La entrenadora analizó la evolución del equipo tras vencer a Perú Sub 19 y señaló los aspectos que todavía necesita mejorar Géminis para afrontar lo que resta de la temporada. (Video: Latina)

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Natalia Málaga analizó el presente de Deportivo Géminis luego de la victoria frente a Perú Sub 19 y se refirió a los cambios que ha experimentado el equipo desde que asumió la dirección técnica. La entrenadora reconoció que el plantel ha mostrado una recuperación, pero advirtió que todavía queda mucho trabajo por delante en la Liga Peruana de Vóley.

En declaraciones a ‘Latina’, la estratega respondió a los comentarios de sus propias jugadoras, quienes consideran que existe un antes y un después desde que volvió a tomar el mando del equipo en el banquillo, luego de ausentarse durante las primeras jornadas. Sin embargo, Málaga dejó en claro que la responsabilidad y el compromiso deben mantenerse independientemente de su presencia.

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“Es que no debería haber un antes ni un después, debería ser siempre antes, venir trabajando como deben de trabajar a conciencia, con la misma responsabilidad esté yo o no esté. Pero bueno, se ha recuperado bastante, pero tenemos que seguir trabajando igual porque falta mucho campeonato por hacer”, sostuvo.

La entrenadora también se refirió al fixture que le ha tocado afrontar a Géminis y reconoció que el equipo ha tenido encuentros exigentes. Pese a ello, consideró que la preparación debe mantenerse sin importar el nivel del rival que tengan al frente, pues el objetivo es conseguir los mejores resultados posibles.

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“Nos tocaron partidos un poco más complicados, pero igual hay que entrenar y prepararnos para lo que se presente. Todos están en las mismas condiciones de encontrarse con rival fuerte o rival un poco más suave, pero la mentalidad nuestra es trabajar para lograr lo mejor del equipo y poder sacar los resultados”, explicó.

Natalia Málaga busca consolidar el rendimiento de Géminis en la recta final de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Natalia Málaga y su exigencia desde el banquillo

Málaga también explicó por qué mantiene una comunicación constante con sus jugadoras durante los partidos. Para la entrenadora, sus indicaciones buscan anticipar situaciones de juego, corregir errores y evitar que las desconcentraciones perjudiquen al equipo dentro de la cancha.

“Para eso estoy, para dirigirlas de afuera, decirle las cosas que yo veo para evitar que sean errores dentro del campo y hay que estar atentas. No hay forma de jugar el voleibol callado y sin moverse. Entonces, hay que estar constantemente hablándoles, diciéndoles, indicándoles, tal vez anticipándoles un poco la jugada para que ellas estén atentas a eso”, manifestó.

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Otro de los aspectos que puso sobre la mesa fue el calendario de competencia. La entrenadora consideró que disputar un encuentro por semana puede hacer que los equipos caigan en una rutina que también termina afectando su preparación mental. Por ello, planteó la posibilidad de que se programen dos partidos semanales, siempre que los planteles estén preparados físicamente para afrontar esa exigencia.

“La temporada es larga. Se está jugando un partido semanal y eso indica también que los equipos se desgastan mucho trabajando toda la semana. Sería bueno meter un partidito más, o sea, dos partidos por semana. Los equipos se deberían de preparar, tal vez dicen mucho desgaste, pero físicamente hay que prepararnos para poder llegar a jugar dos veces a la semana, más los entrenamientos”, comentó.

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En esa línea, Málaga advirtió que el cansancio no es únicamente físico. Desde su perspectiva, la monotonía puede afectar la concentración y el ánimo de las deportistas, por lo que considera importante dosificar las cargas de trabajo y mantenerlas activas durante la semana.

Géminis ha experimentado un gran crecimiento con la presencia de Natalia Málaga en el banquillo. Crédito: FPV

La fortaleza mental, una tarea pendiente en Géminis

Finalmente, la entrenadora reconoció que al equipo todavía le falta fortalecer su aspecto mental. Incluso, señaló que necesita una figura de liderazgo dentro del campo que pueda transmitir carácter y mantener al grupo concentrado durante los momentos complicados.

“Yo creo que sí. Me falta tal vez algún líder que se haga presente dentro del campo, pero un líder fuerte, que marque, así como yo, pero no puedo entrar. Igual trato de hacer lo posible de afuera”, afirmó.

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Málaga consideró que esa presencia debe ser constante y no depender únicamente de las indicaciones que pueda dar desde el banquillo. Para la estratega, Géminis necesita jugadoras que asuman responsabilidades, se comuniquen y corrijan situaciones de juego por iniciativa propia. Así, pese a la recuperación que observa en el plantel, dejó claro que todavía hay aspectos por mejorar para afrontar lo que resta de la temporada.