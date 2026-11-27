La tenista nacional clasificó a las semifinales del W75 de Florianópolis tras vencer a Laura Pigossi por 6-4, 1-6 y 6-2. En la próxima actualización del ranking ingresará por primera vez en su carrera al top 300. Crédito: World Tennis.

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Lucciana Pérez firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada al vencer a la brasileña Laura Pigossi por 6-4, 1-6 y 6-2. El triunfo clasificó a la peruana a las semifinales del W75 de Florianópolis y le aseguró su ingreso por primera vez al Top 300 mundial.

La tenista nacional, ubicada en el puesto 333 de la WTA antes de iniciar el certamen, se impuso ante una rival de mayor ranking y segunda preclasificada. El duelo demandó una respuesta constante de Pérez, que debió sostener su juego frente al respaldo que recibió Pigossi de los asistentes locales.

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La peruana tomó el control en el primer set a partir de un quiebre temprano. Pigossi logró recuperar la paridad, aunque Pérez volvió a quebrar el servicio de la brasileña en un tramo determinante y cerró la manga por 6-4. Sus passings y dejadas volvieron a ser recursos efectivos para abrir espacios.

Pigossi incrementó la intensidad desde el fondo de la cancha en el segundo parcial. La local encontró mayor regularidad, limitó las opciones ofensivas de su rival y se llevó el set por 6-1. Con ello, Pérez perdió un parcial después de 14 sets consecutivos, una racha que había iniciado durante su campaña en Sao Paulo.

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Lucciana Pérez sacó boleto a las semifinales del W75 de Florianópolis y al Top 300 WTA. Crédito: Facebook ATPerú.

La respuesta de ‘Lu’ llegó en el momento decisivo. La peruana recuperó profundidad en sus golpes, mantuvo la concentración y aprovechó una nueva oportunidad de quiebre en el tercer set. Pigossi no pudo revertir la diferencia y Pérez cerró el encuentro por 6-2 para firmar su octava victoria seguida en individuales sobre tierra brasileña.

El resultado también confirmó la continuidad de una semana exigente para la jugadora de 22 años. Pérez llegó a Florianópolis después de conquistar el W35 de Sao Paulo sin ceder sets y afronta ahora un torneo de mayor categoría, con una victoria ante una de las principales candidatas al título.

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Además de meterse entre las cuatro mejores del cuadro, la peruana disputará su octava semifinal de la temporada. El triunfo ante Pigossi le permitió sostener su impulso en Brasil y sumar puntos que modificarán su posición en la siguiente actualización de la clasificación de la WTA.

Nuevo mejor ranking

Pérez ya había asegurado una nueva mejor ubicación en el ranking tras vencer a la chilena Bárbara Gatica por doble 6-2 en la ronda anterior. Ese resultado le garantizaba ingresar al Top 315, pero la victoria frente a Pigossi elevó su proyección y confirmó que llegará por primera vez al grupo de las 300 mejores tenistas del mundo.

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Lucciana Pérez consiguió acceder al Top 300 del ranking WTA. Crédito: ATPerú.

El ascenso representa un avance para la peruana en el cierre de la temporada, luego de encadenar resultados favorables en el circuito ITF. Su posición actual, 333 antes de Florianópolis, quedará superada cuando se computen los puntos obtenidos en el torneo brasileño.

Este sábado, Pérez enfrentará a la española Ruth Roura Llaverias, ubicada en el puesto 483 de la WTA. La europea avanzó tras superar a la rumana Miriam Bianca Bulgaru, quinta preclasificada, por 5-7, 6-1 y 4-0, luego de que su rival abandonara el partido tras dos horas y nueve minutos.

Nueva participación en dobles

La actividad de Pérez en Florianópolis no se limita al cuadro individual. Junto a la mexicana Marian Gómez Pezuela Cano, la peruana alcanzó las semifinales de dobles después de vencer a las brasileñas Luiza Fullana y Thaisa Pedretti por 6-3 y 6-4. La dupla manejó el partido con ventaja en momentos clave.

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Por tercer día consecutivo, ‘Lu’ tendrá una jornada con dos compromisos. Tras enfrentar a Pigossi en individuales, quedó programada para disputar el pase a la final de dobles ante las locales Marjorie Souza y Pietra Rivoli, quienes buscarán aprovechar el apoyo del público brasileño.