El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, informó que se trató de un robo de joyas.

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El abogado especialista en crimen organizado Julio Corcuera sostuvo que el asalto en la Costa Verde contra una camioneta blindada exhibe señales de preparación previa y planteó dudas sobre la carga que transportaba el vehículo.

El ataque ocurrió al promediar las 6 de la mañana de este viernes 27 de noviembre, en la subida Santa Rosa, distrito chalaco de La Perla, cuando varios hombres interceptaron a los ocupantes que iban rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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En declaraciones a ATV Noticias, Corcuera afirmó que la intervención de al menos siete atacantes, el empleo de varias camionetas y los disparos contra el parabrisas no encajan, según su análisis, con una acción improvisada.

“El crimen se está sofisticando. Ahora hay más crimen y es un crimen más violento”, afirmó. El abogado señaló que los responsables habrían actuado en una vía con tránsito, edificios cercanos y cámaras.

Para el especialista, la potencia de fuego apunta a que quienes ejecutaron el atraco conocían el blindaje. “Van listos. Es como si de alguna manera supieran que había el blindaje de esa magnitud y por eso llevan armamento con una capacidad de calibre bastante más alta de lo que pueda soportar este blindado”, manifestó.

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Añadió que las imágenes no muestran solo pistolas o revólveres y advirtió que los proyectiles lograron atravesar la protección de la unidad. El experto cuestionó la explicación de que en la maletera había ropa y efectos personales.

“No parece creíble por varias razones”, indicó. “No es solamente que es todo un operativo que han armado los actores delictuales para poder obtener lo que han buscado, que aparentemente sería algo valioso”.

Corcuera afirmó que el uso de una unidad blindada tampoco guarda relación directa con el traslado de enseres, una hipótesis que la investigación deberá contrastar.

Un familiar de las víctimas del asalto en la Costa Verde respondió a las preguntas de la prensa sobre las pertenencias que transportaban en la camioneta blindada. Su declaración llamó la atención ante las versiones sobre un posible robo de joyas. Fuente: ATV Noticias

PNP investiga el robo y la fuga

La información policial agregó datos a la investigación preliminar. El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, informó que se trató de un robo de joyas y que las víctimas, un ciudadano indio y una mujer peruana, viajaban hacia el aeropuerto.

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Los delincuentes se llevaron una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes. La Policía Nacional del Perú (PNP) precisó que el valor y el monto de los objetos aún deben corroborarse.

La emboscada se registró alrededor de las 6:30, cuando los atacantes bloquearon el paso de la camioneta y golpearon sus lunas con objetos contundentes. Después, dispararon contra el parabrisas y el lado del copiloto, abrieron las puertas y sacaron a uno de los ocupantes, al que dejaron sobre el pavimento.

El tiroteo detuvo el tránsito y llevó a otros conductores a retroceder. Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas en la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel; ambas permanecen fuera de peligro, según Benavides.

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En la escena, los peritos hallaron al menos 12 casquillos y una pistola Glock reportada como robada desde 2023 dentro de la camioneta atacada. También localizaron tres teléfonos en el acantilado, que serán sometidos a pericias.

La ausencia de cámaras en el punto de la emboscada obliga a revisar los videos grabados por vecinos y los dispositivos instalados en la avenida Santa Rosa para identificar a los implicados y reconstruir la ruta de fuga.