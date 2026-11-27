Las intensas lluvias que azotaron Piura provocaron que cediera la cubierta de la zona de juegos infantiles del Real Plaza. El centro comercial confirmó que el área permanecía cerrada al público y descartó personas heridas. Fuente: TV Perú Noticias

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Las intensas lluvias que inundaron Piura también afectaron las instalaciones del Real Plaza. Una cubierta de la zona de juegos infantiles cedió por el peso del agua acumulada sobre su estructura, en medio de las precipitaciones que golpearon la ciudad durante la tarde del jueves 26 de noviembre. El incidente ocurrió en un área que ya permanecía cerrada como medida preventiva.

A través de un comunicado, Real Plaza Piura informó que el área ya permanecía cerrada y sin público cuando se produjo el desprendimiento de la cubierta. La medida formaba parte de los protocolos preventivos activados ante las condiciones climáticas. Por este motivo, el establecimiento confirmó que no se reportaron personas heridas ni afectadas.

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El centro comercial también precisó que el espacio continuará restringido y no volverá a funcionar hasta que se garanticen plenamente las condiciones de seguridad. El incidente se produjo durante una emergencia por lluvias que dejó viviendas y calles inundadas, además de vehículos arrastrados por la fuerza del agua en diferentes puntos de la región.

El área infantil del centro comercial Real Plaza de Piura permanece cerrada luego de que su cubierta cedió ante el peso del agua acumulada durante las lluvias. (Composición: Infobae Perú)

Real Plaza Piura confirma que la cubierta de la zona infantil cedió por las lluvias

Según el pronunciamiento del establecimiento, la estructura afectada corresponde a una cubierta tensada de la zona de juegos infantiles, operada por uno de sus locatarios. La acumulación de agua sobre esta superficie, producto de las intensas precipitaciones, provocó que la lona cediera.

Real Plaza indicó que sus protocolos de prevención permitieron mantener el espacio cerrado antes de que ocurriera el incidente. De esta manera, el área no tenía visitantes al momento de la afectación, por lo que no se registraron personas heridas.

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En su comunicado del 26 de noviembre, la empresa reiteró que la seguridad de las familias que visitan sus instalaciones constituye una prioridad y pidió a los usuarios seguir las indicaciones de su personal mientras continúan las evaluaciones.

Un comunicado oficial de Real Plaza Piura informa sobre el colapso de una cubierta en su zona de juegos tras intensas lluvias y confirma que no hubo heridos.

Zona de juegos infantiles permanecerá cerrada hasta garantizar su seguridad

Tras lo ocurrido, Real Plaza Piura confirmó que el espacio afectado no retomará sus actividades hasta que se comprueben las condiciones necesarias para su funcionamiento. La restricción se mantendrá mientras se evalúa la seguridad del área.

El establecimiento también pidió a los visitantes respetar las indicaciones de su equipo y evitar el ingreso a los espacios que permanezcan restringidos. La medida busca prevenir nuevos incidentes mientras continúan las verificaciones de la infraestructura.

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La afectación de la cubierta se suma a las consecuencias de las precipitaciones que golpearon la ciudad durante la noche del jueves. Las lluvias provocaron aniegos en diferentes sectores y obligaron a activar labores de auxilio para atender a las familias que quedaron atrapadas por el agua.

La estructura de una carpa en la zona de juegos del centro comercial Real Plaza Piura cedió debido a la acumulación de agua por las lluvias registradas en la ciudad. (Composición: Infobae Perú)

Inundaciones en Piura dejan viviendas anegadas y obligan a realizar rescates

La emergencia por las lluvias también alcanzó zonas residenciales de Piura. En la urbanización Ignacio Merino, efectivos de la Policía Nacional utilizaron botes inflables para ingresar a las calles inundadas y auxiliar a los vecinos que permanecían en sus viviendas. Las imágenes difundidas mostraron a residentes trasladándose entre las aguas acumuladas y a brigadas que realizaban labores de evacuación.

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En el sector Los Olivos, los vecinos reportaron el ingreso de agua a sus viviendas, con daños en muebles, enseres y estructuras habitacionales. Una residente afectada relató las pérdidas materiales que sufrió tanto en su casa como en su negocio y solicitó la intervención de las autoridades.

Un reporte periodístico de Exitosa Noticias documenta las consecuencias de las lluvias e inundaciones en el sector Los Olivos, en Piura. Vecinos de la zona reportan que el agua ingresó a sus hogares, dañando enseres, muebles y estructuras habitacionales. Durante la cobertura, una residente afectada ofrece su testimonio sobre las pérdidas materiales sufridas en su vivienda y comercio, solicitando la asistencia de las autoridades locales.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, estimó que alrededor de 2.000 familias de la zona de Ignacio Ramírez resultaron afectadas por las precipitaciones. El funcionario señaló que se coordinaría su traslado a albergues y que se realizaba una evaluación de los daños junto con el ministro de Vivienda.

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Por su parte, el jefe de Indeci en Piura, Omar Ramírez, cuestionó la respuesta de las autoridades locales ante las inundaciones y señaló que no se activaron oportunamente las motobombas entregadas para atender este tipo de emergencias. Incluso, indicó que en el distrito de Castilla fueron los propios vecinos quienes tuvieron que operar uno de estos equipos.

El funcionario también advirtió sobre la falta de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad y sostuvo que la ocupación desordenada de zonas vulnerables agrava las consecuencias de las lluvias. Mientras continúan las labores de atención, el Senamhi mantiene la alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre.

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