Unión Comercio sufre ataque: delincuentes realizaron disparos y agredieron a jugador previo al duelo ante Carlos Mannucci por ascenso a Liga 1 2027.

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La violencia volvió a sacudir al fútbol peruano. Este viernes 27 de noviembre, durante una práctica de Unión Comercio, los ocupantes de una camioneta irrumpieron en el complejo deportivo, realizaron disparos al aire y agredieron a uno de los futbolistas del equipo de Tarapoto.

El hecho ocurrió en la previa del partido de ida entre el ‘Poderoso de Alto Mayo’ y Carlos A. Mannucci, una serie que representa la última oportunidad del club para volver a Primera División esta temporada.

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Según reportes de la prensa local, los atacantes realizaron cuatro disparos al aire y amenazaron a los jugadores para que ganen el encuentro ante los trujillanos, programado para el domingo 29 de noviembre en condición de local.

“Hace algunos instantes ha ingresado hasta este recinto una camioneta de color negro con tripulantes que se acercaron hasta donde pretendía entrenar Unión Comercio y comenzaron a disparar hacia el aire. Personas que estaban dentro de este complejo deportivo nos han indicado que se realizaron disparos y que amedrentaron a los jugadores”, relató un periodista de Vía Televisión.

Delincuentes realizaron disparos al aire previo al partido ante Carlos A. Mannucci. Créditos: Viatelevisión.

La Policía Nacional del Perú llegó al complejo después de que los agresores abandonaron la zona y brindó resguardo a los integrantes del plantel, que quedaron consternados tras el ataque.

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El futbolista Miguel Carranza denunció lo ocurrido en sus redes sociales. “Es increíble, faltando pocos días para un partido que depende mucho, vienen a apretar y encima a meter bala como si eso va a ayudar, cuando más necesitamos el apoyo”, escribió junto a fotografías de dos casquillos de bala.

La dirigencia de Unión Comercio no emitió una posición pública. “Hemos tratado de conversar con el gerente deportivo, Carlos Dávila, más conocido como ‘Checho’, pero nos indica que en estos momentos no puede dar ninguna declaración”, añadió el reportero.

Miguel Carranza, jugador de Unión Comercio, se pronunció sobre el atentado en el entrenamiento.

SAFAP se pronunció tras ataque a Unión Comercio

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) condenó los hechos de violencia registrados durante el entrenamiento de Unión Comercio y exigió medidas para proteger al plantel, luego de que sujetos armados irrumpieran en el complejo deportivo, efectuaran disparos y agredieran a uno de los jugadores.

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“Desde SAFAP expresamos nuestro rechazo ante los graves hechos de violencia ocurridos durante el entrenamiento del club Unión Comercio”, señaló el gremio en un comunicado. La entidad indicó que, según la información que recibió, los atacantes ingresaron a las instalaciones del cuadro de Tarapoto y agredieron físicamente a un integrante del plantel.

El pronunciamiento se conoció en la previa del partido de ida que el ‘poderoso de Alto Mayo’ disputará ante Carlos A. Mannucci, una serie que representa su última opción de volver a Primera División esta temporada.

SAFAP pidió a la directiva del club que actúe “de manera inmediata” para garantizar la seguridad de sus trabajadores. También instó a las autoridades a investigar el caso, identificar a los responsables y aplicar sanciones.

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La entidad informó que activó su área legal para acompañar a los futbolistas. “Ningún partido de fútbol está por encima de la vida y la integridad de un futbolista”, concluyó.

El comunicado de Safap tras ataque a Unión Comercio en entrenamiento.

Unión Comercio se juega su última oportunidad para ascender

Unión Comercio perdió ante Universidad San Martín en las semifinales, aunque todavía conserva una vía para regresar a la Liga 1 en 2027. El ‘poderoso de Alto Mayo’ enfrentará primero a Carlos A. Mannucci en los play offs.

El partido de ida se disputará este domingo 29 de noviembre, a las 15:00, en el estadio Carlos Vidaurre García. La revancha está prevista para el martes 8 de diciembre, a las 19:30, en el estadio Mansiche de Trujillo.

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El vencedor de la serie jugará por el último cupo a la Primera División frente al subcampeón de la Liga 2, que será el perdedor de la final entre Universidad San Martín y ADA Jaén.