Sergio Díaz-Granados interviene durante el anuncio de la Estrategia Ciudades más Seguras de CAF ante autoridades reunidas en Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe lanzó este lunes en el Palacio Municipal de Lima su Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031, un programa regional diseñado para dotar a alcaldes y alcaldesas de herramientas técnicas y financieras frente al crecimiento del crimen organizado en los entornos urbanos. El anuncio fue realizado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, ante autoridades de la región reunidas en la capital peruana.

“Sin seguridad no es posible el desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, afirmó Díaz-Granados durante el acto de lanzamiento, en el que participaron el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri (virtual); y la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. También estuvieron presentes Maali del Pomar, vicepresidenta del Parlamento Andino, y la diputada Auristela Obando.

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Sergio Díaz-Granados encabeza en Lima la presentación de la Estrategia Ciudades más Seguras de CAF ante autoridades de la región. (Paula Elizalde - Infobae)

La estrategia se enmarca dentro del plan corporativo de CAF para el periodo 2026–2031, que contempla aprobaciones acumuladas por cerca de 100.000 millones de dólares y un crecimiento de cartera de 43.000 millones a 67.000 millones de dólares. Fue respaldada por el directorio de la institución en octubre pasado, durante una reunión celebrada en Montevideo.

América Latina lidera cerca de 12 de los 15 mercados criminales globales, entre ellos el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, la extorsión, el ciberdelito y la minería ilegal. Con apenas el 8% de la población mundial, la región concentra un tercio de los homicidios del planeta, y casi 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en territorio latinoamericano o caribeño. El crimen le cuesta a la región alrededor del 4% de su PIB anual, una carga que se traduce en menor crecimiento, mayor desigualdad y rezago en el desarrollo.

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Una ilustración urbana acompaña el anuncio de la estrategia sobre ciudades más seguras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El presidente ejecutivo de CAF subrayó que la inseguridad no es un fenómeno abstracto: tiene consecuencias cotidianas y medibles en la vida de las personas. En Perú, casi el 60% de los encuestados declaró haber dejado de realizar alguna actividad de rutina para protegerse de la delincuencia. “Cuando una mujer evita un trayecto en transporte público, o cuando un joven deja de usar un parque, la ciudad comienza a perder cohesión, libertad y oportunidades”, señaló Díaz-Granados.

La inseguridad golpea con más fuerza en grandes centros urbanos y zonas fronterizas

El impacto del crimen organizado se concentra especialmente en grandes metrópolis, ciudades portuarias y fronterizas, y en territorios donde convergen la vulnerabilidad social, la segregación y una presencia institucional débil. Aunque las redes criminales operan a escala transnacional, muchas de sus expresiones más visibles —como la extorsión a pequeños comercios o el microtráfico— se manifiestan a nivel local.

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Sergio Díaz-Granados interviene durante el anuncio de la Estrategia Ciudades más Seguras de CAF ante autoridades reunidas en Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

Frente a esa realidad, Díaz-Granados planteó una pregunta central: ¿qué puede hacer un alcalde ante un fenómeno criminal que cruza fronteras y excede sus competencias formales? Su respuesta fue que, con las herramientas adecuadas, los gobiernos locales pueden hacer mucho. “La lucha contra las grandes redes criminales requiere acción de los Estados y cooperación internacional, pero también una respuesta local sólida y bien equipada”, afirmó.

CAF destinó 9.000 millones de dólares a gobiernos locales en los últimos cinco años

CAF se ha posicionado en la última década como el banco de desarrollo que más recursos canaliza hacia los gobiernos subnacionales de la región. En los últimos cinco años aprobó y desembolsó cerca de 9.000 millones de dólares para municipios y ciudades, con y sin garantía de los Estados nacionales, una cifra que supera la de cualquier otra institución multilateral en América Latina y el CaribeLa institución también cuenta con un historial en materia de seguridad: hace aproximadamente una década publicó el primer reporte del sector bajo la conducción del entonces director del área de conocimiento, el exministro Luis Miguel Castilla. Ese antecedente derivó luego en un Reporte de Economía y Desarrollo dedicado específicamente al impacto de la inseguridad en el crecimiento regional. En marzo del año pasado, en Chile, CAF presentó el marco estratégico de seguridad y justicia para América Latina, con énfasis en prevención, fortalecimiento policial y judicial, modernización penitenciaria y sistemas de rehabilitación.

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Sergio Díaz-Granados presenta la Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031 durante una reunión con autoridades regionales en Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

La estrategia se apoya en tres ejes: planificación, prevención territorial y tecnología

La Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031 estructura su enfoque en torno a tres líneas de acción complementarias. La primera consiste en incorporar la seguridad desde el inicio de la planificación y la inversión urbana: durante décadas, la expansión de las ciudades latinoamericanas —muchas veces desordenada y acelerada— dejó fuera de la planificación elementos como la prevención del delito, la presencia policial o la atención de emergencias.

El segundo eje apunta a que la prevención parta del territorio con liderazgo local. La violencia tiende a concentrarse en lugares específicos, franjas horarias determinadas y grupos de riesgo identificables, lo que hace indispensable el diagnóstico territorial. Según Díaz-Granados, cuando los municipios logran mapear con precisión dónde están los problemas, pueden actuar con mayor eficacia sobre el espacio público, articular mejor los servicios y cortar la cadena de la violencia antes de que escale. “Prevenir no significa desconocer la necesidad del control institucional; significa actuar sobre las condiciones que facilitan el delito”, puntualizó.

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Sergio Díaz-Granados expone los lineamientos de la Estrategia Ciudades más Seguras durante un encuentro con autoridades en Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

La tecnología sin diagnóstico dispersa recursos y no genera aprendizaje

El tercer eje de la estrategia vincula la infraestructura urbana con la tecnología para mejorar la gestión institucional y la capacidad de respuesta. Díaz-Granados fue enfático en que no se trata de instalar más cámaras o construir más infraestructura de forma indiscriminada: “La tecnología sin diagnóstico dispersa los recursos. La infraestructura sin gestión pierde impacto. Los datos sin evaluación no generan aprendizaje”. El objetivo, explicó, es construir sistemas integrales de gestión de la seguridad que procesen datos, identifiquen patrones y permitan responder a tiempo.

El presidente ejecutivo de CAF mencionó tres casos concretos de trabajo con ciudades de la región. En Lima, la institución aportó cooperación técnica para desarrollar un sistema de seguridad inteligente a escala metropolitana, a pedido del alcalde Reggiardo. En Buenos Aires, CAF acompañó procesos de integración urbana en asentamientos informales, con mejora del hábitat, el espacio público y el acceso a oportunidades. En Vitacura, la alianza con la alcaldesa Merino combinó prevención territorial, tecnología y coordinación institucional, y además albergará el futuro hub de innovación de CAF para América Latina y el Caribe.

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Sergio Díaz-Granados interviene durante la presentación de la Estrategia Ciudades más Seguras 2026-2031 en un acto oficial de la CAF celebrado en Lima. (Paula Elizalde - Infobae)

CAF aprobó 800 millones de dólares para infraestructura penitenciaria en Perú

En el plano financiero, CAF anunció que esta misma semana sus equipos técnicos de desarrollo territorial y seguridad ciudadana viajarán a Colquepata junto al Ministerio de Justicia del Perú para coordinar las primeras acciones de un crédito aprobado por 800 millones de dólares destinado a fortalecer la infraestructura penitenciaria del país.

Díaz-Granados cerró su intervención con un llamado a gobiernos locales, sector privado, academia, sociedad civil y organismos internacionales a convertir la estrategia en alianzas e inversiones concretas. “Invertir en ciudades más seguras es tal vez una de las mejores decisiones que podemos tomar como sociedad hoy en América Latina y el Caribe”, afirmó.

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