¿Cuándo se jugará la Noche Blanquiazul 2027?

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Alianza Lima se alista para jugar la final de la Liga 1 2026 mientras se define a su rival entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Los ‘blanquiazules’ harán todo lo posible para cerrar la temporada con el título nacional, pero también viene planificando lo que será el próximo año.

No solo las renovaciones, permanencias y nuevos fichajes están en curso en La Victoria, también todo el tema logístico como la presentación, pretemporada, y mucho más.

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¿Cuándo sería la Noche Blanquiazul 2027?

Se pudo conocer la fecha probable de la Noche Blanquiazul del 2027, donde el equipo de Alianza Lima hará su presentación oficial como todos los años. José Varela informó que el evento más esperado por los hinchas se realizará el sábado 23 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, los planes podrían cambiar debido al inicio de la Liga 1, que estaría determinado para que arranque el fin de semana del 22 al 24 de enero. En las próximas semanas se confirmará el día exacto y rival para que los fanáticos puedan apuntarlo en su agenda.

Como se recuerda, el evento de esta temporada se jugó frente Inter Miami de Lionel Messi, donde los ‘íntimos’ golearon por 3-0 al cuadro estadounidense en Martute, el 24 de enero de 2026. Doblete de Paolo Guerrero y gol de Luis Ramos fueron los protagonista de la jornada inolvidable.

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Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute por la 'Noche Blanquiazul' 2026 - Crédito: Pase Filtrado.

Los 9 jugadores de Alianza Lima que terminan contrato

Nueve jugadores de Alianza Lima podrían dejar el plantel al término de la temporada. La lista incluye a Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Cristian Neira, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Mateo Antoni, Jhoao Velásquez y Ángel de la Cruz.

Mateo Antoni es el único integrante del grupo que está cedido a préstamo. El defensor llegó desde Argentinos Juniors y su contrato contempla una opción de compra. Los ‘blanquiazules’ podrán ejecutar esa cláusula si decide mantener al futbolista para la próxima temporada.

Nueve jugadores finalizan contrato con Alianza Lima este 2026, entre ellos Paolo Guerrero. Créditos: Momento deportivo.

¿Pablo Guede se quedará en 2027?

La continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima para 2027 no está confirmada de manera oficial. El contrato del técnico argentino vence al término de la temporada 2026. El club tomará una decisión tras el cierre del campeonato.

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El gerente general Alfredo Arosemena respaldó el trabajo de Guede, aunque aclaró que su permanencia no está definida.

La dirigencia también tendrá en cuenta la voluntad del entrenador antes de resolver su futuro.

El club victoriano informó que evaluará su panorama deportivo una vez que terminen los compromisos oficiales de la temporada. En las redes sociales surgieron versiones sobre una posible renovación y sobre el interés de otros clubes. Ninguna de esas posibilidades cuenta con una confirmación oficial de las partes.

El periodista deportivo analizó la campaña del DT argentino con los 'blanquiazules'. (Juego Cruzado)

Fecha de las finales de la Liga 1 2026

Sport Huancayo y Universitario definirán al rival de Alianza Lima en la final nacional de la Liga 1 2026. El cuadro blanquiazul obtuvo el pase directo a la definición por su campaña en el Torneo Apertura y el primer puesto de la tabla acumulada.

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La semifinal entre el rojo matador y el conjunto crema se jugará en dos encuentros. El primer partido será el martes 8 de diciembre en Huancayo.

La revancha se disputará el domingo 13 de diciembre en el estadio Monumental. Esa jornada determinará al equipo que enfrentará a Alianza Lima por el título de la temporada.