Santiago Arias destacó por su estabilidad en la base del centro del campo con Cienciano. - Crédito: ITEA

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Las salidas en Cienciano no se detienen. Confirmado el alejamiento del entrenador Horacio Melgarejo y de su asistente Cristian Ruggeri, se ha conocido que Santiago Arias es el primer futbolista que se desmarca de la institución para la siguiente temporada. La decisión se ha dado a conocer a través de un sentido post en Instagram.

“Gracias, Cienciano. Llegó el momento de despedirme. Quiero agradecer profundamente a cada uno de mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes y a la gente por tanto cariño y calidez”, partió escribiendo el uruguayo en su publicación acompañada con un clip que resume su paso por el Cusco.

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Santiago Arias permaneció como inamovible entre el 2025 y 2026 con Cienciano. - Crédito: Difusión

Arias aseguró, por otro lado, que durante el tiempo que estuvo en las filas del ‘papá’ se sintió muy acogido por cada uno de los trabajadores. De tal modo que la institución, al igual que sus puntuales, tendrán un espacio demasiado especial en su vida.

“Fueron dos años que nos hicieron sentir como en casa a mi familia que es lo más sagrado que tengo y a mi, en mi corazón siempre van a estar cada uno de ustedes, gracias por tantas alegrías y tantos momentos que quedan guardados por el resto de mi vida”, cerró Santiago.

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De 31 años, Santiago Arias se incorporó a Cienciano a inicios del 2025 procedente de Alianza Atlético, en cuyas filas ofreció un nivel muy destacado durante tres temporadas al hilo. No bien aterrizó con los ‘imperiales’ se hizo de un hueco entre los titulares.

En su primera campaña disputó un total de 32 partidos, divididos en 26 en Liga 1 y 8 en Copa Sudamericana. Sumó solo un gol, registrado en el Torneo Clausura y una asistencia durante el torneo internacional. Para el curso que se marcha participó en 30 duelos, repartidos en 21 en Liga 1, 2 en Copa de la Liga y 7 por CONMEBOL Sudamericana. Marcó una diana en Copa Caliente y ofreció un pase gol en el panorama internacional.

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Santiago Arias se aleja de Cienciano. - Crédito: Difusión

Destino definido

Santiago Arias no se quedará deshojando margaritas. Su entorno empresarial ha trabajado con mucho hermetismo la operación que representará su siguiente paso en el fútbol peruano. Si nada se tuerce se incorporará a Sporting Cristal.

No resulta muy extraño que en La Florida hayan apuntado el nombre del ‘leñador’ en su agenda de prioridades para la apertura del mercado de transferencias. Su amplio conocimiento del medio y adquisición de la nacionalidad peruana lo hacen ganar enteros para caer de pie.

Eso sí, las tratativas aún no se han materializado en un fichaje concreto. “Hay un acuerdo con Cristal hace ya varios días, pero todavía no hay firma”, adelantaron en L1MAX.

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Santiago Arias encaja con el perfil de mediocentro correoso y rocoso que urge en los planes de Roberto Mosquera, técnico que ha dado el visto bueno para su llegada al Rímac.

Santiago Arias se dispone a una mudanza hacia el Rímac. - Crédito: Difusión

Su titularidad tampoco se descartaría teniendo en cuenta que Agustín Álvarez Wallace no continuará en el equipo, después de hubiera una negativa institucional para ejercer la compra de su ficha.

Antes de la conclusión del año, a más tardar, se deberá conocer la resolución del futuro de Arias, quien cuenta con una importante cantidad de minutos disputados en el año (2700).