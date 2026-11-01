Se revelaron los motivos por los que figura de Deportivo Garcilaso no llegará a Universitario el 2027: “Lo analizaron”

El periodista Gustavo Peralta explicó las razones por las que la figura chilena de Deportivo Garcilaso no irá a la 'U' el próximo año. (Video: Modo Fútbol)

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En estas instancias del año, varios clubes empiezan a planificar el armado de sus planteles para la próxima temporada y un nombre que sonó con fuerza para llegar a Universitario de Deportes fue el del chileno Francisco Arancibia, figura de Deportivo Garcilaso. Sin embargo, recientemente se conoció si el chileno arribará a Ate el 2027.

El periodista Gustavo Peralta sostuvo que el futbolista fue evaluado por la administración ‘crema’ y por el comando técnico de Fabián Bustos, aunque esa revisión no derivó en contactos formales ni en una negociación.

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“Entiendo que no hay nada entre la ‘U’ y Arancibia. Fue un nombre que acercaron cuando se abrió el libro de pases, en la ‘U’ lo analizaron y quedó ahí en ese momento”, comentó en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

Según el comunicador, el nombre del extremo volvió a aparecer en las evaluaciones internas, aunque hubo dos factores que hicieron que sea descartado. “Después lo volvieron a analizar, pero teniendo en cuenta los cupos que habrá el próximo año en cancha y en lista. Además de las características de su juego, que es un muy buen futbolista, pero no terminaba de encajar en el 3-5-2 que entiendo que el otro año va a seguir con el mismo sistema”, indicó.

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Se reveló el contundente motivo por el que figura de Deportivo Garcilaso no llegará a Universitario el 2027.

El periodista agregó que no existió una negociación entre las partes. “Me dicen que no hay nada. Ni siquiera negociaron, ni está cerca, ni su nombre lo resaltaron para fichar”, sostuvo al referirse a los rumores instalados alrededor del jugador de Deportivo Garcilaso.

Francisco Arancibia sobre el supuesto interés de Universitario

Por su parte, Francisco Arancibia se refirió a las versiones que lo vincularon con Universitario. “No, no estamos cerca de nada. Yo todos esos temas se los dejo a mis agentes, a mis representantes, que ellos sí han tenido reuniones con todos los equipos”, declaró para el programa Hablemos de MAX.

El futbolista de 29 años precisó que los contactos de su entorno no se limitaron a clubes de la Liga 1. “No solamente acá de Perú, sino que ahí hay un par de Chile y otro del extranjero también. Pero yo personalmente, nada, nada”, añadió.

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En ese escenario, el chileno dejó claro que no participa de manera directa en conversaciones sobre su futuro. “Siempre los agentes se encargan de eso y los que sí han tenido reuniones son ellos, no yo”, completó.

El futbolista de Deportivo Garcilaso habló sobre su futuro deportivo en medio de su gran momento en la Liga 1. (Video: L1 MAX)

Cabe mencionar, que el nombre de Francisco Arancibia también había sido relacionado con Sporting Cristal y Alianza Lima, además de un interés desde el fútbol iraquí. Pero el que estuvo cerca de incorporarlo fue el club ‘celeste’, que a mitad de año buscó su fichaje, empero, la operación no se concretó y finalmente fichó al colombiano Juan Manuel Cuesta.

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La gran temporada de Francisco Arancibia en Deportivo Garcilaso

El rendimiento de Francisco Arancibia explica por qué su nombre apareció en el mercado de fichajes. El extremo chileno se ha consolidado como una pieza ofensiva de Deportivo Garcilaso durante la Liga 1 2026, después de haber llegado al conjunto cusqueño para el Torneo Clausura 2025.

El veloz atacante ha disputado 30 partidos, ha marcado seis goles y ha dado seis asistencias en la temporada. Su producción lo ubicó entre los jugadores más influyentes del equipo cusqueño y del campeonato nacional, con intervenciones tanto en la elaboración como en la definición.

Una de sus actuaciones más recordadas ocurrió ante Universitario, en la fecha 10 del Torneo Clausura. El ‘pedacito de cielo’ se impuso por 4-0 en Cusco y el habilidoso futbolista aportó una asistencia para Facundo Castelli. El extremo ‘sureño’ actuó por la banda derecha a pierna cambiada (es zurdo) y generó dificultades para la defensa ‘merengue’ durante aquel encuentro.

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