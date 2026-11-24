El asistente técnico argentino hizo un balance de la temporada de Cienciano y de la chance de seguir en el fútbol peruano. (Video: Inka Digital TV)

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Cienciano aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027 pese a la complicada derrota como visitante frente a Sporting Cristal. El equipo cusqueño obtuvo el último cupo disponible para el certamen continental, un resultado que motivó el mensaje de despedida y agradecimiento de Cristian Ruggeri, asistente técnico del club.

“Ahora sí podemos decir que estamos en Sudamericana. Aprovecho para agradecer a Cienciano, a los directivos, a los hinchas, por todo este año, por lo bien que nos trataron. Muy feliz de haber estado todo el año”, indicó en conferencia de prensa.

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El vínculo contractual de Ruggeri con el ‘papá’ concluyó el domingo, el mismo día en que el equipo imperial confirmó su clasificación. “Hoy (el domingo) termina nuestro contrato y quiero agradecer al club, especialmente a los jugadores, que son los principales partícipes de esto, que nos llevaron a vivir momentos muy buenos”, dijo.

Cienciano clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Botafogo en Río de Janeiro - créditos: Cienciano

Cristian Ruggeri sobre su relación con Horacio Melgarejo y su continuidad en Cienciano

Cristian Ruggeri confirmó que ya comunicó su determinación de separarse laboralmente de Horacio Melgarejo luego de las experiencias compartidas en ADT y durante la temporada en Cienciano. “Agradecido 100% por cómo trabajamos siempre en ADT y todo este año acá. Pero yo creo que es momento de cada uno seguir su camino”, precisó.

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El integrante del comando técnico descartó que haya mantenido conversaciones con la dirigencia del ‘papá’ para ser el próximo DT. “No, yo no conversé con la directiva para nada”, respondió.

Ruggeri explicó que la separación del comando técnico de Melgarejo fue una decisión personal. “En el último tiempo no coincidíamos en algunas cuestiones donde la hablamos entre nosotros. Yo le manifesté algunas cosas y me manifestó otras”, comentó, recordando que trabajó con 10 entrenadores y formó parte de 14 cuerpos técnicos durante su carrera. Ese recorrido lo llevó a considerar que era un momento apropiado para encabezar un proyecto con su propio grupo de trabajo.

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Cristian expresó su intención de seguir en la Liga 1. “Si es en Perú, mejor, porque me encanta y me adapté muy bien acá. Recibí dos propuestas de clubes de acá y a partir de mañana (pasado lunes) me voy a sentar a hablar si se puede avanzar”, acotó.

Cristian Ruggeri confirmó su separación laboral con Horacio Melgarejo, pero no descartó seguir en Liga 1.

Cristian Ruggeri calificó como positivo el balance de la temporada de Cienciano

El balance de Cristian Ruggeri sobre la campaña fue favorable, remarcando las actuaciones en la Copa Sudamericana. “El balance es muy positivo. La verdad que la Copa Sudamericana fue muy buena. Llegamos a cuartos de final, competimos muy bien, estuvimos muy cerca de pasar a semis. Llegar a cuartos de final fue algo que hacía 23 años que no pasaba desde la Copa que fueron campeones en 2003, que cada vez tiene más mérito, porque acá en Perú es el único club que la logró Copa y Recopa”, declaró.

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En el Torneo Apertura, el equipo obtuvo 33 puntos, una producción que Ruggeri vinculó con la clasificación posterior a la Sudamericana. “Ganamos todos los clásicos de la ciudad menos uno y eso es muy meritorio. Hacía tres años que no se ganaban los clásicos en Cusco”, mencionó.

Sobre lo que le dejó su paso por la institución, el técnico argentino reiteró su valoración positiva. “Cienciano es un club enorme”, manifestó al referirse a la historia internacional de la entidad.

El asistente atribuyó la campaña al mérito del plantel, al que definió como corto pero con futbolistas de jerarquía. También mencionó las lesiones que afectaron al equipo durante el año. Entre esas ausencias, Ruggeri destacó la de Alejandro Hohberg, a quien consideró uno de los mejores del campeonato antes de lesionarse y recordó que recibió una convocatoria a la selección peruana. En esa línea, Ruggeri estimó que en la próxima lista de Mano Menezes podrían aparecer entre tres y cuatro jugadores de Cienciano.

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