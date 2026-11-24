Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: ‘Chabelita’ Sánchez es la única voleibolista nacional en llegar a los 100 puntos.

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La fecha 6 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 concluyó el domingo 22 de noviembre y dejó actuaciones destacadas, entre ellas la de Ysabella Sánchez con Alianza Lima.

‘Chabelita’ figura en la reciente tabla de máximas anotadoras del campeonato. La atacante ‘blanquiazul’ es la peruana con más puntos y la primera en alcanzar los 100 en la presente temporada. Con esa cifra, ocupa el quinto lugar del ranking.

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Sánchez solo es superada por cuatro jugadoras extranjeras: la argentina Nayla Da Silva, de Atlético Atenea, con 125 puntos; la estadounidense Kathy Ryan, de Regatas Lima, con 113; la uruguaya Sofía Neves, de Rebaza Acosta, con 108; y la dominicana Vielka Peralta, de Deportivo Géminis, con 104.

Ysabella Sánchez lidera la presencia peruana en esta clasificación. Dentro del top 20 también aparecen Alondra Alarcón, de Deportivo Géminis, con 67 puntos, y Kiara Montes, de Regatas Lima, con 64 unidades.

Sánchez tiene un partido más que varias de sus competidoras, debido a que Alianza Lima adelantó su encuentro ante Deportivo Wanka por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.

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El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3-0 en sets a su rival de turno por la jornada 6 del campeonato nacional de vóley - Crédito: Latina.

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Nayla Da Silva: 125 puntos Kathy Ryan: 113 puntos Sofía Neves: 108 puntos Vielka Peralta: 104 puntos Ysabella Sánchez: 100 puntos Nicole Pérez: 99 puntos Catherine Flood: 98 puntos Ioana Baciu: 96 puntos Grace Kelly: 95 puntos Eugenia Nosach: 87 puntos Emily Zinger: 86 puntos Florangel Terrero: 68 puntos Alondra Alarcón: 67 puntos Aayinde Smith: 65 puntos Kiara Montes: 64 puntos

Así quedó la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 6.

Jugadoras con más puntos de bloqueo

Kathy Ryan lidera la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Además de su aporte en ataque, la opuesta de Regatas Lima destaca en el bloqueo, favorecida por su alcance y sus 1,95 metros de altura. Con 18 puntos, encabeza también el ranking de jugadoras con más anotaciones en ese fundamento.

Kathy Ryan: 18 puntos

Aaynde Smith: 16 puntos

Sofía Neves: 13 puntos

Allison Holland: 13 puntos

Izabela Balinhas: 12 puntos

Marina Scherer: 12 puntos

Linda Costa: 12 puntos

Flavia Montes: 12 puntos

Alexandra Machado: 11 puntos

Julieta Sández: 11 puntos

Tabla de jugadoras con más puntos de bloqueo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 6.

Jugadoras con más puntos de saque

Por su parte, Ysabella Sánchez alcanzó los 100 puntos en la primera etapa tras seis fechas, con el saque como uno de sus principales recursos. La punta de Alianza Lima acumula ocho puntos en ese fundamento e iguala en el primer lugar con Angélica Aquino, de Universidad San Martín, y Thayane de Oliveira, de Olva Latino.

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Angélica Aquino: 8 puntos

Thayane de Oliveira: 8 puntos

Ysabella Sánchez: 8 puntos

Emily Zinger: 7 puntos

Greta Martinelli: 7 puntos

María Alejandra Marín: 7 puntos

Nayla Da Silva: 6 puntos

Diana de la Peña: 5 puntos

Brenda Lovatón: 5 puntos

María Paula Rodríguez: 5 puntos

Tabla de jugadoras con más puntos de saque en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 6.

Así se jugará la fecha 7

La Liga Peruana de Vóley continuará este fin de semana con seis partidos. Revisa la programación a continuación:

Sábado 28 de noviembre

14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea

Domingo 29 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano

18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes