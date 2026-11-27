Jessica Newton habla con un micrófono durante una presentación corporativa de cosméticos en la que abordó temas del certamen Miss Perú. (Carlos Díaz)

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La directora de Miss Perú, Jessica Newton, se refirió a la salida de Vanessa Medina Saldaña del certamen y pidió cautela ante las acusaciones por una presunta agresión física y verbal. “Por respeto a sus hijos”, sostuvo durante una conversación con Infobae Perú.

Medina, quien competía por la corona de ‘Miss Perú 2027′, anunció hace unos días que dejaba la competencia por “motivos personales”. Su decisión ocurrió antes de que se conociera una denuncia policial en su contra por una presunta agresión física y verbal, que habría ocurrido el 23 de noviembre.

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Consultada por la situación, Newton señaló que la organización respetará la reserva que solicitó la excandidata. “Si ella ha renunciado y ha pedido que guardemos reserva, es lo mínimo que podemos hacer, sobre todo porque es madre y tiene una niña pequeña”, declaró.

La directora agregó que la modelo deberá abordar el caso por la vía que considere correspondiente. “Entendemos su posición de mamá, de no querer tocar el tema, y ya cualquier cosa la verá ella con sus abogados”, indicó.

Newton afirmó que Medina no explicó una razón específica para renunciar

La directora de la organización explicó que la participante no detalló un motivo concreto para retirarse. “Ella dijo que era por motivos personales y nosotros lo respetamos”, respondió al ser consultada sobre la comunicación que recibió de parte de Medina.

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También evitó pronunciarse sobre una eventual infracción a las normas internas del concurso. “No voy a hablar de Vanessa, creo que no me toca”, dijo Newton. “Atacar a alguien que está en problemas no me parece muy elegante”.

Jessica Newton abordó la situación de la excandidata Vanessa Medina en relación con el certamen Miss Perú. (Carlos Díaz)

Directora del Miss Perú afirma que nadie garantiza conductas impecables

Ante la consulta sobre los mecanismos de selección de las aspirantes, Newton aseguró que la organización cuenta con controles previos, aunque reconoció que estos no determinan el comportamiento posterior de cada concursante.

“Tenemos todos los filtros, pero nadie tiene la seguridad de que la conducta vaya a ser impecable”, afirmó.

La directora expresó su deseo de que la situación se aclare, especialmente por la presencia de una menor de edad en el entorno familiar de la excandidata.

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“Por el bien de su hija, ella logre esclarecer los hechos, porque cuando hay un menor de por medio, uno tiene que tener mayor cuidado a la hora de mostrarse”, manifestó.

¿Por qué Vanessa Medina renunció al Miss Perú 2027?

Vanessa Medina Saldaña renunció a la competencia rumbo al ‘Miss Perú 2027′ en medio de la difusión de dos denuncias por presunta agresión en su contra: una presentada esta semana en San Isidro y otra registrada en 2021 en Maynas, Loreto.

La candidata, quien representaba a Lima en el certamen, comunicó su decisión luego de que se conociera una denuncia formulada por la modelo Daniela Mía Juárez Cruz. La organización confirmó su salida a través de redes sociales, sin hacer referencia a los cuestionamientos.

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“Nuestra reina Vanessa Medina Saldaña ha decidido retirarse de la competencia del Miss Perú 2027 por motivos estrictamente personales”, señaló la organización en su pronunciamiento oficial.

La institución, dirigida por Jessica Newton, indicó que respetaba la decisión de Medina y agradeció el trabajo que realizó como representante de Lima durante la etapa previa al certamen nacional. “Respetamos su decisión y agradecemos el compromiso, la dedicación y el cariño que brindó durante este camino, representando con orgullo a nuestra región”, agregó.

La salida de Medina ocurrió después de que se conociera una denuncia presentada el lunes 23 de noviembre por Juárez Cruz. Según el parte policial, la denunciante acusó a la entonces representante de Lima de haberla agredido dentro de un restaurante de San Isidro.

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De acuerdo con su versión, Juárez Cruz sostuvo que Medina le propinó golpes, la sujetó del cuello con el brazo y le arrojó una parrilla con carbón durante el incidente.

La joven afirmó que inició acciones legales y solicitó medidas de protección ante la Prefectura de Lima tras denunciar que recibió amenazas. “Me encuentro profundamente consternada por lo ocurrido, especialmente por haber recibido amenazas contra mi vida”, manifestó.

“Ante esta situación, he solicitado las medidas correspondientes ante la Prefectura de Lima y tomado las medidas legales correspondientes. Por el momento, prefiero no brindar declaraciones porque me encuentro afectada”, añadió Juárez Cruz.

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En el programa televisivo Magaly TV La Firme, la conductora presenta un parte policial interpuesto contra la candidata Vanessa Medina Saldaña tras conocerse su renuncia al certamen Miss Perú 2027. La denuncia detalla una agresión física y verbal ocurrida en un restaurante de San Isidro contra la modelo Daniela Mía Juárez. Durante la emisión se muestran documentos oficiales, imágenes de la participante y comunicaciones escritas sobre el caso.

El caso en San Isidro no es el único señalamiento que involucra a Medina. La modelo afrontó una denuncia registrada en 2021 en Maynas, provincia de Loreto, a nombre de Gabriela Rodríguez Chuquipiondo.

Según esa denuncia, Rodríguez Chuquipiondo acusó a Medina de insultarla y de arrojarle un vaso con licor al rostro. También sostuvo que la candidata se abalanzó sobre ella, le rompió la blusa e intentó herirle el rostro.

Los dos casos salieron a la luz después del anuncio de la renuncia de Medina al certamen en el programa de ‘Magaly TV La Firme’.

Vanessa Medina posa con una corona de concurso en dos retratos previos a su renuncia a la competencia de Miss Perú.

La directora del Miss Perú destacó la participación de Luren Márquez en Miss Universo

En el mismo evento, realizado en un hotel de Miraflores durante la alianza entre Miss Perú Universo 2027 y la marca de cosméticos Premier, Newton valoró la clasificación de Luren Márquez al top 30 de Miss Universo.

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“Solamente palabras de orgullo y agradecimiento”, expresó sobre la representante peruana. Según indicó, la competencia reunió a candidatas de alto nivel y llegar a esa instancia implicó un resultado relevante para el país.

Newton destacó que Márquez cumplió su objetivo de visibilizar a Ica en el certamen internacional. Además, resaltó la reacción de Beto Pinedo y la presencia de diseñadores peruanos en la competencia.

Al ser consultada por puntos a mejorar en la actuación de Márquez, consideró que el resultado respondió a la exigencia del concurso. Como referencia, mencionó que Brasil también quedó dentro de las 30 semifinalistas pese a contar con una candidata que calificó como “fabulosa”.

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Sobre la ganadora de Miss Universo, la representante de Puerto Rico, Newton destacó su presencia escénica e inteligencia, y dijo que espera recibirla próximamente en Perú. Respecto al proceso local, informó que las aspirantes al Miss Perú 2027 permanecen en preparación y que en diciembre se conocerá a la nueva reina.

Jessica Newton asiste a un evento comercial en el que abordó la situación de la excandidata al certamen Miss Perú Vanessa Medina. (Carlos Díaz)