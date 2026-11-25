Edwin Ordoñez será el encargado de impartir justicia en el juego de ida entre Universitario y Sport Huancayo por semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: Difusión.

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La expectativa es total para la primera semifinal de la Liga 1 2026. Universitario y Sport Huancayo volverán a encontrarse en el estadio IPD de Huancayo, donde disputarán una llave que pondrá en juego el pase a la final del campeonato nacional. La atención estará centrada en el rendimiento de ambos equipos y en las decisiones del cuerpo arbitral designado.

El periodista Kevin Pacheco informó que Edwin Ordóñez será el juez principal del compromiso. Alejandro Villanueva y Diego Jaimes estarán a cargo del videoarbitraje, en una designación que llega para un partido de alta exigencia por los antecedentes inmediatos entre ‘cremas’ y huancaínos.

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Ambos conjuntos se enfrentaron el último domingo por la última fecha del Torneo Clausura. Sport Huancayo se impuso por 4-1 y se consagró ganador del segundo certamen del año, resultado que le permitió acceder a esta instancia. Universitario tendrá una rápida oportunidad para responder tras aquel revés en la ‘Ciudad Incontrastable’.

El ‘rojo matador’ buscará sostener la fortaleza que mostró como local ante un rival al que ya superó con amplitud. Los dirigidos por Sport Huancayo afrontarán la semifinal con el impulso de haber obtenido el Clausura, mientras que los ‘cremas’ deberán ajustar aspectos defensivos para evitar que el desarrollo del primer duelo vuelva a favorecer al equipo de casa.

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Terna definida para el primer cruce de semifinales entre Universitario y Sport Huancayo. Crédito: Captura X.

La terna liderada por Ordóñez tendrá una labor relevante en un encuentro con antecedentes recientes, tensión competitiva y un resultado que puede condicionar la vuelta. El árbitro FIFA cuenta con partidos dirigidos a los dos clubes durante la presente temporada, con registros distintos para cada uno en sus respectivos campeonatos.

¿Cómo le fue a Universitario este 2026 siendo arbitrado por Edwin Ordóñez?

Universitario fue dirigido tres veces por Edwin Ordóñez en la Liga 1 2026. El primer antecedente ocurrió el 21 de febrero, en el empate 2-2 ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Aquel encuentro se disputó en un contexto de paridad y dejó un punto para cada equipo.

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El segundo partido bajo el arbitraje del colegiado se jugó el 26 de abril, cuando los ‘cremas’ cayeron 2-1 ante Alianza Atlético en condición de local por la jornada 12 del Apertura. Fue la única derrota de Universitario con Ordóñez como juez principal en los registros entregados para esta temporada.

La tercera designación fue el 24 de julio, ya por la segunda fecha del Torneo Clausura. En aquella ocasión, Universitario venció 2-1 a Cusco FC y sumó una victoria importante en el estadio Monumental. Así, el balance de los ‘merengues’ con el árbitro es de un triunfo, empate y una derrota.

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Análisis y resumen completo de la victoria de Universitario sobre Cusco FC. Repasa los momentos clave, los goles y las polémicas de este partidazo correspondiente a la Fecha 2 de la Liga 1.

¿Cómo le fue a Sport Huancayo este 2026 siendo arbitrado por Edwin Ordóñez?

Sport Huancayo tiene antecedentes favorables con Ordóñez durante este año. El 10 de mayo, el cuadro huancaíno derrotó 2-1 a Juan Pablo II por el Torneo Apertura, en un encuentro disputado en su estadio. Ese resultado le permitió sumar en una etapa en la que buscaba consolidarse en la clasificación.

El segundo partido se produjo el 16 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sport Huancayo venció nuevamente por 2-1, esta vez frente a Cusco FC en el estadio IPD de Huancayo. El equipo del centro del país llega con dos victorias previas bajo la conducción arbitral del juez FIFA.

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Programación del Universitario vs Sport Huancayo

Universitario y Sport Huancayo jugarán el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. El encuentro comenzará a las 16:00 horas en Miami, Bolivia y Venezuela; a las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y a las 21:00 horas en España.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, mientras que Infobae Perú ofrecerá la cobertura del encuentro con todos los pormenores, las incidencias, las alineaciones y el resultado. El partido se jugará en el estadio IPD Huancayo, escenario donde el ‘rojo matador’ obtuvo el Clausura tras vencer 4-1 a Universitario.

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¿Cómo se define al ganador de las semifinales de la Liga 1 2026?