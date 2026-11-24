Durante la emisión del programa 'Sin que decir', la conductora Ethel Pozo se refirió a la situación sentimental del actor argentino Nacho Di Marco tras las imágenes difundidas junto a Korina Rivadeneira. Frente a los panelistas María Pía Copello, Mario Hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus, Pozo afirmó que el actor mantendría una pareja conocida por su entorno cercano, aunque señaló que desconoce si el vínculo continúa vigente. Video: Q / Sin más que decir

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Ethel Pozo sorprendió al revelar un dato sobre la vida sentimental de Nacho Di Marco, el actor argentino que protagonizó un ampay con Korina Rivadeneira difundido por ‘Magaly TV, la firme’. Durante su participación en el programa ‘Sin + que decir’, la conductora aseguró que el intérprete mantendría una relación de pareja conocida por personas cercanas a él.

Las declaraciones de Pozo surgieron mientras el panel del programa, integrado también por María Pía Copello, Mario Hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus, comentaba las imágenes que mostraron a Rivadeneira durante una visita nocturna al edificio donde reside el actor. La conversación giraba inicialmente en torno al encuentro entre ambos cuando la conductora introdujo el dato sobre la situación sentimental de Di Marco.

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Pozo asegura que la pareja del actor es conocida por su entorno

“Ojo se supone que él tiene novia, la gente que lo conoce, saben que tiene su novia, viene al país a verlo, mi esposo ha trabajado, todos la conocen…de repente ha terminado, no estoy diciendo”, precisó Ethel Pozo durante el debate televisivo. La conductora, hija de Gisela Valcárcel, afirmó que la mujer viajaría regularmente al país para visitar al actor argentino.

Pozo dejó abierta la posibilidad de que la relación ya hubiera concluido, aunque no ofreció mayores precisiones sobre la identidad de la joven ni el estado actual del vínculo. “Dice la comunidad que ya terminó con la novia”, agregó la conductora, en una afirmación que no contó con mayor sustento ni confirmación directa por parte del actor.

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Ethel Pozo afirmó en el programa 'Sin + que decir' que el actor Nacho Di Marco mantiene una relación sentimental conocida por su entorno.

La situación sentimental de Di Marco permanece, hasta el momento, sin una confirmación pública por parte del propio intérprete ni de las personas mencionadas en el programa. El comentario de Pozo se sumó a las interrogantes que generó el ampay difundido por el programa conducido por Magaly Medina.

El contexto del ampay que motivó el comentario

La polémica se originó luego de que ‘Magaly TV, la firme’ difundiera imágenes de Rivadeneira durante una visita al edificio donde reside Di Marco, la noche del domingo 22 de noviembre. El informe televisivo mostró a ambos en una escena en la que habrían sido captados de la mano, además de registrar la salida del vehículo de la modelo a la mañana siguiente.

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La difusión de las imágenes ocurrió el lunes 23 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños de Rivadeneira y con la publicación de un mensaje de Mario Hart dedicado a la modelo a través de redes sociales. Esta coincidencia de fechas volvió a colocar a los tres personajes en el centro de la atención del espectáculo peruano.

El ampay se produjo pocos días después de que Rivadeneira y Di Marco protagonizaran un beso durante una función teatral, escena presenciada por el propio Hart entre el público. El actor argentino se había referido previamente a ese episodio en una entrevista, donde defendió la naturalidad de las escenas románticas como parte de su trabajo.

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La conductora ironizó sobre la nueva etapa de la modelo venezolana —a quien antes llamaban "la huaralina" por su recordada y polémica boda con Mario Hart en Huaral en 2017— luego de que las cámaras de Magaly TV, la firme la captaran ingresando tomada de la mano y pasando la noche en el departamento del actor argentino en Miraflores. ATV/ Magaly TV La Firme.

Mario Hart también se pronunció sobre las imágenes

En el mismo segmento del programa, Mario Hart reveló que mantiene una conversación pendiente con Rivadeneira, aunque centrada en un tema distinto al vínculo con Di Marco. El piloto explicó que su observación se relaciona con la práctica de publicar historias de Instagram en tiempo real, una costumbre que considera riesgosa para la seguridad de la modelo.

“O sea muy normal, yo creo que lo primero, le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historia y te van a buscar al lugar, no publiquen sus historias a tiempo real”, manifestó el piloto durante la conversación.

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Hart aclaró que la polémica no modificará el vínculo familiar que mantiene con su expareja. “Este tipo de cosas no va a cambiar la relación que tengo con ella, con mis hijos, con mi familia”, señaló el deportista, quien horas antes había dedicado un mensaje de cumpleaños a Rivadeneira a través de sus redes sociales, gesto que la modelo respondió públicamente con un agradecimiento.