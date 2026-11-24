La fecha 6 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 concluyó el domingo 22 de noviembre y dejó actuaciones destacadas, entre ellas la de Ysabella Sánchez con Alianza Lima.
‘Chabelita’ figura en la reciente tabla de máximas anotadoras del campeonato. La atacante ‘blanquiazul’ es la peruana con más puntos y la primera en alcanzar los 100 en la presente temporada. Con esa cifra, ocupa el quinto lugar del ranking.
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Sánchez solo es superada por cuatro jugadoras extranjeras: la argentina Nayla Da Silva, de Atlético Atenea, con 125 puntos; la estadounidense Kathy Ryan, de Regatas Lima, con 113; la uruguaya Sofía Neves, de Rebaza Acosta, con 108; y la dominicana Vielka Peralta, de Deportivo Géminis, con 104.
Ysabella Sánchez lidera la presencia peruana en esta clasificación. Dentro del top 20 también aparecen Alondra Alarcón, de Deportivo Géminis, con 67 puntos, y Kiara Montes, de Regatas Lima, con 64 unidades.
Sánchez tiene un partido más que varias de sus competidoras, debido a que Alianza Lima adelantó su encuentro ante Deportivo Wanka por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026.
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Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
- Nayla Da Silva: 125 puntos
- Kathy Ryan: 113 puntos
- Sofía Neves: 108 puntos
- Vielka Peralta: 104 puntos
- Ysabella Sánchez: 100 puntos
- Nicole Pérez: 99 puntos
- Catherine Flood: 98 puntos
- Ioana Baciu: 96 puntos
- Grace Kelly: 95 puntos
- Eugenia Nosach: 87 puntos
- Emily Zinger: 86 puntos
- Florangel Terrero: 68 puntos
- Alondra Alarcón: 67 puntos
- Aayinde Smith: 65 puntos
- Kiara Montes: 64 puntos
Jugadoras con más puntos de bloqueo
Kathy Ryan lidera la tabla de máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Además de su aporte en ataque, la opuesta de Regatas Lima destaca en el bloqueo, favorecida por su alcance y sus 1,95 metros de altura. Con 18 puntos, encabeza también el ranking de jugadoras con más anotaciones en ese fundamento.
- Kathy Ryan: 18 puntos
- Aaynde Smith: 16 puntos
- Sofía Neves: 13 puntos
- Allison Holland: 13 puntos
- Izabela Balinhas: 12 puntos
- Marina Scherer: 12 puntos
- Linda Costa: 12 puntos
- Flavia Montes: 12 puntos
- Alexandra Machado: 11 puntos
- Julieta Sández: 11 puntos
Jugadoras con más puntos de saque
Por su parte, Ysabella Sánchez alcanzó los 100 puntos en la primera etapa tras seis fechas, con el saque como uno de sus principales recursos. La punta de Alianza Lima acumula ocho puntos en ese fundamento e iguala en el primer lugar con Angélica Aquino, de Universidad San Martín, y Thayane de Oliveira, de Olva Latino.
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- Angélica Aquino: 8 puntos
- Thayane de Oliveira: 8 puntos
- Ysabella Sánchez: 8 puntos
- Emily Zinger: 7 puntos
- Greta Martinelli: 7 puntos
- María Alejandra Marín: 7 puntos
- Nayla Da Silva: 6 puntos
- Diana de la Peña: 5 puntos
- Brenda Lovatón: 5 puntos
- María Paula Rodríguez: 5 puntos
Así se jugará la fecha 7
La Liga Peruana de Vóley continuará este fin de semana con seis partidos. Revisa la programación a continuación:
Sábado 28 de noviembre
- 14:45 horas | Olva Latino vs. Rebaza Acosta
- 17:00 horas | Alianza Lima vs. Perú Sub-19
- 19:00 horas | Universidad San Martín vs. Atlético Atenea
Domingo 29 de noviembre
- 14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima
- 16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano
- 18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes
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