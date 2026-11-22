Alianza Lima en la final de Liga 1 2026: fechas de los partidos y posibles rivales en la definición por el título.

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Alianza Lima cerró el Torneo Clausura con una goleada por 5-0 ante FC Cajamarca, equipo que consumó su descenso en la presente temporada. Los ‘blanquiazules’ confirmaron su buen momento tras el parón por la fecha FIFA y celebraron con su hinchada en el estadio Alejandro Villanueva.

La jornada tuvo ambiente de fiesta en Matute. Luis Ramos abrió el marcador para el equipo de Pablo Guede, que presentó varias modificaciones en su once inicial. Futbolistas de las divisiones menores y otros con pocos minutos de competencia tuvieron participación desde el arranque. El primer tiempo terminó con una ventaja mínima para los locales.

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En el complemento, el técnico argentino realizó varios cambios, entre ellos el ingreso de Paolo Guerrero, quien volvió a jugar tras cuatro meses. El ‘Depredador’ anotó el 2-0 parcial y luego asistió a Eryc Castillo para el tercero.

Castillo también convirtió el cuarto y completó su doblete, con lo que reafirmó su aporte ofensivo para los ‘íntimos’. Gaspar Gentile selló el 5-0 en Matute, resultado que permitió a Alianza cerrar el Clausura con una victoria y llegar con confianza a la recta final del campeonato nacional.

Resumen audiovisual del encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1 entre Alianza Lima y FC Cajamarca. Las imágenes muestran el ingreso de los planteles al terreno de juego, diversas jugadas de ataque en el área penal, las intervenciones del arquero visitante y las acciones que sellaron el marcador de 5 a 0 a favor del equipo blanquiazul.

Fechas de las finales y posibles rivales

Alianza Lima tendrá algunos días de descanso antes de iniciar la preparación para la definición del título de la Liga 1 2026. El tiempo disponible dependerá de los resultados de los partidos de este domingo 22 de noviembre: Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo y Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en la altura.

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Si Universitario se queda con el Torneo Clausura, accederá a una final directa ante Alianza Lima. En ese escenario, la serie por el título se disputaría el domingo 29 de noviembre y el domingo 6 de diciembre, con el partido de vuelta programado en el estadio Alejandro Villanueva.

En cambio, si Sporting Cristal o Sport Huancayo ganan el Clausura, deberán enfrentar a Universitario en una semifinal a ida y vuelta. La definición del campeonato se extendería: las semifinales se jugarían el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras que la final quedaría programada para el 8 y el 13 de diciembre.

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Fechas de las semifinales y finales de la Liga 1 2026.

Pablo Guede regresa para las finales

El regreso de Pablo Guede al banquillo de Alianza Lima aparece como una de las novedades de cara a la definición de la Liga 1 2026. El técnico argentino cumplió la sanción que recibió tras el cruce con Hernán Barcos en los pasillos del estadio Alberto Gallardo y quedó habilitado para dirigir una eventual final.

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le impuso una multa cercana a los 44 mil soles y le prohibió ingresar a la zona técnica hasta el cierre del Torneo Clausura. Por ello, Guede no estuvo en los partidos ante Los Chankas y FC Cajamarca.

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El entrenador volverá a estar disponible para una posible definición ante Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Sport Huancayo. Su presencia en el banquillo será una alternativa para Alianza Lima en la etapa decisiva del campeonato.

Kevin Pacheco adelantó el castigo que tendrá el técnico de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

Así se definirá al ganador del Torneo Clausura 2026

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)