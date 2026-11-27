Un familiar de las víctimas del asalto en la Costa Verde respondió a las preguntas de la prensa sobre las pertenencias que transportaban en la camioneta blindada. Su declaración llamó la atención ante las versiones sobre un posible robo de joyas. Fuente: ATV Noticias

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El violento asalto en la Costa Verde, en el que delincuentes armados interceptaron una camioneta blindada y se llevaron varias pertenencias, dejó una interrogante sobre el contenido del equipaje robado. Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la hipótesis de que los atacantes buscaban joyas u objetos de valor, un familiar de las víctimas sorprendió al dar otra versión.

“Maletas con ropa”, respondió el hombre cuando los periodistas le preguntaron qué llevaban los ocupantes de la Jeep Grand Cherokee blindada, atacada a balazos en la subida de la avenida Santa Rosa, en La Perla. Ante la insistencia sobre la posible presencia de joyas, mantuvo su versión y evitó brindar mayores detalles.

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Varios atacantes armados interceptan una camioneta blindada y sustraen una maleta en la subida de la avenida Santa Rosa en la Costa Verde. (Composición: Infobae Perú)

La declaración contrasta con las primeras informaciones sobre el presunto botín que motivó el ataque. Los ocupantes se dirigían al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando varios vehículos les cerraron el paso y un grupo de sujetos armados los interceptó. Dos personas resultaron heridas y los atacantes escaparon con parte del equipaje.

Familiares contradicen la hipótesis sobre el presunto robo de joyas

El testimonio fue recogido por ATV Noticias poco después del asalto, cuando uno de los familiares de los ocupantes conversaba con efectivos policiales. Los periodistas intentaron conocer qué objetos transportaban las víctimas y si entre sus pertenencias había joyas.

Un grupo de individuos armados y encapuchados intercepta una camioneta en medio de una vía rápida.

El hombre respondió en reiteradas ocasiones que se trataba de maletas con ropa. Cuando los reporteros insistieron sobre otros posibles objetos de valor, no amplió su declaración y pidió que dejaran de empujarlo.

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Su respuesta llamó la atención porque una de las hipótesis iniciales apuntaba a que los delincuentes conocían la existencia de un posible cargamento de oro o joyas dentro del vehículo. Sin embargo, esta versión todavía no cuenta con una confirmación oficial.

Cobertura periodística sobre el asalto armado contra una camioneta blindada en la subida de la avenida Santa Rosa, en el Callao. Dos ocupantes resultaron heridos tras el ataque y la sustracción de joyas y equipaje cuando se dirigían al aeropuerto. Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística realizan diligencias en el lugar de los hechos e inspeccionan los vehículos interceptados en la vía.

Una maleta verde y otros bultos fueron retirados durante el ataque

Las imágenes difundidas del asalto muestran cómo los delincuentes abrieron la camioneta y retiraron distintos objetos de su interior. Entre las pertenencias sustraídas figuran una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes que estaban en la parte posterior de la Jeep Grand Cherokee.

Durante la cobertura de ATV Noticias, los periodistas señalaron que intentaron obtener respuestas de los agentes sobre el contenido de una maleta verde y los otros bultos que aparecen en los registros audiovisuales. Sin embargo, los efectivos todavía no pudieron precisar qué había dentro de ellos.

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La PNP busca establecer si los atacantes se llevaron joyas, oro, prendas de vestir u otros objetos. Tampoco se determinó el valor de lo robado ni si los delincuentes tenían información previa sobre las pertenencias de los pasajeros.

Varios hombres armados interceptan un vehículo en el Callao mientras un mando de la Policía Nacional del Perú informa a los medios de comunicación. (Infobae Perú)

Delincuentes dispararon más de 30 veces y escaparon en dos camionetas

El asalto ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana del viernes 27 de noviembre, en la subida que conecta la Costa Verde con la avenida Santa Rosa, en La Perla. Los atacantes utilizaron varios vehículos para bloquear el paso de la camioneta blindada y facilitar la emboscada.

Durante el enfrentamiento se registraron más de 30 disparos. Los sujetos golpearon la unidad, intentaron romper sus lunas y dispararon contra el parabrisas y el lado del copiloto. Uno de los ocupantes fue sacado del vehículo y quedó tendido sobre el pavimento mientras los delincuentes retiraban las pertenencias.

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Los registros muestran que los implicados escaparon en dos camionetas, mientras una tercera unidad quedó en la escena junto con un hombre reducido en el suelo. La Policía también investiga la posible participación de otros vehículos en la planificación y ejecución del robo.

Dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel. Se trata de un ciudadano de nacionalidad india y una mujer peruana, quienes permanecen fuera de peligro, según la información policial.

La División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal continúa con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer qué buscaban los atacantes cuando interceptaron la camioneta.

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