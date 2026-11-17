Soto llegó al club con el equipo en zona de descenso y solo seis fechas por disputar. Un triunfo de visitante en Cajamarca, un empate en el Monumental y una victoria agónica ante Grau bastaron para el milagro. (Liga 1)

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CD Moquegua selló su permanencia en la Liga1 2027 con una victoria agónica por 2-1 ante Atlético Grau que no se definió hasta el minuto 90+14, en una jornada que puso a prueba la fortaleza mental de todos los que visten los colores del conjunto del sur del Perú.

El entrenador José “Pepe” Soto, quien llegó al club para afrontar los últimos seis partidos del Torneo Clausura, no ocultó el peso de esos instantes finales y habló con honestidad sobre lo que significó cerrar la campaña con el objetivo cumplido.

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“Se sufrió, pero pudimos ganar el partido. Como les dije a los chicos, dependíamos de nosotros y, gracias a Dios, el equipo seguirá en Liga1, a pesar de lo supersufrido que fue este partido ante Grau”, declaró Soto para L1 Max al término del encuentro correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura.

El estratega llegó al banco moqueguano con el equipo en zona de descenso y cerró su etapa con un saldo de dos victorias, dos derrotas y dos empates, resultado suficiente para mantener a la institución en la máxima categoría.

Los puntos que cambiaron el rumbo de la temporada

José Soto destacó que los puntos obtenidos ante rivales directos y el empate frente a Universitario fueron fundamentales para cambiar el panorama de CD Moquegua y afrontar la jornada decisiva sin depender de otros resultados. (Liga 1)

No todo se decidió en el último partido. Soto fue preciso al identificar los resultados que, a su juicio, inclinaron la balanza a favor de CD Moquegua en la recta final de la competencia. El primero fue la victoria conseguida de visitante frente a FC Cajamarca, un rival directo en la pelea por la permanencia, en lo que fue el debut del técnico al frente del equipo.

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“La clave para salvarnos fueron esos tres puntos que ganamos en Cajamarca ante un rival directo. Creo que eso nos dio un respiro porque luego fuimos a Tarma y posteriormente nos tocó enfrentar a Alianza Lima y Universitario”, explicó el entrenador.

El segundo resultado que Soto destacó fue el empate rescatado en el estadio Monumental ante Universitario de Deportes, en la penúltima fecha del Clausura. Ese punto permitió que el conjunto moqueguano llegara a la última jornada con su destino en sus propias manos, sin depender de resultados ajenos.

“Ese punto en el Monumental también fue más que fundamental para depender de nosotros en el último partido. Imagínense alargar este sufrimiento hasta la próxima semana”, señaló.

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Un penal repetido y el desahogo final

El encuentro tuvo un desenlace cargado de tensión para los futbolistas y aficionados de CD Moquegua. La repetición de un penal prolongó la angustia, aunque finalmente el equipo consiguió convertir y asegurar su continuidad en Primera (Liga 1)

El partido ante Atlético Grau no entregó sus emociones de manera sencilla. La definición se extendió hasta los instantes finales e incluyó un episodio que disparó la tensión en las tribunas: el penal que podía sellar la permanencia tuvo que ejecutarse dos veces antes de convertirse en gol. Ese momento concentró toda la angustia acumulada durante semanas de lucha en la parte baja de la tabla.

“Realmente fue una angustia enorme, pero ya nos vamos de vacaciones logrando el objetivo. Hemos sufrido hasta el último minuto. Mira que hasta hicieron repetir el penal, pero pudimos anotar y ahí ya sacamos todo. Fue un alivio total. Incluso para la misma gente en las tribunas fue un desahogo”, relató Soto.

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El técnico también tuvo palabras para la afición que acompañó al equipo durante toda la campaña y que estuvo presente en el estadio con la convicción de que el resultado llegaría. Para Soto, el respaldo de los hinchas fue parte del combustible que sostuvo al grupo en los momentos más difíciles.

Soto y el mensaje que resume la jornada

El técnico cerró su intervención con un mensaje que resumió el significado de la permanencia para la institución sureña. Tras asumir el equipo en una situación comprometida, consiguió mantenerlo en la Liga1 (Liga 1)

Con la permanencia confirmada, el entrenador cerró sus declaraciones con una frase que sintetiza el sentimiento del club y de toda una ciudad: “Al final, Moquegua es de Primera”.

El exjugador de Alianza Lima asumió el desafío con el equipo en una situación comprometida y logró sacarlo adelante en seis fechas, apoyándose en la solidaridad del grupo y en la capacidad de reaccionar en los momentos decisivos. Su paso por el banco de CD Moquegua quedará asociado a una permanencia que se ganó con sufrimiento, pero que al final llegó.

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La institución del sur del Perú, conocida como “La Fuerza del Sur”, disputará una temporada más en la Liga1 y tendrá la oportunidad de planificar con tiempo su participación en el campeonato 2027, esta vez sin la presión de los últimos puestos que marcó gran parte de la campaña que acaba de concluir.

El cuadro moqueguano tenía que ganar sí o sí para quedarse en Primera. Y esto fue lo que vivió en los últimos minutos - Crédito: L1MAX.