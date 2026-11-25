La alerta en redes sociales por presunta presencia de cadmio en palta peruana llegó a los medios chilenos. Pero el Gobierno respondió claramente. - Crédito Palta Hass

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La palta Hass peruana, uno de los principales productos de la agroexportación nacional, enfrenta un escenario de incertidumbre para la próxima campaña. Las altas temperaturas registradas durante 2026 por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían comprometer la producción de esta fruta y generar repercusiones económicas para los agricultores, exportadores y trabajadores vinculados a la cadena.

La alerta se conoce a pocas semanas de culminar la campaña de exportación de este año, luego de que el Perú alcanzara importantes cifras de ventas al exterior. Sin embargo, las condiciones climáticas registradas en los campos de cultivo comienzan a generar preocupación por el abastecimiento y el rendimiento de la próxima temporada.

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Una reducción de hasta 45% en la producción de palta Hass en 2027

La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) advirtió, a través de un comunicado, que la producción nacional de esta variedad podría disminuir hasta en 45% durante 2027, en comparación con la campaña 2026. La estimación preliminar considera que los campos ubicados en el norte del país serían los más afectados por las condiciones climáticas.

El gremio explicó que durante la campaña de este año se registraron anomalías térmicas de hasta 6 °C, especialmente en los periodos de floración y cuajado, etapas determinantes para la formación y desarrollo de los frutos. Las temperaturas elevadas, tanto mínimas como máximas, la intensa radiación solar y el incremento de la evapotranspiración vienen generando estrés en las plantaciones.

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Hass Avocado Tree in Ngorongoro Marera Mountain View Lodge, Karatu, Tanzania - February 09, 2022 (Getty)

Estos factores comprometen los procesos fisiológicos de los árboles y podrían afectar el potencial productivo de la siguiente campaña. Entre las consecuencias se encuentran una menor formación de frutos y dificultades para alcanzar los calibres requeridos por los mercados internacionales.

El norte del país concentra los campos más expuestos

La preocupación de ProHass se centra principalmente en la zona norte, donde se concentra aproximadamente el 40% de la superficie cultivada de palta Hass en el Perú. Esta proporción convierte a los campos de dicha zona en los más expuestos a las condiciones climáticas que vienen afectando el desarrollo de las plantaciones.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares del gremio, esta distribución territorial podría acentuar el impacto de las altas temperaturas en la producción nacional. No obstante, todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas, debido a que la evolución de los cultivos durante los siguientes meses será determinante para conocer el alcance de los daños.

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ProHass prevé contar entre febrero y marzo de 2027 con una proyección más precisa sobre la magnitud de la posible reducción. Los resultados serán comunicados a los productores, exportadores y demás actores de la cadena agroexportadora.

El Niño Costero continuará durante los primeros meses de 2027

Las advertencias del sector agrícola coinciden con las proyecciones del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que mantiene el estado de alerta por El Niño Costero.

En su comunicado del 13 de noviembre, el organismo indicó que el calentamiento frente a la costa peruana podría mantener una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego debilitarse progresivamente hasta julio. Asimismo, prevé que las lluvias entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se mantengan por encima de lo normal en la costa norte, costa central y otras zonas del país.

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Este escenario climático mantiene en alerta a sectores productivos que dependen de las condiciones meteorológicas, como la agricultura, debido a los efectos que el aumento de temperaturas, la radiación y las variaciones en las precipitaciones pueden generar sobre los cultivos.

Perú exportó más de US$1.300 millones en palta durante 2026

El posible impacto en la producción de palta Hass genera preocupación por la importancia de esta fruta para el comercio exterior peruano. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de palta alcanzaron los US$1.342,8 millones, un crecimiento de 8,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras difundidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los lotes de palta Hass rechazados en la Unión Europea han sido resaltados en redes sociales para alertar de supuesta contaminación por cadmio en lotes que llegan a otros países de Sudamérica. - Crédito Senasa

Durante esos ocho meses, los envíos sumaron 719.425 toneladas, lo que representó un incremento de 1,7% en volumen. El Perú se mantiene como el segundo productor y exportador mundial de palta, detrás de México.

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Los principales mercados de destino fueron Países Bajos, que concentró el 36,7% del valor exportado, y España, con el 19,8%. Ambos países reunieron el 56,5% de las ventas peruanas de palta al exterior durante el periodo analizado.

Una eventual reducción de la producción en 2027 podría representar un desafío para la capacidad de abastecimiento de la agroindustria y el cumplimiento de los compromisos comerciales, aunque el gremio todavía no ha establecido cuánto podría disminuir el volumen de exportaciones.

Menor producción también podría afectar el empleo

ProHass advirtió que el escenario climático representa un desafío comercial, económico y social para la industria peruana de palta Hass. Una menor producción podría repercutir en los agricultores, así como en los trabajadores y empresas que participan en las diferentes etapas de la cadena agroexportadora.

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Las consecuencias podrían extenderse a las labores agrícolas, cosecha, procesamiento, embalaje, transporte y comercialización, actividades que dependen de la disponibilidad de fruta.

Ante este panorama, el gremio consideró fundamental fortalecer el trabajo articulado entre los sectores público, privado y académico, con el intercambio de conocimientos y la implementación de estrategias de adaptación y mitigación para reducir los efectos de las condiciones climáticas y preservar la competitividad de la industria.

Como parte de estas acciones, ProHass anunció un conversatorio virtual para el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 10:30 a. m., con especialistas en el cultivo de palta Hass y el apoyo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). El encuentro abordará las condiciones climáticas actuales, sus efectos en los cultivos y las estrategias para enfrentar los desafíos de la campaña 2027.

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