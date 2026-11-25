El acoso sexual en calles y medios de transporte público limita la libertad de desplazamiento y afecta la percepción de seguridad de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Presenciar cómo una mujer es perseguida, recibe comentarios de índole sexual o sufre tocamientos indebidos en el transporte público plantea una pregunta: ¿cómo intervenir sin exponerse al peligro? El acoso sexual en espacios públicos constituye una forma de violencia que afecta la libertad, la integridad y el derecho de las personas a transitar con seguridad por las calles.

Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió 513 casos de acoso sexual en espacios públicos, de acuerdo con las cifras difundidas por Promsex. Del total de víctimas, el 97,5% fueron mujeres, mientras que Lima concentró el 36,1% de los reportes a nivel nacional.

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Estas cifras, sin embargo, no reflejan necesariamente la magnitud del problema. La normalización de determinadas conductas, el temor a denunciar y el desconocimiento de los mecanismos de atención son factores que pueden contribuir a que muchos casos no lleguen a conocimiento de las autoridades.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, Promsex, ONU Mujeres Perú y la Municipalidad Distrital de San Miguel impulsan la campaña “No es normal, es acoso. No mires a otro lado”, una iniciativa que busca promover la participación de quienes presencian estas situaciones.

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La campaña “No es normal, es acoso. No mires a otro lado” busca promover la intervención ciudadana frente a esta forma de violencia.

¿Qué hacer si eres testigo de acoso sexual en la calle o el transporte público?

El miedo a sufrir una agresión, la incertidumbre sobre cómo actuar o la creencia de que se trata de un asunto privado pueden llevar a los testigos a permanecer al margen de una situación de acoso.

“Durante mucho tiempo, el acoso sexual en espacios públicos se ha normalizado en la vida cotidiana de las mujeres. El miedo a intervenir o creer que es un asunto privado alimenta el silencio. Necesitamos cambiar esa mirada y reconocer que el acoso es una forma de violencia que no podemos seguir tolerando como sociedad”, señaló Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex.

La intervención segura de los testigos puede contribuir a detener una situación de acoso sexual y proteger a la persona afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña propone cinco formas de intervenir de manera segura ante una situación de acoso sexual:

Distraer: interrumpir la situación de manera indirecta, acercándose a la víctima, preguntándole por una dirección o iniciando una conversación.

Pedir ayuda: solicitar la intervención de otras personas, personal de seguridad, serenazgo, policías o solicitar la intervención de otras personas, personal de seguridad, serenazgo, policías o responsables del servicio de transporte

Acompañar: acercarse a la persona afectada, preguntarle si necesita ayuda y ofrecerle apoyo para llegar a un lugar seguro.

Documentar: registrar información que pueda servir como evidencia para una eventual denuncia, siempre que sea seguro hacerlo. No difundir imágenes de la víctima sin su consentimiento.

Intervenir directamente: señalar la conducta de quien acosa cuando las circunstancias lo permitan, evitando una confrontación que pueda agravar la situación.

“La intervención de quienes presencian una situación de acoso puede marcar la diferencia. No se trata de exponerse al peligro, sino de actuar de forma segura, acompañar y buscar ayuda, contribuyendo a que las mujeres transiten por los espacios públicos con libertad y seguridad”, sostuvo Guerrero.

La intervención debe respetar las decisiones de la persona afectada, sin presionarla a denunciar ni cuestionar su reacción frente a lo ocurrido.

Cuatro de cada diez personas en San Miguel consideran que las mujeres no pueden caminar libremente por las calles

La percepción de inseguridad también condiciona la manera en que las mujeres utilizan los espacios públicos y se desplazan por la ciudad.

El estudio San Miguel frente al acoso sexual en espacios públicos: evaluación y desafíos para la igualdad, elaborado por ONU Mujeres Perú en 2026, reveló que el 44,4% de las personas consultadas considera que las mujeres no pueden caminar libremente por las calles del distrito.

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Especialistas advierten que el acoso callejero opera desde edades tempranas como una práctica tolerada que vulnera la seguridad en trayectos escolares y laborales.- Visuales IA.

El mismo porcentaje manifestó desconfianza en pedir ayuda a la Policía ante una situación de violencia. El estudio también identificó la percepción de que quienes cometen actos de acoso no enfrentan consecuencias por sus conductas.

“Construir espacios públicos seguros requiere el compromiso de las instituciones y la ciudadanía. Romper la indiferencia frente al acoso es fundamental para prevenir la violencia y garantizar que todas las personas transiten con libertad y seguridad”, señaló María Pía Molero, coordinadora país de ONU Mujeres en Perú.

Silbidos, persecuciones y tocamientos: ¿qué conductas constituyen acoso sexual callejero?

En el Perú, la Ley N.° 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos, establece un marco normativo para proteger a las personas frente a conductas físicas o verbales de connotación sexual no deseadas que afecten su dignidad, libertad e integridad.

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Entre las manifestaciones de esta forma de violencia se encuentran los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, los gestos obscenos, los silbidos de connotación sexual, los tocamientos indebidos, las persecuciones, el exhibicionismo y la masturbación en espacios públicos.

El ataque ocurrió el domingo al amanecer y quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad del distrito. El agresor aún no ha sido identificado

En San Miguel, las ordenanzas municipales N.° 359/MDSM y N.° 520/MDSM, aprobadas en 2018 y 2025, respectivamente, establecen medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, además de contemplar acciones de capacitación para el personal de serenazgo y atención a las víctimas.

La normativa municipal contempla multas equivalentes al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para conductas como frases, gestos y silbidos de índole sexual, y de una UIT para actos graves como tocamientos, exhibicionismo y persecuciones, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

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¿Dónde denunciar el acoso sexual en espacios públicos en el Perú?

Las víctimas de acoso sexual callejero pueden acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia. Ante una situación de peligro inmediato, también pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú a través de la central de emergencias 105.

El MIMP cuenta con la Línea 100, un servicio gratuito y confidencial que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y brinda información, orientación y soporte emocional tanto a las víctimas como a quienes conocen casos de violencia.

Los casos se pueden denunciar en la Línea 100. (Foto: MIMP)

Asimismo, los Centros Emergencia Mujer y Familia ofrecen atención especializada, asistencia legal y acompañamiento psicológico y social.

En San Miguel, las personas que sufran o presencien situaciones de acoso sexual también pueden solicitar la intervención del Serenazgo Municipal mediante el teléfono (01) 715-9700 o buscar orientación en el Centro Emergencia Mujer del distrito.

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La prevención del acoso sexual no debe recaer exclusivamente en las víctimas. La actuación de las autoridades, la aplicación de las sanciones y la intervención segura de los testigos son fundamentales para garantizar que las mujeres puedan desplazarse por los espacios públicos sin temor a sufrir agresiones.