El directivo de la 'U' aclaró el tema entre voleibolistas y problemas en la interna del equipo. (Tribuna Crema)

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Universitario de Deportes está pasando por un mal momento debido a las dos derrotas consecutivas que sufrió en la Liga Peruana de vóley 2026/2027, pero también se filtró que habría conflicto en la interna del equipo. Tras la caída con Regatas Lima, salieron rumores de que Karla Ortiz se habría peleado con Mirian Patiño por la capitanía de la ‘U’.

Las reacciones no se hicieron esperar y las especulaciones crecieron más. Fabrizio Acerbi desmintió todo y explotó contra los periodistas que informaron sobre el supuesto enfrentamiento entre las referentes del equipo.

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“Hay gente que está esperando que pierdas, que ni siquiera son hinchas, y creen una cuenta falsa porque le pegan a Universitario, y se suman. Qué coincidencia que toda esta narrativa salió al día siguiente que perdió Alianza Lima con San Martín. Toda esta famosa pelea narrativa, todos sus pseudoperiodistas, que sabemos quiénes son, salieron sacando el tema. Porque si le hubiéramos ganado a Regatas Lima, nada de esto hubiera pasado; comenzaron las confabulaciones”, apuntó el directivo en el programa ‘Tiempo Crema’.

La 'Leona' tendría diferencias con Mirian Patiño por la capitanía en la 'U'. Créditos: AquiTVO.

“Ni el PSG, ni el Real Madrid nunca caen”

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo, fue contundente en marcar que los malos resultados de Universitario de Deportes solo se trata de una mala racha y está seguro que se cortará. Además, precisó que hasta los grandes clubes del mundo pierden.

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“¿Qué seguirá la gente que no pueda perder un partido? ¿Qué liga seguirán? ¿Qué deporte seguirán en el mundo? Porque no consigo un equipo, ni el PSG, ni el Real Madrid, que nunca caen, no consigo. Más allá de que tú puedes jugar bien o no, hay maneras de perder; lo entiendo perfectamente. Nadie está acá contento. Tampoco voy a normalizar una derrota, porque en la U toda derrota cuesta y nos duele, pero yo lo que sí puedo transmitir es calma, paciencia", declaró el directivo.

Universitario sufrirá una dura baja en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Además, respaldó el trabajo de Paco Hervás y recordó la buena presentación que tuvo la ‘U’ en la Copa Brasilia, donde salió subcampeona en el torneo internacional.

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“Confío plenamente en este equipo. Es el mismo equipo que hace un mes y medio nos dio las alegrías en Brasil; cuando se hablaba de la U, es exactamente el mismo equipo, no ha cambiado nada. Es el mismo técnico porque me llegan las notificaciones, que ahora dicen: “Sácalo”. Hay los que se acomodan según las circunstancias y hay el que no lo convence nunca y eso es perfecto. Pero el que se acomoda según las circunstancias, miremos: cuando la U gana un partido, tiene 100 comentarios; cuando perdemos, 500″, añadió.

Las 'pumas' lucharon hasta el final y cayeron en el quinto set por 15-10 en el final del torneo internacional. Créditos: Metrópoles.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV