El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha convertido en un punto crítico de seguridad. Te contamos cómo la unidad especializada de Migraciones, junto a la PNP e Interpol, está combatiendo delitos como el tráfico de drogas y la suplantación de identidad.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones reforzó el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras la puesta en marcha de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria (UFAMSM), que desde setiembre identificó más de 74 casos de personas con alertas y antecedentes de interés policial y judicial.

Entre los casos detectados figuran personas con requisitorias judiciales por delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos informáticos y omisión a la asistencia familiar, además de individuos con alertas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Los resultados permiten identificar de manera oportuna a personas requeridas por las autoridades y coordinar las acciones correspondientes con los organismos competentes.

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Efectivos policiales custodian a dos personas intervenidas durante las acciones de control migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Infobae Perú/Migraciones)

Punto Atenas detectó 34 documentos irregulares

El trabajo articulado con el sistema Punto Atenas permitió detectar 34 casos de irregularidades en documentos de viaje: 19 documentos adulterados, 11 falsos, dos casos de suplantación de identidad y dos de obtención irregular. Estas cifras forman parte del balance acumulado desde la implementación de la nueva unidad especializada.

“Estamos cerrando el paso a quienes pretenden evadir la justicia o vulnerar los controles migratorios. Trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional, Interpol y los organismos de inteligencia para anticiparnos a las amenazas”, señaló el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera. El funcionario añadió que la prioridad de la institución es fortalecer un control más inteligente, riguroso y articulado para proteger la seguridad del país.

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Agentes de seguridad e inspectores realizan controles y verificación de documentos a pasajeros en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Infobae Perú/Migraciones)

Migraciones refuerza controles

Las acciones de la UFAMSM se desarrollan en concordancia con los lineamientos del Ministerio del Interior (Mininter), orientados a fortalecer la seguridad nacional y el orden interno mediante el trabajo coordinado entre instituciones competentes y el uso de herramientas especializadas de análisis e inteligencia.

Con esta unidad, Migraciones consolida su capacidad de análisis, monitoreo y detección de alertas en el principal terminal aéreo del país, en un esquema de control migratorio que combina inteligencia y coordinación interinstitucional.

La Superintendencia Nacional de Migraciones intensifica las inspecciones a pasajeros y documentos de viaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Infobae Perú/Migraciones)