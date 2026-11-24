Un fuerte estallido en un almacén de helio en El Agustino ha dejado un saldo de 3 heridos, incluyendo un menor, y al menos 7 viviendas afectadas. Los vecinos denuncian que el negocio operaba de forma insegura. Las autoridades investigan las causas del siniestro.| Video: Latina Noticias

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La noche del lunes 23 de noviembre sorprendió a los vecinos de la calle Las Lilas, en El Agustino, tras la explosión de balones con helio. Según el reporte de Latina Noticias, el hecho dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y afectó a siete viviendas.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, en esta vivienda funcionaría un negocio de venta y reventa de contenido de helio. En la vía quedaron restos de concreto, vidrios, piezas metálicas y cilindros dañados por la fuerza de la detonación, lo que generó gran alarma entre los residentes.

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Vecinos de la calle Las Lilas reportaron destrozos en casas cercanas luego del incidente, mientras las autoridades esperaban iniciar las pericias correspondientes| Foto: Latina Noticias

Tres personas heridas por la explosión

Los heridos son dos adultos y un menor de edad, quienes se encontraban fuera de peligro. El niño recibió cuatro puntos en el brazo izquierdo tras sufrir una lesión durante la explosión.

La onda expansiva causó daños en ventanas, baños, centros de entretenimiento y otros ambientes de las viviendas cercanas. Las imágenes mostraron vidrios rotos tanto en la calle como dentro de los inmuebles afectados.

Entre los objetos dañados se observaron cilindros de color azul doblados, una puerta metálica con abolladuras y artículos domésticos desplazados por el impacto. Siete casas presentaron daños, aunque en la que estuvieron los galones fue la que concentró las mayores afectaciones.

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Vecinos denuncian almacén clandestino

Los residentes señalaron que el negocio funcionaba desde hace aproximadamente ocho años. También afirmaron que desde 2024 habían ocurrido fugas e incidentes relacionados con el manejo de helio en el inmueble.

Según el reporte televisivo, el propietario del negocio fue identificado como Billy Vásquez Fernández, quien permanecía detenido en la comisaría de Santoyo. Las redes sociales del negocio habrían sido cerradas después de la explosión.

Tres heridos tras explosión en un negocio de helio de El Agustino| Foto: Latina Noticias

Más de diez horas después del incidente, el lugar continuaba cercado mientras los vecinos aguardaban la llegada de peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias.

También se esperaba la intervención del Ministerio Público y una eventual inspección municipal para determinar las causas de la explosión, establecer responsabilidades y evaluar si persiste algún riesgo para las familias de la zona.

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Hasta el momento, la municipalidad de El Agustino no ha emitido ningún comunicado oficial sobre los permisos del negocio ante las versiones de los vecinos.

Recomendaciones ante una explosión

Aléjese de inmediato del lugar afectado y no ingrese a inmuebles con daños visibles, paredes agrietadas, vidrios rotos o estructuras inestables.

No manipule cilindros, válvulas, cables eléctricos ni objetos metálicos que hayan quedado en la zona. Si hay fuga de gas o riesgo de incendio, evite encender fósforos, cigarrillos o equipos eléctricos.

No regrese al inmueble hasta que las autoridades lo autoricen. Es necesario que bomberos, policías, peritos y personal municipal determinen si existen riesgos adicionales.

Si hay personas heridas, no las mueva salvo que permanezcan en una zona de peligro inmediato. De ser posible, brinde información precisa sobre la ubicación, el número de afectados y los riesgos presentes al momento de llamar a emergencias.

Canales de atención

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) – 106: para solicitar atención médica urgente o una ambulancia en caso de personas heridas, inconscientes, con quemaduras, dificultades respiratorias, intoxicación o lesiones que requieran traslado.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 116: para reportar incendios, fugas de gas, explosiones, rescates, derrumbes, accidentes de tránsito o personas atrapadas.

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: para comunicar situaciones que pongan en riesgo la seguridad, solicitar apoyo policial, reportar daños, accidentes, delitos o facilitar el control y la evacuación en una zona afectada.