El programa Amor y Fuego recoge declaraciones de Natalie Vértiz sobre la designación de Luciana Fuster como directora del Miss Grand Perú. Durante la breve entrevista en exteriores, la presentadora se refiere a la oportunidad asumida por Fuster en el certamen de belleza y le manifiesta sus buenos deseos. El segmento televisivo acompaña la nota con imágenes de archivo de la reina de belleza.

Guardar

Natalie Vértiz respaldó la designación de Luciana Fuster como nueva directora nacional del Miss Grand Perú, luego de que el anuncio generara preguntas sobre la relación de la modelo con Jessica Newton, quien estuvo al frente de la franquicia durante varios años.

La elección de la representante peruana para el certamen internacional, que se realiza en Tailandia, quedará ahora bajo responsabilidad de Luciana Fuster, ganadora de Miss Grand International 2023.

PUBLICIDAD

El nombramiento provocó comentarios en redes sociales, en especial por el vínculo profesional que Fuster mantuvo con Jessica Newton antes de obtener la corona internacional. Newton acompañó la preparación de la peruana durante su camino al concurso, por lo que algunos usuarios especularon sobre una posible diferencia entre ambas.

La organizadora afirmó que le envió un mensaje de respaldo a la nueva directora de Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Hasta el momento, las dos figuras descartaron públicamente que exista una disputa. Fuster asumió la nueva función con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, mientras que Newton expresó su respaldo ante esta etapa de la exreina de belleza.

Consultada por Amor y Fuego, Natalie Vértiz evitó pronunciarse sobre las versiones de un supuesto problema interno. La conductora precisó que no conoce cómo se produjo el cambio dentro de la organización, aunque consideró que Fuster tiene los antecedentes necesarios para asumir la dirección.

PUBLICIDAD

“Uy, no tengo idea cómo habrá sido eso, pero creo que ella merece estar ahí”, declaró la ex Miss Perú ante las cámaras del programa de espectáculos.

Vértiz destacó la experiencia de Fuster como representante nacional y señaló que ese recorrido le permite conocer las exigencias de un concurso internacional. “Ha sido Miss Grand y le deseo todos los éxitos”, añadió.

Natalie Vértiz declara ante un programa de televisión sobre el nombramiento de Luciana Fuster como directora del certamen Miss Grand Perú.

La modelo también respondió qué haría si recibiera una propuesta semejante en el ámbito profesional. Para ella, las oportunidades deben ser aprovechadas, aunque evitó profundizar sobre los motivos detrás de la salida de Newton de la dirección de la franquicia.

“Yo creo que las oportunidades están para tomarlas y no sé muy bien cómo ha sido todo, pero le deseo todos los éxitos”, manifestó.

PUBLICIDAD

Con sus declaraciones, Natalie Vértiz se sumó a las figuras que enviaron mensajes de apoyo a Luciana Fuster tras confirmarse que estará a cargo de uno de los certámenes de belleza con presencia en Perú.

Luciana Fuster agradeció el respaldo tras asumir la dirección del Miss Grand Perú

La etapa de Luciana Fuster como directora nacional de Miss Grand Perú comenzó con un pronunciamiento en sus redes sociales. La modelo utilizó sus historias de Instagram para responder a los mensajes que recibió después de la difusión de su nombramiento.

La también conductora agradeció las muestras de respaldo de sus seguidores y se refirió a la responsabilidad que asumirá dentro de la organización encargada de elegir a la futura representante peruana.

PUBLICIDAD

“Quiero agradecerles por la cantidad de mensajes y comentarios que me han estado dejando durante todos estos días, por la vibra y la energía tan bonita al asumir este nuevo cargo como directora nacional de Miss Grand Perú”, expresó Fuster.

El nuevo puesto representa un cambio en su trayectoria dentro de los concursos. Hace tres años, Fuster se preparaba para competir por Perú en el escenario internacional. Ahora estará vinculada a la selección y preparación de las próximas aspirantes a la corona.

Luciana Fuster emite declaraciones sobre su designación como directora del Miss Grand Perú junto a una fotografía de su paso por el certamen.

La ganadora de Miss Grand International 2023 afirmó que asumirá esta responsabilidad con disciplina y compromiso. “Es un reto que estoy asumiendo con toda la responsabilidad”, sostuvo.

Fuster indicó que aplicará la exigencia que formó parte de su propia preparación como candidata. También puso énfasis en el respeto que tendrá por el país y por las jóvenes que busquen competir en la franquicia nacional.

PUBLICIDAD

“Con la disciplina que saben que me caracteriza, con todo el amor que tengo y, sobre todo, con muchísimo respeto por el país”, indicó.

La nueva directora deberá definir los próximos pasos de Miss Grand Perú, desde las convocatorias para las candidatas hasta el proceso que determinará quién representará al país en las siguientes ediciones del certamen internacional.