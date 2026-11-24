La costa norte concentrará los valores más altos del periodo con temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 37 °C - Créditos: Andina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre un nuevo incremento de las temperaturas diurnas en distintas regiones del país entre el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre.

Durante este periodo se esperan condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa, mientras que en la sierra el aumento será de moderado a fuerte. El escenario estará acompañado por escasa nubosidad alrededor del mediodía, factor que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).

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La entidad meteorológica también prevé ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 40 km/h, principalmente durante las tardes. En la costa norte, además, existe la posibilidad de lluvias dispersas. Ante estas condiciones, el organismo recomienda mantener especial precaución y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades frente a la evolución de los fenómenos previstos.

Las tardes estarán acompañadas por ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, según el pronóstico meteorológico - Créditos: Andina.

Miércoles 25 de noviembre

Para esta jornada, la costa norte registrará los valores más elevados, con máximas que oscilarán entre 26 °C y 37 °C. En el litoral centro se esperan registros de 25 °C a 32 °C, mientras que el sector sur alcanzará entre 24 °C y 32 °C.

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En la sierra norte, los termómetros marcarán entre 22 °C y 32 °C. La zona central presentará temperaturas de 15 °C a 30 °C y el ámbito meridional tendrá valores comprendidos entre 14 °C y 30 °C.

Jueves 26 de noviembre

Las condiciones previstas para el jueves mantendrán niveles similares en buena parte del territorio. La costa norte alcanzará entre 26 °C y 37 °C, seguida por el área central, donde se proyectan temperaturas máximas de 25 °C a 32 °C. En el sur costero, los registros fluctuarán entre 24 °C y 32 °C.

Para las zonas altoandinas, el Senamhi estima entre 22 °C y 32 °C en la sierra norte. En la franja central, las máximas estarán entre 15 °C y 30 °C, mientras que el extremo sur tendrá valores de 14 °C a 30 °C.

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La costa norte no solo enfrentará temperaturas elevadas, sino también la posibilidad de lluvias dispersas durante el periodo previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 27 de noviembre

El panorama meteorológico continuará estable respecto de las jornadas anteriores, con temperaturas elevadas principalmente en el norte del litoral. En ese lugar se alcanzarán máximas de 26 °C a 37 °C. El centro costero tendrá entre 25 °C y 32 °C, mientras que la parte sur registrará entre 24 °C y 32 °C.

En la sierra norte se prevén valores de 22 °C a 32 °C. Por su parte, el territorio central mostrará temperaturas máximas de 15 °C a 30 °C y la zona sur tendrá registros entre 14 °C y 30 °C.

Sábado 28 de noviembre

Para el cierre del periodo, la costa norte continuará concentrando los niveles más altos, con máximas de 26 °C a 37 °C. En el litoral centro se esperan entre 25 °C y 32 °C, mientras que la costa sur alcanzará valores de 24 °C a 32 °C.

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En los Andes norte, las temperaturas disminuirán ligeramente respecto de los días previos y se ubicarán entre 20 °C y 30 °C. En la sierra centro se mantendrá un rango de 15 °C a 30 °C, mientras que el sur presentará máximas de 14 °C a 29 °C.

El Senamhi advierte un incremento de las temperaturas diurnas entre el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre en la costa y sierra del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué regiones podrían verse afectadas?

El aviso contempla posibles impactos en 22 departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

El Senamhi advierte que se pronostican fenómenos meteorológicos de gran magnitud, por lo que pide a los ciudadanos adoptar medidas preventivas. La recomendación es mantenerse informada sobre cualquier actualización, prestar atención a los comunicados oficiales y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades durante el periodo de vigencia del aviso.

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Recomendaciones ante las altas temperaturas

Evite la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente alrededor del mediodía, cuando los niveles de rayos UV pueden incrementarse debido a la escasa nubosidad.

Utilice sombreros de ala ancha, sombrillas, gafas con protección UV y prendas ligeras que cubran la mayor parte del cuerpo cuando deba permanecer al aire libre.

Aplique bloqueador solar con un factor de protección adecuado y renueve su uso de acuerdo con las indicaciones del producto, sobre todo después de realizar actividades al exterior.

Manténgase hidratado durante toda la jornada y aumente el consumo de agua si realiza ejercicio o permanece expuesto a ambientes calurosos.

Evite realizar actividades físicas intensas bajo el sol y busque espacios frescos o con sombra para reducir el riesgo de agotamiento por calor.

Permanezca atento a los comunicados del Senamhi y de las autoridades locales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Extreme las precauciones con niños, adultos mayores y personas vulnerables, quienes pueden presentar mayor riesgo frente a temperaturas elevadas.