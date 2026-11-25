Tensión en Matute por presencia de influencer de Universitario en exteriores del estadio

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Un grupo de hinchas de Alianza Lima protagonizó un incidente en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, donde intentó agredir al exfutbolista Christian Ramos y al creador de contenido deportivo De Panenka. La situación ocurrió el lunes 23 de noviembre y requirió la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú para evitar que la confrontación escalara.

El influencer, identificado por sus contenidos vinculados a Universitario de Deportes, participaba en la grabación de un programa de YouTube junto a Ramos, el exjugador Jair Céspedes y el creador de contenido Sebastián Atoche. La presencia del youtuber en los alrededores del estadio blanquiazul generó reclamos de personas que se acercaron al grupo.

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De Panenka recibió insultos, jaloneos y empujones durante la grabación realizada en los exteriores de Matute, según los videos difundidos en redes sociales. En las imágenes también se observa que los integrantes del programa buscaron alejarse del lugar mientras los efectivos policiales formaban un cordón de seguridad.

Los registros del incidente comenzaron a circular en X, TikTok, Facebook e Instagram. El episodio ocurrió en un contexto de tensión entre las hinchadas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, los dos clubes con mayor rivalidad en el fútbol peruano.

Los reclamos comenzaron por la presencia de un influencer de Universitario

El programa se realizaba a las afueras del estadio ubicado en La Victoria cuando algunos hinchas se percataron de la presencia de De Panenka. El creador de contenido suele publicar videos y comentarios vinculados a Universitario, condición que provocó la reacción de los seguidores blanquiazules.

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En uno de los videos difundidos aparece una persona que increpa a Sebastián Atoche por haber llevado al influencer al lugar. “Sabes que tu carrera está trunca, ¿no? ¿Sabes que has traído una gallina, no?”, le dice, en alusión despectiva utilizada contra los simpatizantes del cuadro crema.

Atoche realiza un gesto con las manos mientras busca calmar a quienes se acercan. La situación se volvió más tensa cuando varias personas rodearon al grupo y lanzaron reclamos por publicaciones o comentarios previos del creador de contenido sobre Alianza Lima.

Una mujer se acercó al youtuber y le dijo: “¿Te gusta hablar mal de Alianza? Así te vas resguardado por la policía”. En ese momento, otros asistentes intentaron acercarse a DePanenka y se produjeron jaloneos.

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La intervención policial evitó que los intentos de agresión física continuaran. Los agentes acompañaron al creador de contenido, a Christian Ramos, a Jair Céspedes y al resto del equipo hasta alejarlos de la zona donde se concentraban los hinchas.

Christian Ramos y Jair Céspedes estaban presentes en el programa

Christian Ramos, conocido como la “Sombra”, se encontraba junto a De Panenka durante la transmisión. El exdefensor de la selección peruana no fue el principal blanco de los reclamos iniciales, pero quedó expuesto a la tensión generada alrededor del influencer.

Los videos muestran que Ramos y Jair Céspedes permanecieron cerca de los demás participantes mientras la Policía intentaba abrir paso entre las personas. Los exfutbolistas no emitieron un pronunciamiento público inmediato sobre el incidente.

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DePanenka recibió insultos y jaloneos mientras realizaba un programa de YouTube junto a Christian Ramos, Jair Céspedes y Sebastián Atoche.

La presencia de Ramos llamó la atención porque el exzaguero tuvo una etapa como jugador de Alianza Lima. Defendió la camiseta blanquiazul durante la temporada 2016, aunque su carrera también incluyó pasos por clubes peruanos y extranjeros, además de convocatorias a la selección nacional.

El grupo grababa contenido para un espacio de YouTube dedicado a comentar la actualidad del fútbol peruano. El hecho ocurrió en la vía pública, en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva.

El video generó cuestionamientos a la producción del programa

Después de la difusión de las imágenes, usuarios de redes sociales cuestionaron la decisión de grabar un programa con un creador de contenido identificado con Universitario en los exteriores del estadio de Alianza Lima. Otros señalaron que las diferencias futbolísticas no justifican agresiones ni actos de hostigamiento.

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El usuario Markito Oficial, quien compartió una de las grabaciones, criticó a la producción por exponer a De Panenka a una situación que podía volverse más peligrosa. También pidió a Sebastián Atoche que se pronuncie sobre lo ocurrido.

“Gracias a Dios no ha pasado a mayores y también Atoche tendrá que pronunciarse y pedir las disculpas del caso. Pero hay que tener bastante cuidado las producciones, ya que el fútbol peruano está demasiado sensible”, expresó en la publicación.

El contenido difundido muestra que los agentes policiales lograron separar a los participantes del programa de las personas que se acercaron a increparlos. DePanenka fue retirado del lugar bajo resguardo, mientras continuaban los gritos alrededor.

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