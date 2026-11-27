Jonathan Bilbao, el defensor venezolano que fue vinculado a Alianza Lima y recibió su primer llamado a la selección peruana.

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Mano Menezes anunció la convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Panamá, programado para el 9 de diciembre. El técnico brasileño presentó una nómina renovada, con varios futbolistas de la Liga 1 habituados a la altura y algunos convocados que llegarán desde el extranjero.

Entre ellos figura el defensor venezolano-peruano Jonathan Bilbao, actual jugador de Caracas FC. El futbolista de 27 años puede representar a Perú por la nacionalidad de su padre y ya había sido considerado anteriormente en selecciones menores.

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Lista de convocados de Perú para amistoso con Panamá

¿Quién es Jonathan Bilbao? Su carrera y estilo de juego

Jonathan Bilbao nació el 29 de julio de 1999 en Barquisimeto, Venezuela. Se formó en Deportivo Lara y luego llegó al Perú para incorporarse a Universidad San Martín. Con el cuadro ‘santo’ debutó profesionalmente el 31 de marzo de 2019.

Tras permanecer tres años en el conjunto de Santa Anita, pasó a Alianza Atlético, club en el que jugó una temporada antes de fichar por Cusco FC. Defendió al cuadro ‘aurinegro’ durante dos campañas y luego se incorporó a Ayacucho FC, equipo que descendió en 2025.

Finalmente, Bilbao optó por regresar a Venezuela y firmó por Caracas FC, uno de los clubes más importantes de su país natal. Allí ha conseguido continuidad y se consolidó al punto de recibir su convocatoria a la selección peruana.

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A lo largo de su carrera, el venezolano-peruano se ha caracterizado por su fortaleza y velocidad, cualidades que le han permitido desempeñarse tanto como defensor central como lateral derecho. Su estatura, de 1,84 metros, le da ventaja en el juego aéreo, mientras que su visión le permite aportar en la salida desde el fondo.

El defensor de Caracas FC fue llamado para el amistoso ante Panamá. Créditos: Youtube.

Fue vinculado con Alianza Lima

A comienzos de 2026, Alianza Lima buscó reforzar su defensa con un futbolista peruano, debido a que no tenía cupos disponibles para extranjeros. En ese contexto surgió el nombre de Jonathan Bilbao, quien cuenta con la nacionalidad peruana y no ocupaba plaza foránea.

El defensor estuvo en el radar del cuadro ‘victoriano’, aunque las conversaciones no prosperaron y su posible llegada quedó solo en rumores.

A inicios de temporada, el defensor venezolano pudo sumarse al cuadro 'blanquiazul'. Créditos: Modo Fútbol.

Lo que puede aportarle a Perú

La defensa es una de las zonas en las que Perú ha sumado alternativas con la aparición de jugadores como Fabio Gruber y Erick Noriega. Aun así, Jonathan Bilbao podría convertirse en una opción para los partidos en altura.

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El venezolano-peruano cuenta con experiencia en Ayacucho FC y Cusco FC, clubes que juegan como locales en ciudades de altitud. Además, a sus 27 años acumula más de 130 partidos en Primera División, participó en torneos internacionales y fue convocado meses atrás a un microciclo de la selección venezolana con futbolistas del medio local.

Jonathan Bilbao tiene experiencia en altura tras su pasado en Cusco FC y Ayacucho FC.

Convocatoria de Perú para amistoso ante Panamá

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — Deportivo Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — Deportivo Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (Venezuela)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto da Silva — Deportivo Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (Portugal)

Christopher Olivares — Deportivo Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano

Maxloren Castro — Sporting Cristal