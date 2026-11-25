Luren Márquez desfila con un vestido plateado y un traje de baño naranja con la banda de Perú durante las etapas del certamen Miss Universo.

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Luren Márquez quedó fuera del Top 12 de Miss Universo 2026 tras representar al Perú en la gala celebrada el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan de Puerto Rico. La candidata nacional había superado el primer corte de la noche, aunque no consiguió mantenerse en carrera por la corona.

La peruana formó parte de la edición 75 de Miss Universo, que reunió a 116 representantes de países y territorios. Antes de la definición, participó en la entrevista privada con el jurado, el desfile de traje típico y las rondas preliminares de traje de baño y vestido de gala.

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Su recorrido tuvo como eje referencias a su ciudad natal, Ica. Desde el vestuario típico hasta el vestido de gala, Márquez llevó a la pasarela elementos relacionados con la Huacachina, las dunas, la vendimia y los productos vitivinícolas de la región.

La representante peruana eligió un vestido de gala de José Zafra inspirado en la primera luz del día sobre las dunas de Ica.

Luren Márquez ingresó al Top 30 durante la gala final

La representante peruana apareció en el escenario para la presentación inicial de las concursantes. “Luren Márquez, ¡Perú!”, expresó al anunciarse ante el público que siguió la ceremonia desde el recinto de San Juan.

Minutos más tarde, su nombre fue incluido entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026, resultado que le permitió avanzar a la etapa de traje de baño. Perú compartió esa instancia con países y territorios como Chile, Brasil, India, Países Bajos, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Francia y Puerto Rico.

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El ingreso al grupo de semifinalistas confirmó el avance de Márquez después de varios días de actividades evaluadas por el jurado. La clasificación también le dio una nueva oportunidad de presentarse en la pasarela principal con la banda de Perú.

La gala final del Miss Universo se engalanó con la participación de Luren Márquez, Miss Perú. Descubre su memorable presentación y el traje que la hizo destacar en el escenario internacional. | Telemundo

La competencia continuó con los desfiles de las 30 candidatas seleccionadas. Luego de esa ronda, la organización anunció a las 12 participantes que pasarían a la siguiente fase, en la que debían presentarse en vestido de noche.

El desfile en traje de baño marcó el final de su participación

Para la ronda de traje de baño de la final, Luren Márquez utilizó un bikini naranja con aplicaciones brillantes. Completó el atuendo con aretes circulares del mismo tono y llevó el cabello suelto durante su recorrido por el escenario.

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Su aparición formó parte de la instancia que definía el segundo corte de la gala. Tras las presentaciones de las semifinalistas, los conductores anunciaron los nombres de las concursantes que llegaron al Top 12.

Perú no figuró entre los países clasificados. La peruana quedó fuera de la competencia en esa etapa y no logró acceder al desfile de gala de las 12 semifinalistas, ni a las posteriores selecciones de cinco finalistas y ganadora.

Luren Márquez y su desfile en traje de baño del Miss Universo 2026.

Entre las candidatas que sí avanzaron estuvieron las representantes de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

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El camino de Luren Márquez antes de la final

Antes de la gala decisiva, Márquez presentó el traje típico “Oasis de Ica”, diseñado por el peruano Beto Pinedo. La propuesta rindió homenaje a la Huacachina y a expresiones culturales de esa región del sur peruano.

El vestuario incluyó una estructura dorsal de rayos dorados, un tocado a juego y un corsé con forma de sol. También incorporó racimos de uvas, hojas de parra y botijas de barro, referencias a la vendimia, al pisco y a la actividad vitivinícola iqueña.

Uno de los elementos centrales fue una capa que, al abrirse, dejó ver una representación de la Huacachina, sus dunas y alusiones a las Líneas de Nasca. Los velos púrpura que salían de las botijas buscaron evocar la elaboración del vino y otros productos característicos de Ica.

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La representante de Perú desfila en el escenario de Miss Universo luciendo su traje típico nacional. El atuendo integra elementos dorados con una estructura solar, racimos alusivos a la tradición vitivinícola y capas estampadas con paisajes desérticos que representan la región de Ica y sus dunas.

En la competencia preliminar, la representante peruana desfiló en traje de baño con un bikini azul pastel, detalles brillantes y un pareo. En esa misma jornada también participó con un vestido de gala diseñado por José Zafra, inspirado en el amanecer sobre las dunas iqueñas y los racimos de uvas de la vendimia.

Márquez, de 27 años, llegó a Miss Universo con preparación en conducción televisiva y oratoria. Además, informó que toca piano y zampoña, y que practica sandboard desde los siete años, una disciplina vinculada con los paisajes desérticos de Ica.