Un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal habría disparado tres veces contra el lado del piloto y escapado tras el atentado (Créditos: Panamericana TV)

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Un nuevo atentado contra el sector transporte se registró en San Juan de Miraflores, donde un conductor de la empresa San Genaro fue atacado a balazos mientras realizaba sus labores en la avenida Pamplona Alta. El trabajador, identificado como Jaime Yactayo Acuña, de 59 años, recibió varios impactos de proyectil y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. El hecho vuelve a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan los transportistas, quienes denuncian constantes amenazas y cobros extorsivos para poder continuar circulando por las calles.

De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana TV, el atentado ocurrió cuando un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal se acercó al vehículo y abrió fuego contra el lado del conductor. El atacante habría realizado tres disparos a través de la ventana del piloto, tras lo cual escapó del lugar. La víctima quedó herida y fue evacuada al establecimiento médico, donde los especialistas tuvieron que someterla a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas.

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La hija del trabajador contó al citado medio que recibió la noticia con desesperación y manifestó su preocupación por el estado de salud de su padre. Mientras permanecía en el hospital, a la espera de información sobre la operación, expresó su confianza en que logrará recuperarse. También recordó que su progenitor tiene responsabilidades económicas y un hijo pequeño que depende de él, por lo que pidió que no se repitan estos episodios de violencia contra quienes salen a trabajar diariamente.

Los cobros ilegales afectarían a varios conductores de San Genaro, quienes destinan parte de sus ingresos al pago de cupos para mantener sus recorridos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Hija del conductor revela que transportistas pagan S/15 diarios a extorsionadores

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la situación de extorsión que, según la familiar, afrontan los trabajadores de la compañía. La mujer reveló que su padre le había confesado que debía entregar S/15 diarios a los delincuentes para continuar prestando el servicio de transporte sin sufrir represalias.

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Este cobro representaría una obligación económica adicional para los conductores, quienes deben destinar parte de sus ingresos a los extorsionadores. La denunciante explicó que la situación afecta a varios vehículos de la empresa y que los trabajadores tienen pocas posibilidades de dejar de circular, debido a que necesitan generar dinero para mantener a sus hogares.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones de las autoridades frente a las amenazas y los ataques registrados contra sus compañeros. Para la mujer, resulta alarmante que los episodios violentos continúen pese a que ya se había producido un asesinato en la misma jurisdicción. Por ello, pidió que se adopten medidas urgentes para garantizar la integridad de quienes dependen de esta actividad económica.

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Un conductor de 59 años de la empresa San Genaro fue atacado a balazos mientras trabajaba en la avenida Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Otro conductor de San Genaro fue asesinado menos de 15 días antes

La preocupación de los familiares responde también a un antecedente reciente. Según relató la hija de Yactayo Acuña, hace menos de dos semanas otro integrante de la misma compañía fue asesinado en esa zona de San Juan de Miraflores. La víctima, a quien identificó como un ciudadano venezolano, también habría sido atacada por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta lineal.

La denunciante aseguró que el vehículo utilizado en el atentado contra su padre sería el mismo que aparece en las grabaciones relacionadas con el homicidio anterior. Según su versión, los registros audiovisuales permitirían establecer una coincidencia entre ambos episodios, por lo que solicitó que se revisen las imágenes para identificar al responsable y determinar si existe alguna conexión entre los dos casos.

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La posibilidad de que se trate del mismo atacante incrementa el temor entre los trabajadores de San Genaro, quienes deben continuar con sus recorridos pese a los antecedentes de violencia. La presunta relación entre ambos sucesos tendrá que ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.