Las intensas lluvias han provocado inundaciones significativas en diversas calles de Juliaca, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. El corresponsal informa sobre la situación en la ciudad. Canal N

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Las precipitaciones registradas en Juliaca, provincia de San Román, alteraron el tránsito en distintos sectores de la ciudad. La acumulación de agua en las vías dificultó el desplazamiento de vehículos y peatones, en una jornada que también afectó al distrito de San Miguel.

Las zonas más perjudicadas incluyeron los barrios Túpac Amaru y San José, donde el agua llegó a superar el nivel de las veredas. La situación complicó el paso de las personas que necesitaban desplazarse a pie, entre ellas escolares y comerciantes.

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La lluvia también expuso las condiciones de algunas calles, donde el agua acumulada dificultó la circulación. Uno de los incidentes reportados ocurrió cerca del parque del Triciclo, donde una miniván quedó atrapada en un profundo hueco de la calzada.

El episodio se produjo durante noviembre, mes en el que las precipitaciones en el altiplano presentan un comportamiento escaso, según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Sin embargo, el organismo no descarta nuevos eventos de lluvia para los próximos días.

Barrios de Juliaca registraron calles inundadas por las precipitaciones

Las precipitaciones complicaron el desplazamiento de escolares, comerciantes y conductores. El Senamhi prevé posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en zonas del altiplano. Composición: Infobae

Las lluvias provocaron acumulaciones de agua en diferentes vías de Juliaca, con mayores dificultades en sectores de Túpac Amaru y San José. En algunos puntos, el nivel del agua superó las veredas y redujo las posibilidades de tránsito peatonal.

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Los vehículos también tuvieron problemas para avanzar por las calles afectadas. La presencia de agua sobre la calzada dificultó las maniobras de los conductores, mientras que los transeúntes debieron enfrentar obstáculos para llegar a sus destinos.

Las precipitaciones también afectaron al distrito de San Miguel, donde se reportaron complicaciones en la circulación por la acumulación de agua en distintos sectores.

Miniván quedó atrapada en un hueco cerca del parque del Triciclo

Uno de los incidentes reportados después de las lluvias ocurrió en inmediaciones del parque del Triciclo, en Juliaca. Una miniván quedó atascada en un profundo hueco de la vía, cuya condición habría empeorado por efecto de las precipitaciones.

La situación fue advertida por ciudadanos, quienes reportaron el estado de la calzada y las dificultades que enfrentan los conductores para circular por ese sector.

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El incidente expuso otro problema para el tránsito vehicular: los desniveles y daños en las vías representan un riesgo para las unidades que circulan por calles afectadas por la acumulación de agua.

Senamhi advierte posibles lluvias, tormentas eléctricas y granizadas

El Senamhi no descarta la presencia de nuevas precipitaciones en los siguientes días en zonas del altiplano. Los eventos podrían presentarse junto con tormentas eléctricas y, de manera localizada, granizadas y nevadas.

Estas condiciones también representan un factor de riesgo para las actividades agrícolas. Mientras las lluvias pueden favorecer a los productores rurales durante la campaña de siembra de diferentes cultivos, las granizadas y nevadas pueden perjudicar los sembríos.

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La información difundida por RPP sobre las advertencias del Senamhi también recoge el déficit hídrico en regiones de la sierra sur y la Amazonía. Este escenario evidencia las diferencias en la distribución de las precipitaciones entre las regiones del país.

Déficit de lluvias en la sierra sur contrasta con las precipitaciones en Juliaca

El reporte sobre el déficit hídrico plantea un escenario de escasez de precipitaciones en distintas zonas del país. Esta situación contrasta con las lluvias registradas en Juliaca y San Miguel, donde la acumulación de agua provocó dificultades en las vías urbanas.

En el ámbito rural de la región, las precipitaciones propias de esta temporada resultan importantes para los cultivos. No obstante, los eventos de mayor intensidad, así como las granizadas y nevadas previstas de forma localizada, pueden afectar el desarrollo de la campaña agrícola.

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Las condiciones meteorológicas previstas por el Senamhi incluyen nuevos episodios de lluvia y fenómenos asociados, por lo que las precipitaciones podrían continuar en distintos sectores del altiplano.