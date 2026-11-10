Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4.

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La cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó partidos disputados y actuaciones individuales destacadas. Así quedó la tabla de máximas anotadoras tras la jornada.

Kathy Ryan conserva el primer lugar con 85 puntos, luego de la victoria de Regatas Lima por 3-0 sobre el equipo de Perú. La siguen las argentinas de Atlético Atenea, Nayla Da Silva y Nicole Pérez, además de la uruguaya Sofía Neves, de Rebaza Acosta.

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La primera representante de uno de los equipos considerados candidatos al título aparece en el sexto puesto. Se trata de Catherine Flood, de Universitario de Deportes, quien acumula 65 puntos.

En la séptima casilla figura la única peruana dentro del top 10: Ysabella Sánchez. ‘Chabelita’ destacó en la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Géminis y llegó a los 64 puntos.

Además de Sánchez, Kiara Montes es la otra voleibolista nacional incluida en la clasificación. La capitana de Regatas Lima suma 41 puntos.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Conoce la lista completa de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 4:

Kathy Ryan (Regatas Lima): 85 puntos Nayla Da Silva (Atlético Atenea): 82 puntos Sofía Neves (Rebaza Acosta): 79 puntos Nicole Pérez (Atlético Atenea): 75 puntos Eugenia Nosach (Circolo): 71 puntos Catherine Flood (Universitario): 65 puntos Ysabella Sánchez (Alianza Lima): 64 puntos Ioana Baciu (Alianza Lima): 62 puntos Vielka Peralta (Deportivo Géminis): 62 puntos Grace Kelly (Deportivo Wanka): 61 puntos Emily Zinger (San Martín): 59 puntos Aayinde Smith (Rebaza Acosta): 48 puntos Florangel Terrero (Deportivo Géminis): 42 puntos Kiara Montes (Regatas Lima): 41 puntos Ana Carolne (Deportivo Soan): 40 puntos

La tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras la fecha 4. Créditos: Perú Vóley.

Mejor recepción por eficacia

‘Chabelita’ Sánchez no solo figura en la tabla de máximas anotadoras, sino que también lidera el ranking de recepción, con una eficacia del 71%. La atacante exterior supera incluso a las líberos Mirian Patiño y Esmeralda Sánchez, una muestra de su aporte tanto en ataque como en defensa para Alianza Lima.

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Ysabella Sánchez: 71% (80/112) Mirian Patiño: 70% (26/37) Esmeralda Sánchez: 68% (61/90) Brenda Lobatón: 65% (24/37) Andrea Villegas: 64% (58/90) Almendra Escobedo: 62% (49/79) Pamela Cuya: 62% (37/60) Rachell Hidalgo: 61% (36/59) Mabel Olemar: 61% (23/38) Antuanette Arteaga: 60% (44/73) Estefany Mariñas: 59% (63/106) Nicole Abreu: 59% (67/113) Natalia Monteiro: 56% (48/86) Ana Caroline: 56% (40/72) Karla Soto: 55% (53/97)

Ysabella Sánchez es la jugadora con mejor recepción en las primeras cuatro fechas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Perú Vóley.

Mejores sacadoras

En el saque, Ysabella Sánchez también aparece entre las jugadoras con mejores registros, aunque no lidera la clasificación. La peruana suma cuatro puntos directos en lo que va del campeonato nacional y es la segunda mejor de Alianza Lima en este fundamento, por detrás de María Alejandra Marín, que registra cinco.

Thayane Oliveira: 7 puntos Emily Zinger: 6 puntos Nayla Da Silva: 5 puntos Sofía Neves: 5 puntos Greta Martinelli: 5 puntos María Alejandra Marín: 5 puntos Nexalba Mejías: 4 puntos Brenda Lobatón: 4 puntos Angélica Aquino: 4 puntos Sarah Evaristo: 4 puntos Lucía Magallanes: 4 puntos Alexandra Carrasco: 4 puntos Salomé Soto: 4 puntos Eugenia Nosach: 4 puntos Ysabella Sánchez: 4 puntos

Tabla de las mejores sacadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Mejores bloqueadoras

Aayinde Smith: 11 puntos Alexandra Machado: 10 puntos Kathy Ryan: 10 puntos Flavia Montes: 9 puntos Julieta Sandez: 8 puntos Linda Costa: 8 puntos Sofía Neves: 8 puntos Izabela Balinhas: 7 puntos Claudia Palza: 7 puntos Florangel Terrero: 7 puntos Vielka Peralta: 7 puntos Camila Mendoza: 7 puntos Eugenia Nosach: 7 puntos Vanessa Delancy: 6 puntos Leticya Franco: 6 puntos