Luren Márquez posa con la banda oficial de Miss Universe Perú y sostiene la bandera nacional junto a su equipaje en un aeropuerto.

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A un día de la final de Miss Universo 2026, prevista para este martes 24 de noviembre en San Juan, Luren Márquez representa a Perú después de una preparación marcada por una breve destitución, una disculpa pública y su posterior restitución como Miss Perú 2026.

La modelo, nacida en Ica, competirá en la edición 75 del certamen internacional, que reunirá a 116 candidatas en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Antes de su llegada a la concentración, recibió una despedida en su ciudad natal y retomó sus actividades oficiales luego de la polémica de agosto.

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Cómo fue designada Luren Márquez como Miss Perú 2026 por la organización de Jessica Newton

La elección de Luren Márquez no se produjo en una final nacional tradicional, con jurado, pasarela y ronda de preguntas. La Organización Miss Perú optó por un proceso interno para definir a la candidata que representaría al país en Miss Universo 2026.

Luren Márquez es coronada como Miss Perú Universe en una ceremonia deslumbrante, marcando un hito en su carrera.

Su nombramiento se anunció el 15 de abril en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal del Callao. Karla Bacigalupo, Miss Perú Universo 2025, le entregó la corona ante la presencia de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y de la directora del certamen, Jessica Newton.

La designación tuvo como antecedente la participación de Márquez en Miss Perú 2024, concurso en el que quedó como primera finalista. La organización evaluó a varias candidatas antes de elegir a la modelo iqueña como representante nacional para la competencia de Puerto Rico.

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Antes de ingresar a los certámenes de belleza, Márquez desarrolló parte de su carrera entre Perú y Estados Unidos. En 2021 se mudó a Miami, donde continuó su formación en Comunicaciones en la Universidad Internacional de Florida y trabajó como conductora y comentarista en televisión hispana.

Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

Qué ocurrió en agosto de 2026: El retiro temporal de la corona y la polémica en redes

La situación cambió el 13 de agosto, cuando la Organización Miss Perú comunicó que Luren Márquez dejaba de ostentar el título de Miss Perú 2026. El anuncio también la excluía de la representación nacional en Miss Universo.

“A partir de la fecha, la señorita Luren Márquez deja de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo 2026 en Puerto Rico”, señaló el comunicado que difundió entonces la organización.

La nota no detalló los motivos de la decisión. La falta de precisiones abrió interrogantes y dio paso a distintas versiones en redes sociales sobre las razones de su apartamiento.

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Luren Márquez ya no es Miss Perú 2026: organización prepara anuncio de su reemplazo. Captura: missperuofficial.

Márquez se pronunció después de que se conociera su restitución y cuestionó esas especulaciones. “Lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

La representante peruana también rechazó que circularan datos que, según sostuvo, podían afectar su imagen y la del certamen. “Desmiento categóricamente cualquier información, datos que se hayan usado de mi persona y que atenten en contra de la organización de Miss Perú”, expresó.

Las disculpas públicas y el acuerdo para su restitución oficial rumbo a Puerto Rico

Dos días después del anuncio de su salida, Luren Márquez reapareció con un mensaje en el que reconoció errores y agradeció la oportunidad de continuar como representante de Perú.

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“Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones”, manifestó la modelo. En su declaración, añadió que portar el título exige responsabilidad y pidió disculpas públicas a la Organización Miss Perú, a Jessica Newton y a quienes confiaron en ella desde su coronación.

“Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo sucedido”, señaló Márquez, sin precisar cuáles fueron los hechos que derivaron en la destitución temporal.

Luren Márquez representa al Perú en la edición número 75 del certamen Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

La Organización Miss Perú no divulgó un nuevo comunicado con detalles sobre la reversión de la medida. Sin embargo, compartió el video de la candidata en sus canales oficiales, lo cual confirmó que conservaría la corona y retomaría su agenda como Miss Perú 2026.

Márquez aseguró entonces que continuaría su preparación para representar al país. “Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universe”, afirmó. Su mensaje concluyó con una frase dirigida a la competencia internacional: “Nos vemos en Puerto Rico”.

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La emotiva despedida en Ica antes de viajar a la concentración internacional

Tras recuperar el título, Márquez retomó las actividades previstas antes de viajar a la sede del certamen. El 4 de noviembre, residentes de Ica participaron en una despedida para la candidata, con presentaciones de danzas tradicionales, música y manifestaciones de apoyo en las calles de la ciudad.

La jornada incluyó una misa, reuniones con autoridades y una visita a una casa de acogida vinculada al Señor de Luren, una de las principales devociones religiosas de la región.

Luren Márquez partirá a Puerto Rico para representar al Perú en Miss Universo 2026, tras una despedida oficial en Ica.

La despedida reforzó el vínculo de Márquez con la ciudad donde nació. La candidata es oriunda de Huacachina, localidad ubicada en las afueras de Ica, y ha señalado que llegar a Miss Universo constituye un objetivo que mantiene desde su infancia.

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Declaraciones de Luren Márquez sobre el respaldo del público peruano en la recta final

Luego de recuperar la corona, Márquez sostuvo que la experiencia le permitió asumir con mayor responsabilidad el papel de representante nacional. En una aparición posterior, afirmó que una reina de belleza no debe presentarse como una figura perfecta, sino como una persona capaz de reconocer sus errores.

“Soy humana y siempre tenemos virtudes como defectos”, declaró. “Llevar esta corona, ser reina de belleza, no es símbolo de ser perfecta. Es símbolo de ser mujeres reales, con errores, virtudes, defectos y aciertos”.

La representante de Perú, Luren Márquez, se presenta en el escenario durante la competencia preliminar de traje de gala de Miss Universo 2026. La candidata viste un diseño en tono dorado con aplicaciones brillantes, mangas translúcidas y detalles de plumas en los hombros, mientras desfila portando la banda oficial de su país ante un escenario iluminado en tonos violeta y azul.

La candidata también agradeció el respaldo de su ciudad y de sus seguidores durante los meses de preparación. Para ella, la posibilidad de competir en Miss Universo 2026 representa la oportunidad de llevar a Ica al escenario internacional.

La final se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Desde Perú, la transmisión está prevista para las 20:00 horas.

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