Guardar

Sport Boys inició su participación en el mercado de pases para una temporada especial: en 2027 cumplirá 100 años de vida institucional. La ‘misilera’ aseguró a su primer refuerzo, procedente de otro club de la Liga 1.

Se trata de Germán Díaz, el ‘10’ de Alianza Atlético. El volante argentino llegó a un acuerdo con Sport Boys tras varios días de conversaciones y firmará contrato por toda la próxima temporada, según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta.

PUBLICIDAD

“Germán Díaz es nuevo jugador de Sport Boys. Firmará contrato hasta fines de 2027. El club ya avanza con la documentación y el anuncio oficial podría realizarse pronto”, señaló Peralta en la última edición de Hablemos de Max.

El periodista añadió que Díaz tenía la opción de continuar en Alianza Atlético en 2027. No obstante, el mediocampista se inclinó por la propuesta de Sport Boys, a partir de la influencia del entrenador Carlos Desio y del proyecto deportivo que le presentaron.

“El futbolista tuvo la posibilidad de continuar en Alianza Atlético, pero pesó mucho el interés de Sport Boys, el deseo del entrenador y la forma en que planean utilizarlo. También influyó que ‘Chaca’ Arias finalmente dijo que no. Díaz tenía muchas ganas de llegar a Boys y la operación se terminó de concretar”, sentenció.

PUBLICIDAD

El primer fichaje de Sport Boys para su centenario: Germán Díaz, el ‘10′ de Alianza Atlético, se suma por pedido de Carlos Desio.

Números y estilo de juego de Germán Díaz

Germán Díaz llegó esta temporada a la Liga 1 procedente de Racing de Córdoba, club de la Segunda División de Argentina. El ‘10’ se adaptó rápidamente a Alianza Atlético, donde se ganó un lugar como titular.

El nacido en Villa Mercedes disputó 46 partidos, marcó un gol y dio cinco asistencias. Aunque utilizó la camiseta número 10, en el cuadro norteño asumió labores de contención y organización en el mediocampo. Su polifuncionalidad le permitió desempeñarse en más de una posición.

A sus 30 años, el argentino encaja en el perfil que Sport Boys buscaba en el mercado: un volante extranjero con continuidad, experiencia y conocimiento del fútbol peruano, tanto en partidos a nivel del mar como en plazas de altura.

PUBLICIDAD

Díaz es un mediocentro sin una ubicación rígida. Puede intervenir como generador de juego, pero también retrasarse hacia la primera línea de volantes para actuar como pivote, recuperar balones y ordenar la salida del equipo.

En los últimos minutos del encuentro, Alianza Atlético amplía su ventaja gracias a un penal bien ejecutado por Germán Díaz. El arquero adivinó el lado, pero no pudo detener el remate.

Los otros nombres que suenan

Tras asegurar la llegada de Germán Díaz, Sport Boys apunta a reforzar otras zonas del plantel para la Liga 1 2027, temporada en la que celebrará su centenario.

Uno de los jugadores que volverá al Callao es Sebastián Aranda. El lateral izquierdo estuvo a préstamo en el FK Auda de Letonia, club con el que conquistó la Copa de Letonia, aunque contó con pocas oportunidades. El peruano regresará para cubrir la salida de Mathías Llontop, quien continuará su carrera en Universitario de Deportes.

PUBLICIDAD

Otro nombre encaminado es el del arquero Carlos Solís. El guardameta defendió a ADT durante 2026 y logró mantener la categoría con el cuadro tarmeño. Su llegada respondería a una eventual partida de Diego Melián, quien aparece como opción para reforzar a Alianza Lima la próxima temporada.

FK Auda ganó Copa de Letonia, consagrándose bicampeón. - Crédito: Difusión

Sport Boys también negocia con Nicolás Marotta para fortalecer su defensa. El zaguero argentino, de 29 años, termina contrato en diciembre con Recoleta FC de Paraguay y es un pedido de Carlos Desio, quien lo dirigió en Deportivo Binacional durante 2021.

El técnico, que renovó su vínculo por una temporada más, considera que Marotta puede aportar experiencia, fortaleza física y juego aéreo, cualidades que busca para reordenar la defensa rosada.

PUBLICIDAD