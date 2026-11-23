Felipe Chávez durante el lanzamiento que estableció su primer gol con FC Magdeburgo. - Crédito: IMAGO

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Felipe Chávez se ha encumbrado como una de las máximas figuras de la notable victoria a domicilio del FC Magdeburgo contra Arminia Bielefeld (1-2). Suyo fue el primer gol que descerrajó el partido para allanar el camino hacia el éxito. La diana, además, significó su primera conquista oficial en Alemania.

Como no podía ser de otra forma, ‘Pippo’ fue abordado por los canales con derechos exclusivos de la 2. Bundesliga para que ofrezca sus valoraciones tanto del triunfo del FCM como su inicio goleador en la Segunda División, donde está consolidándose en un periodo más que ilusionante.

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Felipe Chávez hizo lo suyo ante FC Bayern, en Allianz Arena. - Crédito: IMAGO

En primera instancia, el potencial mediocentro de la selección peruana indicó que se encuentra mucho más liberado, ya que la ansiedad se había apoderado de él por las semanas consecutivas sin asomarse siquiera a portería; además, expresó que el episodio será un auténtico punto de inflexión.

“Me siento muy aliviado y lo llevaba esperando desde hace tiempo. Ahora estoy feliz, por supuesto, por mí y por el equipo, de que haya salido bien. El gol me da un impulso extra para seguir así en las próximas semanas y terminar bien el año antes de Navidad”, apuntó Chávez.

Al referirse a la secuencia de la anotación, Felipe dijo que “no esperaba tanto espacio. De hecho, esperaba un defensa, pero no fue así. Por eso pude meter el balón en la red”.

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Magdeburgo ha encontrado una fórmula precisa para llevar el peso de las citas y que acaben con saldos favorables: eficacia en ataque y seguridad en defensa. Desde que el estilo se ha interiorizado en cada uno de los futbolistas y ‘Pippo’ no es la excepción.

Felipe Chávez ha comenzado a aparecer como titular en la 2. Bundesliga. - Crédito: Magdeburgo

“Tenemos una gran calidad individual en ataque, lo que nos permite marcar goles. Pero también defendemos muy bien, y por eso podemos ganar partidos como este. Desde luego, no siempre es divertido defender tanto. Pero si al final ganas los partidos, merece la pena”, precisó.

Por último, cuestionado por los objetivos trazados, Felipe Chávez no entró en detalles específicos, pero aclaró que van fecha a fecha con mucha convicción: “Salimos a ganar cada partido. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y luego veremos si es suficiente”.

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Bajo observación

Aunque Felipe Chávez permaneció fuera de los planes de Mano Menezes para Perú durante 2026, su ausencia no representa un alejamiento definitivo del deber nacional. El entrenador brasileño optó por recurrir principalmente a futbolistas del ámbito local.

Menezes tiene previsto reunir el próximo año a jugadores de mayor jerarquía y a jóvenes considerados promesas. En ese grupo aparece nuevamente el nombre de ‘Pippo’, quien podría recibir una nueva oportunidad con la selección peruana.

Felipe Chávez participó como titular por primera vez con FC Magdeburgo. - Crédito: Difusión

Chávez, de 19 años, se encuentra preparado para responder a un eventual llamado de la ‘bicolor’, después de alcanzar una etapa de estabilidad en el Magdeburgo. Su actualidad en el fútbol alemán le permitiría afrontar la convocatoria con mayor respaldo competitivo.

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La última participación del mediocampista con Perú se produjo a finales de 2025, cuando fue citado para un amistoso ante Chile. Ingresó como sustituto durante el tramo final del encuentro, aunque no consiguió dejar una incidencia relevante sobre el campo.