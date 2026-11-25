El volante chileno se lució con un potente derechazo desde fuera del área para el 3-1 de su equipo. (Video: Win Sports)

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Rodrigo Ureña volvió a destacar en el fútbol colombiano y lo hizo con una espectacular anotación. El volante chileno fue protagonista en la goleada por 4-1 de Millonarios frente a Bucaramanga, al marcar el tercer tanto de su equipo con un potente remate desde fuera del área. Su actuación llega en un momento particular, pues Universitario de Deportes tendría entre sus planes recuperar al mediocampista para la temporada 2027.

El exjugador ‘crema’ amplió la ventaja de los ‘millos’ a los 49 minutos del compromiso disputado este martes 24 de noviembre. La acción nació de una recuperación de balón en campo rival. Ureña se hizo con la posesión, encontró el espacio para acomodarse y sacó un derechazo de gran potencia que terminó en el fondo de la portería contraria.

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La anotación desde fuera del área desató la euforia de los hinchas presentes en el Estadio Nemesio Camacho, conocido como El Campín, y confirmó el aporte del mediocampista chileno en una victoria importante para Millonarios en la recta final de la temporada.

El resultado de 4-1 le permitió al equipo bogotano sumar tres puntos en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título de la liga colombiana. Para Rodrigo Ureña, además, significó una nueva oportunidad de demostrar sus condiciones en la volante y su capacidad para contribuir también en el marcador.

Rodrigo Ureña atraviesa un buen momento en Millonarios mientras Universitario evalúa la posibilidad de recuperarlo para 2027. Crédito: Millonarios FC

Universitario busca recuperar a Rodrigo Ureña

Mientras el chileno continúa compitiendo en Colombia, en Ate no descartarían la posibilidad de volver a contar con él. La información sobre el interés de Universitario fue difundida por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien señaló que el club habría iniciado contactos con el entorno del futbolista para conocer las condiciones de una eventual negociación.

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La intención estaría relacionada con el pedido de Fabián Bustos. El entrenador conoce bastante bien a Ureña de sus etapas en la ‘U’ y Millonarios, por lo que buscaría recuperar a un mediocampista con el que ya trabajó y que tuvo un papel importante durante su paso por el conjunto merengue.

Vale recordar que el volante dejó una huella en el equipo peruano, donde fue parte del plantel que consiguió el tricampeonato nacional entre 2023 y 2025. Su despliegue, intensidad para recuperar el balón y capacidad para ordenar el mediocampo lo convirtieron en uno de los futbolistas más identificados con aquella etapa exitosa del club ‘crema’.

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Los obstáculos para concretar su regreso a Ate

Sin embargo, el regreso de Ureña no sería sencillo. Uno de los principales inconvenientes es su situación contractual con Millonarios, institución con la que todavía tendría vínculo vigente. Por ello, Universitario necesitaría alcanzar un entendimiento con el club colombiano para avanzar en las conversaciones.

El futuro de Rodrigo Ureña genera expectativa en Ate, donde buscarían concretar su regreso para la próxima temporada. Crédito: Millonarios FC

A ese escenario se suma el aspecto económico. Según la información difundida sobre esta posible operación, la cláusula de salida del mediocampista rondaría los 600 mil dólares, una cifra que representaría un desafío para la institución de Ate. También existiría una diferencia entre el salario que percibe actualmente en Colombia y lo que podría ofrecerle el equipo peruano.

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Por ahora, el interés de Universitario no significa que exista un acuerdo para concretar su retorno. Mientras se define su futuro, Ureña continúa enfocado en Millonarios y aprovecha sus actuaciones para ratificar su importancia en el equipo. Su gol ante Bucaramanga vuelve a ponerlo en escena, justo cuando en Ate evalúan la posibilidad de recuperar a uno de los protagonistas de su reciente etapa más exitosa.