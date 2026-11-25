Carlos Garcés, goleador de Cienciano, revela que estuvo cerca de fichar por Universitario.

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Carlos Garcés se consolidó como una de las principales cartas ofensivas de Cienciano. El delantero ecuatoriano llegó al fútbol peruano con bajo perfil y, a fuerza de goles, se ganó un lugar en el equipo cusqueño. Esta temporada anotó 18 tantos en la Liga 1.

Su futuro ha sido objeto de versiones que lo vincularon con clubes de Lima. No obstante, el atacante confirmó que seguirá en la ciudad imperial, durante una entrevista con el programa digital Toco y Me Voy.

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“Sí, seguro. Le decía a tu colega que estoy feliz acá, en una ciudad que me demuestra cariño, y eso es muy importante para mí”, afirmó.

Además, Garcés resaltó el afecto que recibió de los hinchas de Cienciano desde su llegada. “El pueblo cusqueño es muy diferente a los lugares donde estuve. Siento que el trato que me dan a mí y a mi familia, dentro y fuera de un estadio, hace que uno se sienta agradecido. Estoy muy feliz allá”, sostuvo.

El '9' infatigable del elenco 'imperial' se ha instalado en el podio de máximos artilleros de la historia, superando a Sergio Ibarra, y se acerca a la marca legendaria de Percy Aguilar. | VIDEO: Infobae Perú

El vínculo de Carlos Garcés con clubes de Lima también fue parte de la entrevista. El delantero ecuatoriano reconoció que estuvo cerca de fichar por Universitario de Deportes, a partir de las gestiones de su amigo Williams Riveros. Sin embargo, decidió continuar en Cienciano por el respaldo que recibió desde su llegada al cuadro cusqueño.

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“Sí, Willy, estuvo cerca. Pero hay cosas que hacen que uno tome decisiones. Soy muy agradecido con la gente que me ofrece trabajo. Creo que ellos se fijaron en lo que estaba haciendo y en lo que vengo haciendo acá. Soy muy agradecido con la gente de la ‘U’, que se fijó en mí, pero también con la gente de Cienciano, que apostó por mí desde hace cuatro años, sigue apostando por mí y dándome confianza, sobre todo por la gente que demuestra mucho cariño”, detalló.

Williams Riveros y Carlos Garcés comenzaron su vínculo de amistad en Barcelona de Ecuador.

Los fallos de Cienciano en este 2026

Por otro lado, Carlos Garcés analizó la campaña de Cienciano en 2026. El equipo cusqueño llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y aseguró su presencia en otro certamen internacional tras terminar octavo en la tabla acumulada de la Liga 1. Para el delantero ecuatoriano, un plantel corto y el bajón del tramo final condicionaron las aspiraciones del cuadro imperial en el torneo local.

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“No sé, ahora después te diría muchas cosas que pasaron en el camino, muchas cosas que costaron puntos, partidos y eliminaciones. Dentro de todo, el balance fue positivo porque hubo más momentos muy buenos que malos. Al final, el cierre de campaña que tuvimos opaca mucho lo que hicimos en el primer torneo, pero es parte de esta profesión. También fuimos un plantel muy corto, que siempre peleó, luchó y se jugó con esa camiseta”, apuntó.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

¿Quién será campeón de la Liga 1 2026?

Finalmente, Garcés señaló su favorito a ganar el título de la presente temporada de la Liga 1. El ecuatoriano manifestó que tiene amigos en los tres clubes enfrentados, Universitario, Alianza Lima y Sport Huancayo; no obstante, admitió que los ‘blanquiazules’ se encuentran en un escenario favorable al esperar al otro finalista.

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“Tengo amigos en los tres clubes. La verdad es que Alianza viene muy bien. En la final va a esperar muy descansado al que gane las semifinales, pero como los tres son muy buenos rivales, creo que será una final muy disputada”, cerró.