En una transmisión del medio Exitosa, la presentadora dialoga vía enlace con el exministro de Salud Luis Solari. Durante la entrevista se exponen los problemas de infraestructura y operatividad de equipos médicos en los hospitales públicos peruanos, como los exámenes pendientes en Huacho. Además, se aborda el incremento de casos de dengue, las advertencias sobre la venta de antiinflamatorios sin receta médica y los protocolos de fumigación y atención a pacientes.

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El comportamiento del dengue en el Perú genera preocupación por la circulación de diferentes serotipos del virus y los desafíos que esto representa para su prevención. En medio del avance de la enfermedad, una de las interrogantes es si la vacuna disponible mantiene su capacidad de protección frente a los cambios que experimenta el patógeno.

Luis Solari, exministro de Salud, advirtió que en el país se estaría registrando una nueva cepa del dengue en los departamentos donde se ha detectado la enfermedad. Según señaló, todavía no se conoce si la respuesta de la vacuna alcanza una eficacia total frente a este escenario.

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Exministro advierte sobre una nueva cepa del dengue en Perú

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, Solari sostuvo que el virus del dengue está experimentando cambios y que la situación habría variado respecto al año anterior.

“Ahora, este año, ya se ha establecido en todos los departamentos donde hay dengue que hay una cepa nueva. O sea, el virus va mutando”, afirmó. Luis Solari

El exministro agregó que, según la información que maneja, se habría detectado esta cepa en los 23 departamentos donde circula el dengue. También expresó dudas sobre la respuesta de la vacuna frente a esta variante: “Todavía no se sabe si la respuesta es de total eficacia o no”.

Investigación advierte que mosquito transmisor del dengue mutó genéticamente y desarrolló resistencia a fumigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Sus declaraciones apuntan a una preocupación sobre la capacidad de protección de la vacuna ante la evolución del virus.

¿Qué muestran los reportes oficiales sobre los serotipos del dengue?

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa) cuenta con información sobre los serotipos que circulan en el territorio nacional. En su reporte de vigilancia correspondiente a la semana epidemiológica 35 de 2026, se observa un predominio del serotipo DENV-3 en las muestras analizadas de distintos departamentos.

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En Piura, por ejemplo, el DENV-3 representó el 99,41% de las muestras registradas; en La Libertad, el 98,67%; en Lambayeque, el 93,55%; y en San Martín, el 96,18%. También se identificó circulación de DENV-1 y DENV-2 en algunas regiones, como Junín.

¿La vacuna contra el dengue podría dejar de funcionar?

La vacuna que se utiliza en el Perú es TAK-003, conocida comercialmente como Qdenga. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una vacuna viva atenuada que contiene versiones debilitadas de los cuatro serotipos del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

Su composición tetravalente busca ofrecer protección frente a los cuatro serotipos. Sin embargo, eso no significa que su eficacia sea idéntica frente a todos ellos. La OMS señala que la protección puede variar según el serotipo y que todavía existen aspectos que requieren mayor evaluación, especialmente en personas que nunca tuvieron una infección previa y frente a DENV-3 y DENV-4.

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Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en sus recomendaciones publicadas en 2026, también plantea la necesidad de mantener una vigilancia rigurosa de la seguridad y efectividad de TAK-003 después de su aplicación en los programas de inmunización.

¿Qué se sabe de la vacunación contra el dengue en Perú?

El Ministerio de Salud aprobó en enero de 2026 la Norma Técnica de Salud N.° 243, que establece la vacunación contra el dengue en regiones priorizadas. La estrategia contempla la aplicación de la vacuna tetravalente como parte de las medidas para reducir las complicaciones y hospitalizaciones asociadas a la enfermedad.

Solari cuestionó el avance de esta campaña y aseguró que la cobertura en las zonas de mayor riesgo todavía era insuficiente. Durante la entrevista, mencionó que se encontraba alrededor del 30%, aunque precisó que el cuadro que tenía disponible registraba aproximadamente un 28% dos semanas antes y que no contaba con el dato más reciente.

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El exministro también señaló que existen sectores de la población que rechazan la vacunación y las jornadas de fumigación. A su juicio, esta resistencia dificulta las acciones de prevención frente al avance del mosquito transmisor.

Mientras continúa la vigilancia de los serotipos y la evaluación de la vacuna, las autoridades sanitarias mantienen como medidas fundamentales la inmunización de la población priorizada, la eliminación de recipientes que acumulen agua y la atención temprana de las personas que presenten síntomas compatibles con dengue.