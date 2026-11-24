Alianza Lima jugará contra Perú Sub 19 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Guardar

Se viene la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, y Alianza Lima tendrá que enfrentar a Perú Sub 19. Las ‘blanquiazules’ están disputando sus últimos encuentros del torneo local antes de partir a Sao Paulo para participar del Mundial de Clubes.

El equipo de Alejandro Schneider sacó un importante triunfo frente a Atlético Atenea y se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, con un partido más. Mientras que el combinado nacional seguirá agarrando ritmo de cara a los próximos desafíos internacionales.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Perú Sub 19: día y hora del encuentro por la fecha 7

Las ‘blanquiazules’ chocarán con la selección peruana el sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes por la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Y el horario pactado será a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 18:00 hotas; y en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil comenzará a las 19:00 horas.

Alianza Lima derrotó 3-0 en sets a Deportivo Wanka en partido adelantado de la jornada 10 de Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: X.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Perú Sub 19 por la fecha 7

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 contará con transmisión gratuita por señal abierta a través de Latina TV para el público peruano. Los partidos se emitirán por el canal 2 y por la frecuencia 702 en alta definición. La cobertura no requerirá suscripción.

PUBLICIDAD

El certamen también podrá verse por internet mediante la página web y la aplicación oficial de Latina TV. La programación de cada fecha estará disponible en las señales televisivas y en las plataformas digitales del canal.

Infobae Perú publicará las previas de los encuentros y realizará el relato punto a punto de cada partido. El medio también difundirá las jugadas destacadas, los resultados de las jornadas y la tabla de posiciones actualizada del torneo.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así se jugará la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV

¿Cómo va la lucha por los primeros lugares?

Universidad San Martín conserva el liderato de la Fase 1 tras seis jornadas, con 18 puntos y puntaje perfecto en la competencia.

El equipo santo encabeza la clasificación de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 porque ganó todos sus partidos en las primeras seis fechas. Alianza Lima ocupa el segundo puesto con 17 unidades, aunque disputó un encuentro más que el líder.

PUBLICIDAD

Regatas Lima y Universitario completan las posiciones siguientes de la tabla con 12 puntos cada uno. El conjunto celeste figura tercero y el cuadro crema aparece en el cuarto lugar.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: FPV.