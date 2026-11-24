Magaly Medina presenta en su programa televisivo Magaly TV La Firme un informe sobre la celebración de cumpleaños de Christian Cueva en una residencia de Cieneguilla. El reporte incluye imágenes de los asistentes, entre ellos Carlos Zambrano, así como la intervención de agentes de serenazgo y fiscalización municipal que acudieron a la propiedad ante las quejas de vecinos por ruidos molestos.

Guardar

La celebración por los 35 años de Christian Cueva terminó con la presencia de serenazgo de Cieneguilla luego de que vecinos de la zona reportaran molestias por el alto volumen de la música, el movimiento de asistentes y la ocupación de espacios en la vía pública.

El futbolista reunió a familiares, amigos y personas cercanas en una vivienda del distrito limeño, donde celebró junto a su pareja, Pamela Franco. Entre los invitados figuraron el abogado Samir Villaverde, el empresario Luis Sánchez, conocido como Lucho Mi Barrunto, y el defensor Carlos Zambrano.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la fiesta fueron difundidas por Magaly Medina en su programa. En ellas se ve a Cueva y Franco frente a una orquesta, mientras los asistentes participaban de la celebración.

La conductora Magaly Medina presenta en su programa televisivo grabaciones de una reunión social vinculada al futbolista Christian Cueva en Cieneguilla.

El jugador también tomó el micrófono en uno de los momentos de la reunión. La fiesta contó con presentaciones de varios grupos musicales y se extendió durante dos días, según el informe presentado por la conductora.

Medina señaló que el encuentro empezó durante la noche del domingo 22 de noviembre. La actividad continuó al día siguiente, cuando la música volvió a sonar desde las 14:00.

“Está celebrando su cumpleaños en estos momentos en una casa en Cieneguilla y esta celebración habría empezado ayer en la noche”, comentó la periodista al introducir el reporte.

PUBLICIDAD

La conductora precisó que el festejo se reanudó el lunes 23 de noviembre por la tarde. “Hoy se habría retomado el fiestón a eso de las 2 de la tarde”, agregó.

Carlos Zambrano y Luchito Mi Barrunto estuvieron entre los invitados al cumpleaños del mediocampista de Sport Boys.

Las quejas de los residentes motivaron la llegada de los agentes municipales cerca de las 19:00. El personal de serenazgo acudió al inmueble para verificar las denuncias relacionadas con el ruido.

Durante la intervención, los trabajadores utilizaron un sonómetro para medir el volumen de la música. El equipo registró 70 decibeles, mientras que el límite permitido, de acuerdo con los agentes, era de 60 decibeles.

Uno de los trabajadores municipales indicó que el lugar ya había recibido sanciones por situaciones similares. También afirmó que la vivienda no tenía permiso para realizar eventos de ese tipo.

PUBLICIDAD

“Esta casa es reiterativa. Se le ha puesto multa tras multa y no tiene permiso para realizar esta clase de eventos”, declaró el agente de serenazgo ante las cámaras del programa.

Christian Cueva celebró sus 35 años con Pamela Franco, amigos y música cumbia en una casa de campo de Cieneguilla.

Magaly Medina cuestionó los reclamos que rodearon el cumpleaños de Christian Cueva

Además del ruido, el informe televisivo recogió la queja de un vecino que habría tenido dificultades para estacionar su vehículo por la cantidad de autos y personas que llegaron al lugar.

Según lo expuesto en el programa, parte de los equipos y de las orquestas habría ocupado espacios próximos a la calle. Esa situación generó malestar entre algunos residentes de la zona.

La intervención municipal ocurrió mientras la reunión aún se desarrollaba. Las imágenes mostraron a los agentes en los exteriores de la propiedad, donde verificaron las condiciones de la celebración tras las alertas de los vecinos.

PUBLICIDAD

Medina cuestionó que una fiesta privada terminara con reclamos de quienes viven cerca de la casa. Para la conductora, este episodio se sumó a otras controversias que han involucrado al futbolista fuera de las canchas.

Magaly Medina presenta en su programa televisivo las imágenes de la fiesta de cumpleaños del futbolista Christian Cueva con un grupo musical.

“Es que donde Cueva está, siempre habrá problemas”, expresó la periodista durante la emisión de su espacio televisivo.

Luego, sostuvo que las actividades vinculadas al jugador suelen quedar marcadas por situaciones que generan incomodidad en otras personas. “Nunca puede pasar una actividad en tranquilidad sin molestar a las demás personas. Siempre algo debe pasar”, añadió.

La presentadora también puso en duda quién estuvo a cargo de la organización del cumpleaños y quién facilitó el inmueble para la reunión. “¿De quién es la casa, quién se lo hizo? Tampoco”, manifestó al final del informe.

PUBLICIDAD

La fiesta de Christian Cueva, que reunió a su entorno cercano y a figuras conocidas de su círculo, terminó bajo la atención de los agentes municipales por las denuncias relacionadas con el ruido y las dificultades que enfrentaron algunos vecinos de Cieneguilla.