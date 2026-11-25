Karla Ortiz junto a Francisco Hervás en uno de los entrenamientos con Universitario Vóley en pretemporada. Crédito: Prensa U

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La ausencia de Karla Ortiz en Universitario de Deportes desató un fuerte rumor sobre un posible conflicto con Mirian Patiño por la capitanía. Sin embargo, se conoció que su alejamiento se debe a una lesión y no por problemas internos, dejando de lado todas las especulaciones de un enfrentamiento entre ambas referentes de la ‘U’.

¿Cuándo reaparecerá Karla Ortiz en Universitario?

Tras las especulaciones de un supuesto conflicto entre Karla Ortiz y Mirian Patiño, Universitario de Deportes salió a desmentir los rumores. Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo, fue contundente en mencionar que la ausencia de la atacante nacional se debe porque está lesionado y no por problemas internos.

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“Yo me pregunto, cuando en dos o tres semanas que Karla esté recuperada y la vean jugando, ¿qué van a decir? Todo lo que se han inventado vino la Rosa Guadalupe y solucionó el tema. Un asunto más deportivo y que, obviamente, no contar con una jugadora como ella, deportivamente, es importante, como Maricarmen Guerrero, como varias que también se han juntado dos o tres bajas que también afectan a tener opciones de cambios o de situaciones que plantear para el comando técnico, pero son netamente deportivas, médicas",

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la 'U', dio detalles de la lesión que padece la atacante nacional. (Tiempo Crema)

Además, el directivo precisó que no espera que crean la postura del club y dejó zanjado el tema: “Y bueno, más que eso, ni siquiera quiero andar en tema porque se va a seguir diciendo que está mintiendo, porque el que quiere creer va a creer lo que quiera. Yo me puedo plantar acá a decir: “No pasa”, y me va a decir que estoy mintiendo. Entonces, es por las puras soltar un tema que simplemente a las pruebas me remitiré, pero en unas semanas seguramente la verán que está entrenando y jugando. Nada más. No, no voy a decir nada más al respecto".

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¿Qué lesión tiene Karla Ortiz?

Fabrizio Acerbi dio detalles de la dolencia que padece la atacante nacional y explicó por qué no acompaña al equipo desde las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

“Es un tema médico deportivo; el área médica corresponde dar el diagnóstico exacto. No quiero decir algo que después termina siendo incorrecto. Esperemos que pronto esté con nosotros”, declaró el directivo.

Y precisó por qué Universitario de Deportes no saca parte médico de sus jugadoras: “Nunca hemos sacado, ni el femenino, es un tema de nosotros de cómo queremos manejar ese tema”.

Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de Universitario, dio detalles de la ausencia de la atacante. (Tiempo Crema)

“Qué coincidencia que todo salió al día siguiente que perdió Alianza Lima”

Fabrizio Acerbi rechazó la versión sobre un supuesto enfrentamiento entre las referentes del equipo y cuestionó a quienes difundieron esa información. El directivo sostuvo que la narrativa surgió tras la derrota de Alianza Lima ante San Martín.

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“Hay gente que está esperando que pierdas, que ni siquiera son hinchas, y creen una cuenta falsa porque le pegan a Universitario, y se suman”, dijo Acerbi en el programa Tiempo Crema.

El directivo de la 'U' aclaró el tema entre voleibolistas y problemas en la interna del equipo. (Tribuna Crema)

El directivo también vinculó la aparición de los rumores con el resultado del rival. “Qué coincidencia que toda esta narrativa salió al día siguiente que perdió Alianza Lima con San Martín”, apuntó.

Acerbi aseguró que conoce quiénes son las personas detrás de esas publicaciones. “Toda esta famosa pelea narrativa, todos sus pseudoperiodistas, que sabemos quiénes son, salieron sacando el tema”, manifestó.

Para el dirigente, el supuesto conflicto no habría tomado fuerza si Universitario hubiera vencido a Regatas Lima. “Porque si le hubiéramos ganado a Regatas Lima, nada de esto hubiera pasado; comenzaron las confabulaciones”, concluyó.

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