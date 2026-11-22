Universitario enfrentará a Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: LFP

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Sport Huancayo y Universitario de Deportes volverán a verse las caras en la definición de la Liga 1 2026, aunque esta vez será en una instancia decisiva. Luego de imponerse por un contundente 4-0 al conjunto ‘crema’, el ‘rojo matador’ aseguró la conquista del Torneo Clausura y consiguió su clasificación a las semifinales de los ‘playoffs’ nacionales. De esta manera, ambos equipos protagonizarán una nueva eliminatoria por un lugar en la final del campeonato.

El triunfo de este domingo 22 de noviembre le permitió al cuadro huancaíno coronar una destacada campaña en el segundo certamen de la temporada. El equipo de Richard Pellejero llegó a la última jornada como líder de la tabla y dependía de sí mismo para alcanzar el objetivo. Finalmente, respondió con una goleada ante su público y celebró la obtención del Clausura, además de asegurar su presencia en la siguiente instancia.

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Universitario, por su parte, no pudo quedarse con el segundo torneo del año tras caer en la ‘Ciudad Incontrastable’, pero su clasificación a las semifinales ya estaba garantizada gracias al segundo puesto que ocupó en la tabla acumulada. Así, el conjunto merengue tendrá una nueva oportunidad de pelear por el título nacional y volverá a encontrarse con el ‘rojo matador’ esta vez en una llave de eliminación directa.

¿Cuándo se jugarán los partidos de ida y vuelta de semifinales?

La serie entre Sport Huancayo y Universitario se disputará en dos encuentros, bajo el formato de ida y vuelta. El primer compromiso tendrá como escenario el estadio IPD de Huancayo, donde el ‘rojo matador’ ejercerá la localía. La revancha se jugará en el estadio Monumental, recinto en el que los cremas buscarán hacer valer su condición de anfitriones para conseguir el pase a la final.

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La programación prevista para ambos encuentros es la siguiente:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas , en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

De esta manera, ambos clubes tendrán que afrontar una eliminatoria de 180 minutos para definir al clasificado. Sport Huancayo intentará aprovechar el respaldo de su público y la ventaja de jugar el primer encuentro en casa, mientras que Universitario buscará obtener un resultado favorable en territorio huancaíno para llegar con opciones a la revancha en Lima.

¿Por qué Universitario definirá la llave en el Monumental?

Universitario tendrá la ventaja de cerrar la semifinal en condición de local debido a su mejor ubicación en la tabla acumulada. El conjunto merengue finalizó en el segundo puesto, mientras que Sport Huancayo ocupó la sexta casilla, pese a conseguir su clasificación como campeón del Torneo Clausura. Por ello, el partido de vuelta se disputará en el estadio Monumental.

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El formato de los ‘playoffs’ establece que los campeones del Apertura y Clausura, junto con los equipos que obtengan los cupos correspondientes por su posición en el acumulado, disputen las instancias decisivas del campeonato. En esta edición, Alianza Lima, ganador del Apertura, clasificó directamente a la final nacional y espera al vencedor de la serie entre cremas y huancaínos.

Universitario y Sport Huancayo se reencontrarán en las semifinales de la Liga 1 2026. Crédito: ITEA

Alianza Lima espera en la final de la Liga 1 2026

El ganador de la llave entre Sport Huancayo y Universitario se medirá ante Alianza Lima en la final nacional. El conjunto ‘blanquiazul’ consiguió su clasificación directa a esta instancia tras su campaña en el Torneo Apertura y su primera posición en la tabla acumulada, por lo que ahora espera conocer a su rival para disputar el título de la temporada.

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Así, el ‘rojo matador’ y los ‘cremas’ tendrán una nueva oportunidad de medir fuerzas, esta vez con un objetivo mucho mayor: superar la semifinal y llegar a la definición del campeonato. La primera cita será en Huancayo y la segunda en el Monumental, donde se conocerá al equipo que acompañará al club victoriano en la final de la Liga 1 2026.