Las participantes de Sri Lanka, Perú y Canadá compiten en las rondas de traje de baño, traje típico y vestido de gala durante el certamen Miss Universo en Puerto Rico.

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La cuenta regresiva para conocer a la sucesora de Fátima Bosch llegó a su última semana. Puerto Rico se convirtió en el centro de atención del mundo de la belleza desde que arrancaron las actividades de la 75ª edición de Miss Universo, un proceso que combinó agenda cultural, visitas comunitarias y las tres galas televisadas que definen a la nueva reina. Entre las 116 delegadas que compiten por el título figura la peruana Luren Márquez, que llegó a la recta final tras dos presentaciones que llamaron la atención del público.

La gran final está fijada para este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo, en San Juan. Antes de esa cita, las candidatas atravesaron un cronograma de semanas que incluyó el desfile de trajes típicos y la competencia preliminar, dos instancias que resultaron determinantes para definir a las semifinalistas.

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Resumen del desfile de Trajes Nacionales y presentaciones culturales en San Juan

El sábado 21 de noviembre se celebró el Desfile de Trajes Típicos, uno de los eventos más esperados por los seguidores del certamen. La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico y contó con la conducción del actor Jai Rodriguez, recordado por su participación en ‘Queer Eye’, junto a Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006.

Luren Márquez presentó el traje “Oasis de Ica”, una creación del diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como el Genio de Altomayo, inspirada en la Huacachina y en los elementos representativos de esa región del sur del país.

Luren Márquez presentó el traje típico 'Oasis de Ica' durante la competencia de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

El atuendo incluyó una monumental estructura dorsal de rayos dorados en forma de abanico solar, un tocado a juego, racimos de uvas y hojas de parra en hombros y caderas, además de dos botijas artesanales de barro de las que brotaban velos púrpura alusivos a la elaboración del vino y el pisco. Una capa pintada con mecanismo de apertura, que al desplegarse mostraba las dunas anaranjadas y relieves de las Líneas de Nasca, completó la propuesta.

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Otras representantes latinoamericanas también destacaron en esa jornada. Clara Vegas Goetz, de Venezuela, combinó los colores de su bandera con el béisbol, deporte emblemático de su país, e incluyó un bate en la presentación.

María Alejandra López, de Colombia, desfiló con un diseño inspirado en las esmeraldas, mientras que Dominga López, de Chile, rindió homenaje al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La ecuatoriana Dalia Bucaram llamó la atención con un traje basado en la Basílica del Voto Nacional, y la anfitriona, Jennifer Barreto, de Puerto Rico, recibió ovaciones con una creación inspirada en el moriviví.

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A diferencia de otras ediciones, la organización otorgó un peso adicional a esta competencia: las puntuaciones del jurado en traje típico se sumaron a las obtenidas en las entrevistas privadas y en la preliminar del domingo.

Lo mejor de la competencia preliminar en traje de baño y gala

Un día después, el domingo 22 de noviembre, se realizó la competencia preliminar, con las rondas de traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección. Esta etapa resultó clave para determinar qué candidatas avanzarían al top 30 que se conocería en la gala final.

Luren Márquez desfila con vestido de gala y traje de baño durante la competencia preliminar del certamen Miss Universo.

Luren Márquez desfiló con un bikini azul pastel y, en el segmento de gala, lució un vestido dorado diseñado por José Zafra, inspirado en el amanecer sobre las dunas de Ica y en los racimos de uva de la tradicional vendimia de la región. La propuesta llevó al escenario internacional elementos característicos del sur del Perú, en línea con la narrativa que la delegación peruana sostuvo durante todo el certamen.

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Entre las diez participantes más destacadas de la gala previa por el autismo, celebrada el 20 de noviembre, figuraron Melissa Núñez, de República Dominicana; Dominga López, de Chile; y María Vargas, de México, quien presentó el traje “Imperio Rosa”, inspirado en el flamenco yucateco.

Según los listados de misólogos como Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza, su top 5 de favoritas incluyó a Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. Clara Vegas y Jennifer Barreto aparecieron de forma reiterada entre las preferidas de analistas y plataformas especializadas como Missosology, al igual que Chile y Colombia.

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Fecha y horario exacto de la noche de coronación en el Coliseo José Miguel Agrelot

La gran final y ceremonia de coronación se celebrará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La transmisión de Telemundo comenzará a las 7:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos (6:00 p.m. hora del Centro y 4:00 p.m. hora del Pacífico), equivalente a las 8:00 p.m. en Puerto Rico y República Dominicana.

Luren Márquez representa al Perú en la 75ª edición del certamen Miss Universo en Puerto Rico.

La conducción principal de la noche estará a cargo de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, acompañados por Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo. Al inicio de la gala se darán a conocer a las 30 semifinalistas que competirán por las últimas pasarelas y posicionamientos ante los jueces, antes de que Fátima Bosch entregue la corona “Radiance of an Eternal Legacy” a su sucesora.

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Especiales televisivos previos: “Camino a la Corona” y “Celebrando Nuestras Reinas”

Telemundo desplegó una semana completa de programación especial desde Puerto Rico para acompañar el cierre del certamen. Tras la competencia preliminar del domingo, la cadena transmitió una edición especial de ‘Pica y se Extiende, Camino a la Corona’ a las 9:00 p.m., conducida por Carlos Adyan, Lourdes Stephen y Aleyda Ortiz en vivo desde el Viejo San Juan, con un recuento de los momentos más destacados de las rondas de traje de baño y vestido de gala.

La gran noche del martes se abrirá con ‘Celebrando Nuestras Reinas’, un especial previo conducido por Aleyda Ortiz y Clovis Nienow que pondrá el foco en las historias y la preparación de las delegadas latinas antes de la gala final. Durante ese segmento, Gabriel Coronel cubrirá la llegada de celebridades e invitados especiales al Choliseo, mientras Jessica Carrillo ofrecerá acceso detrás de cámaras.

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Tanto el desfile de trajes típicos como la competencia preliminar se transmitieron en vivo y en exclusiva a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, con la conducción de Clovis Nienow, Yamilex Hernández y la influencer Marena Sofía.

El Resplandor del Legado Eterno está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. (Créditos: Miss Universo)

Cronograma de actividades oficiales de la nueva reina tras recibir la corona

Una vez coronada, la nueva Miss Universo asumirá una agenda internacional que la mantendrá en constante actividad durante su año de reinado. La organización confirmó que la ganadora establecerá su residencia temporal en un departamento de lujo en Nueva York, ciudad que funciona históricamente como la base operativa del certamen.

Desde allí, la reina coordinará entrevistas, eventos de caridad, campañas internacionales y apariciones públicas que conforman su agenda oficial como embajadora de la organización. El paquete de beneficios contempla vuelos, alojamiento y logística cubiertos para sus desplazamientos a distintos países, además de acceso permanente a estilistas, asesores de imagen, maquilladores y expertos en moda que la acompañarán en cada compromiso público durante los 12 meses que dure su mandato como la cara de la edición de diamante del certamen.

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