Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Ysabella Sánchez, la única jugadora nacional en el top 10 tras fecha 4.

La cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 dejó partidos disputados y actuaciones individuales destacadas. Así quedó la tabla de máximas anotadoras tras la jornada.
Kathy Ryan conserva el primer lugar con 85 puntos, luego de la victoria de Regatas Lima por 3-0 sobre el equipo de Perú. La siguen las argentinas de Atlético Atenea, Nayla Da Silva y Nicole Pérez, además de la uruguaya Sofía Neves, de Rebaza Acosta.
PUBLICIDAD
La primera representante de uno de los equipos considerados candidatos al título aparece en el sexto puesto. Se trata de Catherine Flood, de Universitario de Deportes, quien acumula 65 puntos.
En la séptima casilla figura la única peruana dentro del top 10: Ysabella Sánchez. ‘Chabelita’ destacó en la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Géminis y llegó a los 64 puntos.
Además de Sánchez, Kiara Montes es la otra voleibolista nacional incluida en la clasificación. La capitana de Regatas Lima suma 41 puntos.
Conoce la lista completa de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 4:
- Kathy Ryan (Regatas Lima): 85 puntos
- Nayla Da Silva (Atlético Atenea): 82 puntos
- Sofía Neves (Rebaza Acosta): 79 puntos
- Nicole Pérez (Atlético Atenea): 75 puntos
- Eugenia Nosach (Circolo): 71 puntos
- Catherine Flood (Universitario): 65 puntos
- Ysabella Sánchez (Alianza Lima): 64 puntos
- Ioana Baciu (Alianza Lima): 62 puntos
- Vielka Peralta (Deportivo Géminis): 62 puntos
- Grace Kelly (Deportivo Wanka): 61 puntos
- Emily Zinger (San Martín): 59 puntos
- Aayinde Smith (Rebaza Acosta): 48 puntos
- Florangel Terrero (Deportivo Géminis): 42 puntos
- Kiara Montes (Regatas Lima): 41 puntos
- Ana Carolne (Deportivo Soan): 40 puntos
Mejor recepción por eficacia
‘Chabelita’ Sánchez no solo figura en la tabla de máximas anotadoras, sino que también lidera el ranking de recepción, con una eficacia del 71%. La atacante exterior supera incluso a las líberos Mirian Patiño y Esmeralda Sánchez, una muestra de su aporte tanto en ataque como en defensa para Alianza Lima.
PUBLICIDAD
- Ysabella Sánchez: 71% (80/112)
- Mirian Patiño: 70% (26/37)
- Esmeralda Sánchez: 68% (61/90)
- Brenda Lobatón: 65% (24/37)
- Andrea Villegas: 64% (58/90)
- Almendra Escobedo: 62% (49/79)
- Pamela Cuya: 62% (37/60)
- Rachell Hidalgo: 61% (36/59)
- Mabel Olemar: 61% (23/38)
- Antuanette Arteaga: 60% (44/73)
- Estefany Mariñas: 59% (63/106)
- Nicole Abreu: 59% (67/113)
- Natalia Monteiro: 56% (48/86)
- Ana Caroline: 56% (40/72)
- Karla Soto: 55% (53/97)
Mejores sacadoras
En el saque, Ysabella Sánchez también aparece entre las jugadoras con mejores registros, aunque no lidera la clasificación. La peruana suma cuatro puntos directos en lo que va del campeonato nacional y es la segunda mejor de Alianza Lima en este fundamento, por detrás de María Alejandra Marín, que registra cinco.
- Thayane Oliveira: 7 puntos
- Emily Zinger: 6 puntos
- Nayla Da Silva: 5 puntos
- Sofía Neves: 5 puntos
- Greta Martinelli: 5 puntos
- María Alejandra Marín: 5 puntos
- Nexalba Mejías: 4 puntos
- Brenda Lobatón: 4 puntos
- Angélica Aquino: 4 puntos
- Sarah Evaristo: 4 puntos
- Lucía Magallanes: 4 puntos
- Alexandra Carrasco: 4 puntos
- Salomé Soto: 4 puntos
- Eugenia Nosach: 4 puntos
- Ysabella Sánchez: 4 puntos
Mejores bloqueadoras
- Aayinde Smith: 11 puntos
- Alexandra Machado: 10 puntos
- Kathy Ryan: 10 puntos
- Flavia Montes: 9 puntos
- Julieta Sandez: 8 puntos
- Linda Costa: 8 puntos
- Sofía Neves: 8 puntos
- Izabela Balinhas: 7 puntos
- Claudia Palza: 7 puntos
- Florangel Terrero: 7 puntos
- Vielka Peralta: 7 puntos
- Camila Mendoza: 7 puntos
- Eugenia Nosach: 7 puntos
- Vanessa Delancy: 6 puntos
- Leticya Franco: 6 puntos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD