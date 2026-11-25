Las labores programadas tienen como objetivo preservar las instalaciones sanitarias y asegurar la adecuada operación de las redes de abastecimiento de agua potable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sedapal anunció un nuevo corte programado de agua potable para este jueves 26 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución que abastecen a distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión temporal del servicio comprenderá zonas específicas de varios distritos y se prolongará durante varias horas, de acuerdo con el cronograma establecido por la empresa estatal. Ante esta medida, los vecinos deberán tomar previsiones para evitar contratiempos en sus actividades cotidianas.

Las intervenciones tienen como finalidad conservar la infraestructura sanitaria y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de abastecimiento. Para ejecutar estas labores, será necesario interrumpir el suministro en determinados puntos, donde el personal técnico realizará trabajos destinados a mantener las condiciones operativas de las instalaciones y prevenir posibles inconvenientes en la distribución del recurso.

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Sin embargo, el anuncio no significa que todos los residentes de los distritos mencionados se quedarán sin agua. La restricción alcanzará únicamente a sectores delimitados, urbanizaciones, avenidas y zonas residenciales comprendidas en la programación. Por ello, los usuarios deberán verificar las referencias geográficas difundidas por Sedapal y comprobar si sus domicilios forman parte de las áreas consideradas para esta jornada.

Ante la interrupción, se recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y mantenerlos correctamente tapados para evitar su contaminación. Las reservas permitirán atender necesidades básicas, como cocinar, preparar alimentos, lavarse las manos, realizar el aseo personal y mantener la limpieza de los ambientes del hogar.

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Sedapal programa una suspensión temporal del suministro de agua potable en sectores de Lima para realizar trabajos de mantenimiento en las redes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Puente Piedra

A. H. Laderas de Chillón 2da y 3ra Explanada

A. H. 3ra Explanada Mz. Y-1

A. H. Laderas de Chillón Mz. A-3

Asociación de Viv. Villa Elvira de Chillón

Asoc. Laderas de Chillón

Asoc. Pecuaria Valle Sagrado

Asoc. Villa Elvira

P. J. Laderas de Chillón

P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada

P. J. Los Gramadales

A. H. Laderas de Chillón 1ra, 2da y 3ra Explanada

A. H. Laderas de Chillón Mz. A-3

A. H. Señor de los Milagros

Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II etapa

Asociación Fundo Flores

P. J. Laderas de Chillón

P. J. Laderas de Chillón 1ra Explanada

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

A. H. Paraje de Puruchuco

A. H. San Francisco de Ate

Asoc. San Francisco de Asís 4ta etapa

Urb. Alpamayo

Urb. Banco Javier Prado

Urb. Laderas de Melgarejo

Coop. Aprovvisa

Urb. Aprovvisa

Urb. Pablo Boner

Urb. Far West Villa

Urb. Campo Verde

Urb. Santa Patricia 1ra etapa

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

Villa María del Triunfo

P.J. San Gabriel Alto

A. H. Nuevo Horizonte

A. H. Fernando Belaúnde Terry

A. H. Las Antillas

A. H. Asunción de Cachuy

A. H. 8 de Diciembre

A. H. Virgen de Cocharcas

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Ampl. Monte Bektu

A. H. Las Torres de San Gabriel Alto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

El cronograma de la empresa estatal contempla interrupciones por trabajos de mantenimiento de redes secundarias y desinfección de reservorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos ante el corte de agua

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, es importante que los vecinos adopten algunas medidas para evitar inconvenientes durante las horas de interrupción. Una buena organización permitirá aprovechar las reservas disponibles y mantener las condiciones de higiene en el hogar. Estas son algunas recomendaciones:

Almacenar agua con anticipación: llenar recipientes limpios, baldes y bidones antes del inicio del corte para disponer del recurso durante las horas programadas.

Utilizar envases con tapa: mantener el agua protegida del polvo, insectos y otros agentes contaminantes. Evitar utilizar recipientes que hayan contenido productos químicos.

Priorizar las necesidades básicas: reservar el suministro para beber, preparar alimentos, lavarse las manos y realizar el aseo personal.

Evitar el desperdicio: cerrar correctamente los grifos y utilizar únicamente la cantidad necesaria para cada actividad doméstica.

Proteger a las personas vulnerables: garantizar reservas suficientes para niños, adultos mayores y personas que requieren cuidados especiales.

Revisar los horarios: consultar el cronograma de Sedapal para conocer cuándo comenzará y finalizará la interrupción en cada sector.