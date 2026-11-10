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Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4

‘Chabelita’ fue una de las figuras de Alianza Lima en la ajustada victoria ante Deportivo Géminis, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4.
Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4.
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La cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó partidos disputados y actuaciones individuales destacadas. Así quedó la tabla de máximas anotadoras tras la jornada.

Kathy Ryan conserva el primer lugar con 85 puntos, luego de la victoria de Regatas Lima por 3-0 sobre el equipo de Perú. La siguen las argentinas de Atlético Atenea, Nayla Da Silva y Nicole Pérez, además de la uruguaya Sofía Neves, de Rebaza Acosta.

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La primera representante de uno de los equipos considerados candidatos al título aparece en el sexto puesto. Se trata de Catherine Flood, de Universitario de Deportes, quien acumula 65 puntos.

En la séptima casilla figura la única peruana dentro del top 10: Ysabella Sánchez. ‘Chabelita’ destacó en la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Géminis y llegó a los 64 puntos.

Además de Sánchez, Kiara Montes es la otra voleibolista nacional incluida en la clasificación. La capitana de Regatas Lima suma 41 puntos.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Conoce la lista completa de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 4:

  1. Kathy Ryan (Regatas Lima): 85 puntos
  2. Nayla Da Silva (Atlético Atenea): 82 puntos
  3. Sofía Neves (Rebaza Acosta): 79 puntos
  4. Nicole Pérez (Atlético Atenea): 75 puntos
  5. Eugenia Nosach (Circolo): 71 puntos
  6. Catherine Flood (Universitario): 65 puntos
  7. Ysabella Sánchez (Alianza Lima): 64 puntos
  8. Ioana Baciu (Alianza Lima): 62 puntos
  9. Vielka Peralta (Deportivo Géminis): 62 puntos
  10. Grace Kelly (Deportivo Wanka): 61 puntos
  11. Emily Zinger (San Martín): 59 puntos
  12. Aayinde Smith (Rebaza Acosta): 48 puntos
  13. Florangel Terrero (Deportivo Géminis): 42 puntos
  14. Kiara Montes (Regatas Lima): 41 puntos
  15. Ana Carolne (Deportivo Soan): 40 puntos
La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 4.
La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 4. Créditos: Perú Vóley.

Mejor recepción por eficacia

‘Chabelita’ Sánchez no solo figura en la tabla de máximas anotadoras, sino que también lidera el ranking de recepción, con una eficacia del 71%. La atacante exterior supera incluso a las líberos Mirian Patiño y Esmeralda Sánchez, una muestra de su aporte tanto en ataque como en defensa para Alianza Lima.

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  1. Ysabella Sánchez: 71% (80/112)
  2. Mirian Patiño: 70% (26/37)
  3. Esmeralda Sánchez: 68% (61/90)
  4. Brenda Lobatón: 65% (24/37)
  5. Andrea Villegas: 64% (58/90)
  6. Almendra Escobedo: 62% (49/79)
  7. Pamela Cuya: 62% (37/60)
  8. Rachell Hidalgo: 61% (36/59)
  9. Mabel Olemar: 61% (23/38)
  10. Antuanette Arteaga: 60% (44/73)
  11. Estefany Mariñas: 59% (63/106)
  12. Nicole Abreu: 59% (67/113)
  13. Natalia Monteiro: 56% (48/86)
  14. Ana Caroline: 56% (40/72)
  15. Karla Soto: 55% (53/97)
Ysabella Sánchez es la jugadora con mejor recepción en las primeras cuatro fechas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Ysabella Sánchez es la jugadora con mejor recepción en las primeras cuatro fechas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Perú Vóley.

Mejores sacadoras

En el saque, Ysabella Sánchez también aparece entre las jugadoras con mejores registros, aunque no lidera la clasificación. La peruana suma cuatro puntos directos en lo que va del campeonato nacional y es la segunda mejor de Alianza Lima en este fundamento, por detrás de María Alejandra Marín, que registra cinco.

  1. Thayane Oliveira: 7 puntos
  2. Emily Zinger: 6 puntos
  3. Nayla Da Silva: 5 puntos
  4. Sofía Neves: 5 puntos
  5. Greta Martinelli: 5 puntos
  6. María Alejandra Marín: 5 puntos
  7. Nexalba Mejías: 4 puntos
  8. Brenda Lobatón: 4 puntos
  9. Angélica Aquino: 4 puntos
  10. Sarah Evaristo: 4 puntos
  11. Lucía Magallanes: 4 puntos
  12. Alexandra Carrasco: 4 puntos
  13. Salomé Soto: 4 puntos
  14. Eugenia Nosach: 4 puntos
  15. Ysabella Sánchez: 4 puntos
Tabla de las mejores sacadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Tabla de las mejores sacadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Mejores bloqueadoras

  1. Aayinde Smith: 11 puntos
  2. Alexandra Machado: 10 puntos
  3. Kathy Ryan: 10 puntos
  4. Flavia Montes: 9 puntos
  5. Julieta Sandez: 8 puntos
  6. Linda Costa: 8 puntos
  7. Sofía Neves: 8 puntos
  8. Izabela Balinhas: 7 puntos
  9. Claudia Palza: 7 puntos
  10. Florangel Terrero: 7 puntos
  11. Vielka Peralta: 7 puntos
  12. Camila Mendoza: 7 puntos
  13. Eugenia Nosach: 7 puntos
  14. Vanessa Delancy: 6 puntos
  15. Leticya Franco: 6 puntos

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