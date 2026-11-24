Real Madrid recibe en el Bernabéu al PSV por la Champions League. - Crédito: AFP

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Hoy, martes 24 de noviembre, Real Madrid, segundo mejor clasificado en la Fase de la Liga solo por diferencia de goles con respecto al PSG, recibe en el Santiago Bernabéu al PSV por la quinta fecha de la Champions League. Los madridistas van por su décima victoria al hilo entre todas las competiciones.

Dónde ver Real Madrid vs PSV por Champions League 2026-27

La señal de ESPN en Sudamérica se hará cargo de la difusión del cotejo. En Chile, el encuentro podrá verse a través de ESPN 5. También estará disponible en la plataforma Disney Plus, para usuarios con una suscripción o membresía activa.

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A nivel europeo, sobre todo en España, la transmisión correrá por cuenta de Movistar Plus+ a través de Movistar Liga de Campeones.

Espí culminó una remontada más del Real Madrid. - Crédito: REUTERS

Horario de Real Madrid vs PSV por Champions League 2026-27

El encuentro tendrá horarios según el país. En Perú, Colombia y Ecuador, el inicio está previsto para las 15:00 horas. En España, el partido comenzará a las 21:00 horas. Bolivia y Venezuela marcarán las 16:00 horas como hora de arranque. En Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo empezará a las 17:00 horas.

De este modo, los seguidores deberán considerar la diferencia horaria local para seguir el compromiso de Champions League desde sus respectivos territorios. La programación permite identificar con precisión el momento de inicio en cada mercado de América Latina y Europa, sin alterar el horario establecido para la transmisión internacional.

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¿Cómo llega el Real Madrid al partido por 5ta fecha de Champions League 2026/27?

El Real Madrid vuelve a focalizarse en la Champions League, su competición predilecta. Llegada a la quinta jornadas, los ‘blancos’ aparecen en la parte alta de la clasificación con 12 unidades, las mismas que presume el París-Saint Germain, vigente monarca de Europa.

El pleno de victorias de los muchachos de José Mourinho arrancó en el Bernabéu al imponerse contra el Inter de Milán (2-1). Luego, con mucho suspenso, llegó una remontada esplendorosa ante AS Roma (3-4) a domicilio. Prosiguió una goleada frente a RB Leipzig (4-1) y una nueva reversión contra AEK Atenas (2-3) en su feudo.

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A nivel doméstico, entre tanto, el Real Madrid ha sostenido una dinámica triunfal impresionante, la cual le ha permitido mantenerse entre los primeros lugares. En su último test, con mucho pundonor, derribó a un Celta de Vigo que empezó arriba. Bellingham y Espí lograron darle vuelta a la contienda.

Mbappé se dispone a ser titular ante PSV. - Crédito: EFE

¿Cómo llega el PSV al partido por 5ta fecha de Champions League 2026/27?

El PSV llegará a Madrid con la obligación de puntuar para sostener sus opciones en la Fase de Liga. Los neerlandeses suman cuatro unidades y ocupan el puesto 24, el último que concede acceso a los play-offs, por lo que afrontará el encuentro sin margen para otra caída.

El cuadro de Peter Bosz abrió su recorrido con un empate frente al Shakhtar Donetsk. Después perdió 1-0 ante el RB Leipzig, se impuso por idéntico resultado al Porto fuera de casa y cedió 2-1 como local contra el Club Brujas, un revés que complicó su panorama continental.

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La visita a la capital española llega tras una goleada 4-1 sobre el NEC Nijmegen en la Eredivisie. Ese resultado ofrece un impulso al PSV, que además encadena tres triunfos consecutivos a domicilio entre todas las competiciones y buscará trasladar esa racha al duelo europeo en Madrid.

Alineaciones probables del Real Madrid vs PSV por Champions League 2026/27

- Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

- PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel; Pepi.