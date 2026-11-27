Sujeto amenaza con explotar una bomba en banco para exigir S/25.000 en Arequipa.

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Un hombre exigió S/ 25 mil bajo la amenaza de activar un supuesto explosivo dentro de una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicada en el Centro Comercial Cayma, en Arequipa.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Daniel Alejandro Muñiz Zapata (38), investigado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa.

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El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 a. m. del jueves 26 de noviembre, cuando clientes y trabajadores realizaban operaciones en la entidad financiera. De acuerdo con la información policial, el intervenido se acercó al área de asesoría, colocó una mochila sobre la mesa y exigió la entrega del dinero.

Tras ello, afirmó que llevaba un artefacto explosivo y amenazó con detonarlo si no recibía el monto solicitado. La alerta llevó a suspender la atención y evacuar el local.

Amenaza obligó a evacuar la agencia bancaria

Un trabajador de la agencia, que pidió reserva de identidad, describió cómo se produjo el momento de tensión en el módulo de atención.

“El señor fue a atenderse en el área de asesoría, al parecer puso su mochila encima de la mesa donde la estaban atendiendo y exigió dinero y, si no, amenazó”, relató a medios locales.

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El testimonio forma parte de las diligencias para establecer la secuencia de los hechos dentro del BCP. La policía recogió testimonios y revisará los registros de videovigilancia.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al establecimiento a las 10:50 a. m. para verificar la existencia de un posible paquete sospechoso. Los agentes inspeccionaron la mochila del detenido y encontraron diversos objetos, pero descartaron la presencia de material explosivo.

La intervención permitió levantar la evacuación y cerrar la emergencia dentro del centro comercial. Varios negocios cercanos habían suspendido su atención como medida preventiva durante la operación.

Un cambista que se encontraba en la zona señaló que observó al intervenido con un objeto que, según dijo, utilizaba para sostener que portaba una bomba.

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“Era un sujeto alto, peruano, bastante alto, estaba con un short y había amenazado a las personas que estaban dentro de la agencia del BCP. Las personas han salido asustadas. Está terrible la inseguridad. Hace meses a mi amigo lo balearon”, manifestó. La declaración también será materia de verificación dentro de la investigación policial.

UDEX apaga granada de guerra de delincuentes. (Imagen referencial)

Fiscalía y Policía iniciaron diligencias en Cayma

Muñiz Zapata fue trasladado a la comisaría de Cayma, donde la PNP y el Ministerio Público iniciaron las diligencias. El caso fue comunicado a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva.

Los investigadores deberán determinar si el acusado actuó solo, qué contenía cada objeto hallado en la mochila y si existieron otros elementos destinados a respaldar la amenaza. También recogerán declaraciones de usuarios, trabajadores y personal de seguridad que estaban en la agencia al momento de la alerta.

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El episodio generó la activación de los protocolos de seguridad de la entidad financiera y la presencia de efectivos de las Águilas Negras y del 105 de la Policía Nacional. Los equipos controlaron los accesos mientras UDEX realizaba la revisión de la mochila. La fiscalía deberá evaluar los elementos recogidos y definir las actuaciones posteriores conforme a ley.