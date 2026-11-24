Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este jueves 26 de noviembre en sectores de tres distritos de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sedapal anunció una nueva jornada de mantenimiento en las redes de distribución de agua potable que provocará la suspensión temporal del servicio en sectores específicos de Lima este jueves 26 de noviembre. La interrupción alcanzará determinadas zonas residenciales de varios distritos y tendrá una duración de varias horas, por lo que los vecinos comprendidos en el cronograma deberán tomar precauciones para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las labores.

Los trabajos forman parte de las acciones periódicas que realiza la empresa estatal para conservar la infraestructura sanitaria y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento. Para cumplir con estas intervenciones, será necesario interrumpir momentáneamente el suministro en los puntos programados, donde se realizarán labores técnicas destinadas a mantener las condiciones operativas de las instalaciones.

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Es importante precisar que la suspensión no comprenderá necesariamente a todos los vecinos de los distritos incluidos en el anuncio. De acuerdo con la programación, las restricciones estarán delimitadas por sectores, urbanizaciones, avenidas y zonas residenciales específicas. Por ello, los usuarios deberán revisar detalladamente las referencias proporcionadas por Sedapal para confirmar si sus viviendas se encuentran dentro del área afectada.

La empresa recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados para cubrir las necesidades básicas durante la interrupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la interrupción, la recomendación es almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y debidamente tapados. Esta medida permitirá contar con reservas para cubrir actividades indispensables, como la preparación de alimentos, el aseo personal, el lavado de manos y la limpieza del hogar.

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Asimismo, los hogares deberán administrar adecuadamente la cantidad disponible mientras se desarrollen las intervenciones, especialmente si entre sus integrantes hay niños, adultos mayores o personas que requieren cuidados especiales. Conocer los horarios establecidos y las zonas comprendidas en el aviso permitirá organizar las actividades domésticas y reducir las molestias ocasionadas por la falta temporal del recurso.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Miraflores

A. H. San Antonio de Padua

Urb. San Juan Zona “D” y Zona “C”

A. H. Sol de Los Milagros

P.J. Villa Solidaridad 2da etapa

P.J. San Antonio de Padua

A. H. Mártires de San Juan

A. H. 7 de Julio

A. H. Rafael Belaúnde

A. H. Virgen de Guadalupe

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Una ilustración representa las labores de mantenimiento en las tuberías y la suspensión temporal del servicio de agua potable programadas por Sedapal en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa María del Triunfo

Urb. Villa Jardín

P.J. San Gabriel Bajo

Sector Vallecito Bajo

A. H. José C. Mariátegui

30 de Agosto

Santa Rosa de Belén

Ampliación Vista Alegre

A. H. Garcilazo de la Vega

Ampliación 1ro de Mayo

Urb. Villa Jardín

P.J. San Gabriel Bajo

Sector Vallecito Bajo

A. H. José C. Mariátegui

30 de Agosto

Santa Rosa de Belén

Ampliación Vista Alegre

A. H. Garcilazo de la Vega

Ampliación 1ro de Mayo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Magdalena

Urb. Orrantia

Urb. San Felipe

Urb. Santa Rosa

Cuadrante: Av. Faustino Sánchez Carrión, av. Salaverry, av. Javier Prado, av. Juan de Aliaga y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Recomendaciones para cuidar el agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes: Utiliza un vaso para enjuagarte y evita dejar correr el agua innecesariamente.

Toma duchas cortas: Procura que el baño no supere los cinco minutos y cierra la llave mientras te enjabonas.

Repara las fugas de agua: Revisa periódicamente los caños, tuberías, duchas e inodoros para detectar filtraciones y solucionarlas a tiempo.

Reutiliza el agua: Aprovecha el líquido utilizado para lavar frutas y verduras para regar las plantas.

Utiliza la lavadora con carga completa: Reúne suficiente ropa antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico y evita ciclos innecesarios.

Lava los platos de manera responsable: Enjabona primero los utensilios y utiliza el agua únicamente para enjuagarlos al finalizar.

No utilices el inodoro como papelera: Evita arrojar papeles, envolturas u otros residuos que provoquen descargas innecesarias.

Riega las plantas en horarios adecuados: Hazlo temprano por la mañana o después del atardecer para reducir la evaporación.

Lava el automóvil con un balde: Evita utilizar una manguera de manera continua para no desperdiciar agua.

Almacena agua responsablemente: Si se anuncia una suspensión del servicio, calcula la cantidad necesaria para las actividades básicas y utiliza recipientes limpios y tapados.