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Seis gestantes con dengue grave ingresaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, en Chimbote, en menos de un mes. Una de ellas murió y otras dos permanecen en estado muy grave, según informó Latina Noticias.

Entre las pacientes se encuentra Angie Fabián Paredes, de 28 años y con cuatro meses de gestación, quien fue trasladada de emergencia desde Chimbote hacia Lima en un avión de la Fuerza Aérea del Perú. La mujer recibió el diagnóstico de dengue grave y requirió atención especializada debido a la complejidad de su cuadro.

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Chimbote registra seis gestantes con dengue grave, una murió y dos siguen en estado crítico| Foto: Andina

Gestante permanece en cuidados intensivos

La ambulancia aérea había llegado inicialmente para trasladar a Samara Meléndez Navarro, de 21 años. Sin embargo, la evacuación no pudo concretarse debido a su estado de salud.

El director del Hospital Regional de Chimbote, Marcelo Napan, explicó que la paciente presentaba un “compromiso multiorgánico” que impidió su traslado. La joven continúa internada en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.

El dengue puede provocar complicaciones en pacientes con condiciones de vulnerabilidad, entre ellas las gestantes. En el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, una de las seis embarazadas que ingresaron a cuidados intensivos falleció durante el último mes.

Investigación advierte que mosquito transmisor del dengue mutó genéticamente y desarrolló resistencia a fumigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Tumbes acumula más de 3 mil casos de dengue

La alerta por la enfermedad también alcanza a Tumbes, donde se registraron más de 3 mil casos y 31 personas hospitalizadas. En esa región circula el serotipo 3 del virus, mientras que niños y adolescentes figuran entre los grupos afectados.

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La directora regional de Salud de Tumbes, Jennsy Gallo Salgado, señaló que se ampliaron las campañas de vacunación a más distritos de la región.

El avance del dengue mantiene bajo presión a los servicios de salud en el norte del país, con pacientes que requieren hospitalización y atención en unidades de cuidados intensivos.

Vacuna contra el dengue: ¿Cuántas dosis se necesita y en qué regiones se aplicará?|Andina

¿Cuáles son los síntomas del dengue que debería alarmarte?

Los signos de alarma pueden aparecer cuando la fiebre baja. Ante cualquiera de ellos, se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud:

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes, tres o más en seis horas.

Sangrado por la nariz, las encías u otras zonas.

Somnolencia, irritabilidad o decaimiento marcado.

Mareos, desmayo o disminución de la orina.

Dificultad para respirar

Sin embargo, algunas personas relacionan estos síntomas con otras enfermedades virales y se automedican, pero es un grave error que puede llevarlo a cuidados intensivos.

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No ignorar la disminución de la fiebre. Este momento puede coincidir con la aparición de signos de alarma y requiere vigilancia.

No suspender la hidratación. Se debe ingerir líquidos de forma frecuente, según la tolerancia y la indicación médica.

No esperar en casa si hay sangrado, dolor abdominal persistente, vómitos continuos, desorientación o dificultad respiratoria. Estos síntomas requieren atención urgente.

Acércarte a un centro de salud más cercano y solicita atención ante la presencia de estos malestares.