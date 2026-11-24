La descarga está dirigida a mayores de 18 años que cuenten con un DNI vigente y un celular compatible con los sistemas Android 12 o iOS 16 en adelante - Créditos: Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el documento nacional de identidad digital (DNId) es una credencial complementaria y de uso opcional. Esta versión no sustituye al DNI electrónico, al DNI azul ni al DNI amarillo, que continúan vigentes.

El documento digital tiene el mismo valor legal que las credenciales físicas para acreditar la identidad en trámites presenciales y virtuales. Por ese motivo, ninguna entidad pública o privada puede exigir su presentación como única alternativa ni rechazar un DNI físico válido.

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La descarga está disponible para ciudadanos mayores de 18 años con un documento vigente, conexión estable a internet y un teléfono compatible con Android 12 o superior o iOS 16 o posterior. También deberán instalar las aplicaciones Perú Pass e ID Perú.

Una opción adicional para acreditar la identidad

El DNId permite identificarse desde el celular sin dejar de utilizar la tarjeta tradicional. Cada persona podrá escoger la modalidad que prefiera según el trámite, las condiciones de atención o el canal habilitado por la institución.

Las entidades deben aceptar cualquiera de las versiones del documento: física, electrónica o digital. La implementación de esta herramienta no elimina los mecanismos habituales ni obliga a reemplazar la identificación presencial por un proceso virtual.

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Asimismo, los padres de familia podrán acreditar la identidad de sus hijos menores de edad en espacios presenciales o digitales. Esta posibilidad busca facilitar las gestiones en las que se requiera comprobar el vínculo o los datos del menor.

El DNI electrónico mantiene su vigencia y no será reemplazado por la nueva credencial digital, por lo que los ciudadanos podrán seguir utilizándolo con normalidad para acreditar su identidad - Créditos: Reniec.

Perú Pass será la aplicación encargada de almacenar la credencial en el equipo móvil. Por su parte, ID Perú permitirá validar al usuario mediante biometría facial antes de completar el registro.

El acceso a la billetera digital estará protegido con un PIN personal. El ciudadano deberá crear una clave de seis dígitos, que funcionará como medida de seguridad para ingresar al aplicativo y autorizar operaciones relacionadas con sus datos.

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Pasos para descargar el DNI digital

Antes de iniciar el proceso, el usuario debe tener a la mano su DNI físico y verificar que Perú Pass e ID Perú estén instaladas desde las tiendas oficiales de aplicaciones. Ambas herramientas son necesarias para guardar el documento y confirmar la identidad del titular.

Ninguna institución pública o privada puede exigir exclusivamente el DNI digital ni rechazar una credencial física vigente (Créditos: Reniec)

La descarga se realiza desde Perú Pass. Durante el procedimiento, el sistema solicitará la lectura del código MRZ ubicado en la parte posterior de la tarjeta, además de respuestas a preguntas de seguridad y una validación facial con la cámara del dispositivo.

Estos son los pasos para activar la credencial:

Paso 1: Ingresar a Perú Pass, crear un código de seguridad de seis dígitos , confirmarlo y seleccionar el símbolo “+”.

Paso 2: Elegir “Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Descargar credenciales de Reniec)” y presionar la opción “DNId - Titular”.

Paso 3: Validar la identidad mediante el escaneo del código MRZ situado en la parte posterior del DNI físico. Después, responder las preguntas de seguridad vinculadas a los datos personales y realizar la verificación biométrica facial.

Paso 4: Al finalizar la validación, el DNI digital se descargará de inmediato y quedará disponible en el teléfono.

¿Qué ocurre con los datos durante una validación?

El sistema está diseñado para que el titular autorice el uso de su información cada vez que una entidad requiera comprobar su identidad. Antes de compartir cualquier dato, la aplicación mostrará la solicitud correspondiente.

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El ciudadano podrá revisar qué información se le pide y decidir si aprueba o rechaza el envío. La autorización se confirmará mediante el PIN, la huella dactilar o el reconocimiento facial, según las funciones disponibles en el celular.

De esta manera, la credencial digital funciona como una alternativa para identificarse sin desplazar al DNI físico. Quienes no deseen utilizarla podrán continuar realizando sus gestiones con el documento tradicional.