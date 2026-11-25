Martín Távara aún no define su nuevo paradero, luego de confirmar su salida de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

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Con Martín Távara libre en el mercado, luego de conocerse su salida de Sporting Cristal, es más que lógico que varios clubes se interesen en la posibilidad de ficharlo. Ha trascendido, hace unas horas, que el exótico Petro de Luanda ha encaminado una tratativa para hacerse de sus prestaciones.

Aunque, al parecer, ha surgido un punto de entendimiento entre las partes involucradas, el acuerdo no está al 100% hecho y ello ha originado que Liga Deportiva Universitaria de Quito hiciera su aparición con un sondeo puntual, pero muy atractivo.

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Martín Távara ha forjado su carrera en Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

De acuerdo con la periodista Johanna Calderón, la secretaría técnica de Liga de Quito ha ido más allá y ha sostenido una charla específica con el futbolista, lo que representa un punto de inicio en una potencial operación hacia el Rodrigo Paz Delgado.

“Otro punto para cerrar entiendo que Liga de Quito ha estado conversando con Martín Távara, que es un mediocentro de Sporting Cristal”, precisó la mujer de prensa en Studio Fútbol.

Que haya surgido un contacto directo con el mediocentro de la selección peruana puede representar un peligro para el Atlético Petróleo, que presuntamente está a un paso de materializar el negocio y cerrarlo en pocos días.

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Consignar que la intención de Távara es partir al extranjero a como dé lugar, puesto que considera que su ciclo en el fútbol peruano terminó. Además, por una cuestión de edad, es el momento ideal para que pueda emigrar.

Martín Távara saludando a John Vega en la previa del partido. - Crédito: ITEA

De ahí que no haya visto con malos ojos el acercamiento oficial del Petro de Luanda, pentacampeón de Angola y club histórico del país, que busca rostros nuevos para elevar el nivel de su plantel, que presume de una fuerte presencia de efectivos brasileños.

Eso sí, en un caso LDU pase de interés a oferta en tiempo récord, es probable que Martín Távara estudie con mucha seriedad y celeridad la posibilidad, priorizando su permanencia en la región para no alejarse totalmente del radar de la ‘bicolor’.

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Sentido adiós

Al concluir el último partido de la temporada, Martín Távara anunció su alejamiento definitivo de Sporting Cristal, club en el que desarrolló gran parte de su carrera y al que estuvo vinculado durante cerca de una década.

“En lo personal, estoy cerrando una etapa con el club. Tuve muchas cosas buenas, a lado de la familia y siempre supe asumir cuando se presentaron las adversidades. ¿A dónde? Ya se van a enterar”, declaró el futbolista entre lágrimas, sin revelar cuál será su próximo destino.

Martín Távara llegó a llevar la cinta de capitán de Cristal. - Crédito: Difusión

Távara es un jugador identificado con Sporting Cristal. Completó su proceso formativo en La Florida y luego fue promovido al plantel profesional, desde donde construyó una trayectoria de varios años con la institución del Rímac.

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Durante su permanencia en el club, el volante mixto disputó más de 200 partidos y marcó 40 goles, una cifra destacada para un futbolista de su posición. Aunque su perfil lo hizo inamovible, algunos episodios extradeportivos pusieron en tela de juicio su continuidad. Aun así, distintos cuerpos técnicos siguieron incluyéndolo en sus planes, sobre todo por su atendible nivel.