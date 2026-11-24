Daniel Porozo lleva seis goles marcados con Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

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A partir de su impresionante secuencia goleadora con Sport Huancayo, el ecuatoriano Daniel Porozo ha empezado a coleccionar ‘pretendientes’ para el 2027. Así lo ha dado a conocer en un diálogo con la señal radial Cobertura 104 FM, aunque en su mente prevalece la idea de seguir a los mandos de Richard Pellejero.

“Hay interés de otros equipos, pero ahora estoy enfocado en el club. Esperemos lo que Dios quiera. Por el momento quiero acabar el torneo de la mejor manera”, indicó uno de los héroes del elenco huancaíno.

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Daniel Porozo suele conmemorar sus goles con una máscara de Spiderman. - Crédito: ITEA

Aunque no ha trascendido la identidad de las instituciones que andan detrás de Porozo, lo más probable es que sean aquellos conjuntos con poder económico que suelen ubicarse en la zona noble de la clasificación. Incluso alguna entidad de la capital debe tener su nombre marcado en rojo en una agenda de potenciales refuerzos.

A la pregunta de si mantiene algún deseo de volver a su campeonato natal, el goleador de Huancayo aseguró que “nunca cierro las puertas de jugar en el fútbol ecuatoriano. Si se da una oportunidad en la selección encantado de vestir la camiseta de mi país”.

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Revive la increíble actuación de Daniel Porozo, quien anotó el cuarto gol ante Universitario de Deportes . Un partido para la historia donde la U no pudo reaccionar ante el poderío de Huancayo

Con su importante contribución, Sport Huancayo ha conseguido el título de ganador del Torneo Clausura 2026 y, además, se ha asegurado un lugar en las semifinales contra Universitario de Deportes, oponente que, pese a su reciente descalabro en La Incontrastable, no deja de ser de cuidado por su condición de tricampeón.

“Ahora, tenemos una semifinal el domingo y tratar de hacer las cosas de la mejor manera e ir paso a paso”, sentenció Porozo.

Daniel Porozo se ha afianzado como un efectivo peligroso en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Semestre inolvidable

La historia de Daniel Porozo debe considerarse, cuanto menos, curiosa por la manera en cómo su vida ha dado un vuelco de 180° grados en menos de un año. Antes de su llegada a Sport Huancayo había coleccionado etapas puntuales entre la élite de Bolivia y el ascenso de Ecuador.

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Tras un periodo insulso por los Leones del Norte, donde certificó cuatro anotaciones en la misma cantidad de partidos disputados, Porozo firmó un contrato con el Real Oruro, en cuyas filas dejó fogonazos de su capacidad realizadora al registrar cinco dianas en ocho lances oficiales.

No te pierdas la espectacular jugada individual de Daniel Porozo que culminó en un golazo. ¡Celebra con el equipo la victoria!

A pesar de sus plausibles prestaciones, el atacante ecuatoriano no continuó en el ‘rojo carmesí’ para la segunda parte de la temporada. En esas, surgió la propuesta formal del Sport Huancayo para llevarlo a La Incontrastable por lo que restaba del periodo, que dicho sea de paso era sensible para la institución por los aprietos con el descenso.

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Daniel Porozo valoró el acercamiento de los altos mandos del ‘rojo matador’ y armó valijas inmediatamente con destino a la ciudad de Huancayo. Lo motivó, además, la importante presencia de connacionales en la Liga 1 que han sabido derribar puertas con atendibles puestas en escena.

Daniel Porozo, determinante con Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Durante las primeras diez jornadas, el ecuatoriano contó con un rol secundario dentro del equipo y no logró influir en el aparato ofensivo. Fue recién en el trecho decisivo del campeonato cuando se destapó con una dinámica goleadora inusitada. Sus víctimas iniciales fueron UTC, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Cienciano.

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El cénit de Porozo, no obstante, se dio en el cierre del Clausura 2026, y por la lucha del título del mismo, frente a Universitario de Deportes. Suya fue la exhibición goleadora que abrochó el 4-1 definitivo. Con un doblete se encumbró como héroe y, ahora, apunta a seguir goleando en busca de la Liga 1.