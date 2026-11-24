Los pescadores sobrevivieron al racionar sus provisiones y capturar peces para alimentarse durante su permanencia en altamar (Créditos: Exitosa)

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Dos pescadores peruanos fueron rescatados con vida después de permanecer aproximadamente 25 días a la deriva en el océano Pacífico, luego de que la embarcación en la que navegaban sufriera una falla mecánica a unas 80 millas de las costas de Ilo, en Moquegua. Durante ese periodo, los tripulantes tuvieron que racionar sus alimentos y pescar para sobrevivir mientras las corrientes marinas los alejaban del litoral peruano.

Según informó Exitosa, el rescate fue posible gracias a la coordinación entre la Marina de Guerra del Perú y la Autoridad Marítima de Chile. Los ocupantes de la embarcación El León del Sur fueron ubicados frente al litoral de Pisagua, en territorio chileno, y posteriormente trasladados a tierra firme. Ambos se encuentran en buen estado de salud y se realizan las gestiones para facilitar su retorno al país.

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Rescate de los pescadores peruanos

De acuerdo con Exitosa, los dos tripulantes quedaron a la deriva el 27 de octubre, cuando una falla mecánica impidió que continuaran su recorrido. El incidente ocurrió aproximadamente a 80 millas de las costas de Ilo, en Moquegua, y las corrientes marinas terminaron desplazando la embarcación mar adentro.

Los pescadores sobrevivieron durante casi cuatro semanas al racionar sus escasas provisiones y capturar peces para alimentarse - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa/Jean Eduardo Rodríguez.

Ante la imposibilidad de recuperar la navegación, los pescadores tuvieron que administrar cuidadosamente las provisiones que llevaban a bordo. También recurrieron a la captura de peces para conseguir alimento durante los días que permanecieron sin poder regresar por sus propios medios.

Las operaciones de búsqueda y salvamento permitieron finalmente localizar a ambos hombres frente a Pisagua, en Chile. La intervención conjunta de las autoridades marítimas de ambos países hizo posible concretar su rescate y trasladarlos hasta un lugar seguro.

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La información difundida señala que los sobrevivientes no presentan problemas de salud y que se vienen efectuando las coordinaciones correspondientes para su retorno al Perú.

¿Cómo sobrevivieron durante los 25 días en altamar?

Por otro lado, el usuario Jean Eduardo Rodríguez, quien suele difundir información y reportes relacionados con la actividad marítima y el sector pesquero, brindó detalles adicionales sobre el origen del viaje, las dificultades que enfrentaron los pescadores y las acciones que realizaron para mantenerse con vida. Según su reporte, los trabajadores del mar habían partido el 24 de octubre desde La Planchada, en Arequipa, con dirección a Ilo, a bordo de El León del Sur.

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Antes de quedar a la deriva, los dos trabajadores del mar habían partido desde La Planchada, en Arequipa, con dirección a Ilo - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa/Jean Eduardo Rodriguez.

Tres días después, cuando se encontraban a unas 80 millas de la costa, el motor de la nave presentó desperfectos y dejó de funcionar. Pese a los intentos por solucionar la avería, los ocupantes no consiguieron recuperar el sistema de propulsión. Ante esta situación, improvisaron una vela para intentar desplazarse, pero las corrientes los arrastraron a más de 100 millas del litoral.

Durante las semanas siguientes, ambos tuvieron que enfrentar el hambre, el frío y el temor de permanecer incomunicados en medio del océano. Para resistir, redujeron el consumo de sus escasas provisiones y aprovecharon la pesca como principal alternativa para conseguir alimentos.

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Rodríguez precisó que el 21 de noviembre se dio aviso sobre la emergencia, lo que permitió activar la respuesta conjunta de Perú y Chile. Una aeronave consiguió ubicar la embarcación frente a Pisagua, mientras que una unidad naval se encargó de recoger a los pescadores y trasladarlos hasta un puerto seguro.

Asimismo, indicó que el Consulado del Perú en Iquique participa en las coordinaciones para concretar el regreso de los dos ciudadanos. De esta manera, los tripulantes de El León del Sur pudieron salir con vida de una emergencia que se prolongó durante casi cuatro semanas en altamar.

La distancia que los separaba de la costa dificultó cualquier posibilidad de recibir ayuda inmediata. Mientras permanecían a merced del océano, los pescadores tuvieron que adaptarse a las condiciones de navegación y aprovechar los recursos disponibles para prolongar su supervivencia hasta que se activó un operativo que permitió encontrarlos.

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